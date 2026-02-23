KVM IP ou comment contourner les politiques anti-BYOD

Malgré ses avantages, le Bring Your Own Device (BYOD) n’est pas toujours en odeur de sainteté dans les entreprises. De quoi générer frustration et incompréhension chez les utilisateurs finaux, mais également du Shadow IT pas forcément facile à détecter.

Le cas Apple Dans le monde Apple, des solutions peuvent être possibles. Les fonctions de continuité de macOS permettent d’utiliser un Mac personnel aux côtés d’un Mac d’entreprise et de passer de l’un à l’autre en toute transparence. Voire même entre un Mac et un iPad. Avec un bémol tout de même pour les environnements d’entreprise les plus restrictifs : avec un MDM, un profil de configuration fermant les fonctions de continuité peut être déployé sur le Mac d’entreprise. Une autre alternative s’ouvre néanmoins, plus générique et potentiellement plus difficile à bloquer, voire même à simplement détecter. Il s’agit de regarder du côté d’un certain type de KVM, ces systèmes originellement conçus pour permettre d’utiliser un même clavier, une même souris et un même moniteur avec plusieurs ordinateurs. Une variante existe : le Remote KVM, ou KVM IP.

KVM sur IP L’idée est simple : un boîtier connecté à Internet et à l’ordinateur que l’on souhaite utiliser à distance permet d’accéder à ce dernier via une interface Web en HTML5. Le projet open source PiKVM est là pour ça. Les plus bricoleurs peuvent s’appuyer dessus pour construire leur propre KVM IP ou directement acheter l’équipement nécessaire, prêt à l’emploi. Des alternatives plus économiques sont disponibles commercialement, à l’instar de la gamme Comet de GL-Inet ou du PicoKVM de Luckfox. Les deux embarquent une entrée HDMI pour capturer le signal vidéo sortant de la machine à contrôler à distance, ainsi qu’un port USB pour émuler clavier et souris et supporter les flux audio bidirectionnels. Par construction, cette approche est invisible au sein de la machine contrôlée à distance et donc de ses mécanismes de sécurité embarqués comme un EDR.