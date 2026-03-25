8 bonnes pratiques pour déployer les câbles réseau

La connaissance des distances à couvrir et les besoins en alimentation détermineront le type de câble à utiliser (Cat5e, Cat6A, Cat7 ou Cat8), et l’endroit où tirer des câbles en fibre optique, en cuivre, voire des câbles spéciaux.

Les spécifications de chaque type de câble déterminent ses capacités. Les professionnels des réseaux doivent prêter attention aux spécifications des câbles afin d’éviter des erreurs majeures telles que l’enroulement des câbles autour d’un transformateur électrique ou la réalisation d’un virage en épingle à cheveux. Les spécifications importantes des câbles à prendre en compte sont les suivantes :

La longueur maximale du câble pour une transmission fiable des données.

Le rayon de courbure du câble, ou la force avec laquelle il peut être courbé dans un angle sans nuire à ses performances ou à sa fiabilité.

Les spécifications du panneau de brassage.

Les ingénieurs réseau doivent tenir compte des bonnes pratiques en matière de câblage afin de simplifier la gestion une fois l’installation terminée. Le respect de ces étapes facilite la maintenance du réseau, le dépannage et simplifie le processus de mise en œuvre des mises à niveau de l’infrastructure à l’avenir.

1/ Regroupez les câbles Dans un centre de données, éloignez les câbles des zones de passage (du sol jusqu’à hauteur d’homme) et des espaces de travail situés derrière les équipements en rack. Utilisez des chemins de câbles suspendus ou sous un plancher surélevé pour passer d’une rangée à l’autre ou d’un rack à un autre non adjacent. Pour les racks adjacents, utilisez des supports et des organiseurs de câbles sur les côtés et à l’arrière des racks. Au niveau des équipements, qu’il s’agisse d’un serveur ou d’un commutateur, laissez un peu de mou dans les câbles de raccordement afin de pouvoir les brancher et les débrancher facilement. Le même conseil s’applique aux panneaux de raccordement. À l’extérieur des centres de données, fixez les câbles dans les placards, les passages à travers les murs et au-dessus des plafonds suspendus à l’aide de sangles métalliques, d’attaches en plastique ou de velcro. Les chemins de câbles, les chemins de câbles ou les conduits sont également utiles pour éviter que les câbles ne s’accrochent à d’autres infrastructures et vice versa. Cela facilite le traçage d’un câble dans l’environnement physique pour le dépannage et les réparations.

2/ Tenez compte du poids Les faisceaux de câbles réseau peuvent être assez lourds. Si les câbles ne reposent pas sur le sol, prévoyez toujours un support adéquat qui peut, dans certains cas, servir également d’organiseur de câbles. Prévoyez un support avec une marge de sécurité importante, supérieure à celle nécessaire pour le jeu de câbles actuel, en prévision de l’ajout de câbles supplémentaires ou plus lourds. Le poids peut être une préoccupation urgente lors de la mise à niveau de câbles anciens. Les câbles modernes qui prennent en charge l’alimentation par Ethernet (PoE) sont souvent beaucoup plus lourds que les anciens câbles qu’ils remplacent. Cela peut poser un problème avec les chemins de câbles aériens et les supports de câbles dans les centres de données, les armoires de câblage ou au-dessus des plafonds surélevés.

3/ Différenciez les câbles à l’aide de couleurs et d’étiquettes Chaque câble possède deux extrémités, et il est essentiel de manipuler le même câble aux deux extrémités. Pour simplifier cette tâche, étiquetez les deux extrémités à l’aide d’un numéro ou d’un code alphanumérique qui contient des informations sur le câble, telles que l’armoire d’où il provient. Les codes des câbles ne doivent pas nécessairement être uniques dans leur ensemble, mais ils doivent être uniques par rapport aux endroits où le câble se termine, tels qu’une armoire ou le centre de données. Il n’est souvent pas utile d’étiqueter les extrémités des câbles avec des informations plus spécifiques que l’identifiant du placard dans un code d’étiquetage des câbles. Certains professionnels des réseaux souhaitent intégrer des identifiants de matériel ou de port, mais ces composants sont susceptibles de changer et nécessiteraient un réétiquetage. Il est préférable d’utiliser un composant moins susceptible de changer, tel que le placard de câblage où se termine un câble. Le codage couleur est un autre moyen pour le personnel réseau d’identifier facilement un câble lors du dépannage ou des déplacements, ajouts et modifications, en particulier dans un centre de données. Les câbles pour les connexions de données peuvent être d’une couleur, les connexions du réseau de stockage d’une autre et les connexions KVM d’une troisième. L’inconvénient du codage couleur est qu’il est plus difficile de réutiliser librement un câble de raccordement. Pour éviter cela, utilisez du ruban adhésif coloré près des extrémités des câbles au lieu de câbles colorés. Associez l’étiquetage et le codage couleur en imprimant le code du câble sur une étiquette colorée.

4/ Documentez tout Il est difficile de gérer les câbles si leur emplacement est inconnu. Quel que soit le système d’étiquetage et de codage couleur adopté par une équipe, celle-ci doit clairement définir et maintenir les normes dans des espaces centraux partagés avec d’autres documents relatifs aux normes et pratiques organisationnelles. Dans les zones où les câbles sont invisibles, par exemple sous un plancher surélevé, l’équipe doit également s’assurer de disposer de plans ou de schémas indiquant clairement leur emplacement. Il est parfois difficile de trouver des câbles ou de voir grand-chose sous des racks remplis d’équipements. Il est donc important de disposer d’une documentation faisant référence aux étiquettes et aux couleurs. Cela vaut également lorsque les câbles passent par un conduit entre les étages ou dans un conduit enterré entre les bâtiments. Pour s’assurer que la documentation reste à jour, les équipes informatiques et techniques doivent inclure la mise à jour des plans et de la documentation relatifs au câblage dans leurs processus de gestion des changements, de construction et de rénovation.

5/ Les pratiques à éviter en matière de gestion des câbles Les mauvaises pratiques en matière de gestion des câbles sont à l’opposé des meilleures pratiques. Les professionnels des réseaux doivent éviter les écueils suivants lorsqu’ils gèrent les câbles réseau : Manque de connaissances sur les cas d’utilisation des câbles. Lorsque les professionnels des réseaux ne comprennent pas les cas d’utilisation d’un type de câble spécifique, ils ont du mal à identifier les câbles les plus appropriés pour différentes situations.

Lorsque les professionnels des réseaux ne comprennent pas les cas d’utilisation d’un type de câble spécifique, ils ont du mal à identifier les câbles les plus appropriés pour différentes situations. Cheminement incorrect des câbles. Un placement ou un cheminement incorrect des câbles peut compliquer leur gestion et créer des risques pour la sécurité. Ne faites pas passer les câbles de manière lâche d’une rangée à l’autre ou d’un rack à l’autre, car cela peut ajouter une contrainte aux câbles et entraîner des dysfonctionnements. Les câbles fortement pliés peuvent également tomber en panne. Ne faites pas passer les câbles à l’avant et à l’arrière des équipements dans les racks. Utilisez plutôt les chemins de câbles situés sur les côtés.

Un placement ou un cheminement incorrect des câbles peut compliquer leur gestion et créer des risques pour la sécurité. Ne faites pas passer les câbles de manière lâche d’une rangée à l’autre ou d’un rack à l’autre, car cela peut ajouter une contrainte aux câbles et entraîner des dysfonctionnements. Les câbles fortement pliés peuvent également tomber en panne. Ne faites pas passer les câbles à l’avant et à l’arrière des équipements dans les racks. Utilisez plutôt les chemins de câbles situés sur les côtés. Non-respect des plans. Il ne suffit pas d’avoir un plan pour les étiquettes et le codage couleur ; les professionnels du réseau doivent également le respecter.

Il ne suffit pas d’avoir un plan pour les étiquettes et le codage couleur ; les professionnels du réseau doivent également le respecter. Documentation obsolète. Les professionnels du réseau doivent mettre à jour la documentation lors des déménagements, des ajouts, des modifications, des constructions et des rénovations.

Les professionnels du réseau doivent mettre à jour la documentation lors des déménagements, des ajouts, des modifications, des constructions et des rénovations. Bacs ou conduits encombrés. Il peut être difficile d’accéder aux câbles dans des bacs et des conduits remplis au-delà de leur capacité. De plus, les bacs à câbles qui ne sont pas suffisamment soutenus risquent de ne pas rester en place sous le poids.

Il peut être difficile d’accéder aux câbles dans des bacs et des conduits remplis au-delà de leur capacité. De plus, les bacs à câbles qui ne sont pas suffisamment soutenus risquent de ne pas rester en place sous le poids. Emplacement inadéquat des câbles. Ne pas savoir où les câbles aboutissent ou prennent leur source dans les longs conduits peut créer des problèmes de gestion et de maintenance du réseau. Assurez-vous que les câbles ne sont pas pliés, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement, ou enroulés autour de sources d’interférences électromagnétiques, telles que les moteurs d’ascenseur. Comparez une mauvaise gestion des câbles (à gauche) à une bonne gestion des câbles (à droite).

6/ Redimensionnez correctement les câbles Si les spécifications des câbles peuvent indiquer la longueur maximale d’un type de câble particulier, elles ne peuvent pas indiquer la longueur optimale pour les besoins spécifiques d’un réseau. Le dimensionnement adéquat consiste à collecter des données et à ajuster les composants de l’infrastructure en fonction des besoins prévus. Il aide les administrateurs à identifier les exigences en matière de performances, à planifier les efforts futurs en matière d’évolutivité et de mises à niveau, et à prendre en compte les coûts. Une conception de réseau réussie, influencée par une approche de dimensionnement adéquat, trouve le juste équilibre entre la conservation des matériaux et la flexibilité. Par exemple, le fait d’organiser les câbles de manière qu’ils ne soient que de la longueur nécessaire permet aux équipes réseau de disposer de suffisamment d’espace pour apporter des modifications mineures au réseau au fil du temps. Voici quelques exemples de pratiques de redimensionnement : Déplacer une extrémité d’un câble pour faire de la place pour un autre rack.

Positionner les câbles d’un côté à l’autre d’un mur.

Acheminer le milieu d’un câble pour faire de la place pour de nouvelles installations, telles que des tuyaux, des conduits de ventilation ou des systèmes d’extinction automatique. Lorsque les équipes réseau installent des câbles, il est important qu’elles laissent une certaine marge pour pouvoir les repositionner. Cela leur évite d’avoir à tirer à nouveau un câble ou à insérer un commutateur ou un répéteur dans le circuit.

7/ Faites régulièrement des contrôles et des audits Il est préférable que les équipes réseau disposent de toute la documentation relative à leurs réseaux, en particulier lorsque les mises à jour requises sont intégrées dans les processus standard. Cependant, pour que la documentation reste précise et utile, les équipes réseau doivent régulièrement vérifier le câblage et la documentation ensemble. Choisissez un espace et assurez-vous que le câblage est conforme aux normes et que la documentation est exacte. Il peut s’agir d’un processus de maintenance distinct ou d’un processus associé à d’autres tickets d’incident. Bien que les audits doivent être réguliers, ils peuvent être aléatoires ou basés sur un plan et un calendrier.