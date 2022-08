Thoma Bravo veut s’offrir Ping Identity pour 2,8 milliards de dollars

La société d'investissement Thoma Bravo est en train d'acquérir le fournisseur de solutions de gestion des identités et des accès (IAM) Ping Identity pour environ 2,8 milliards de dollars, en numéraire.

Ping Identity, qui est connu pour une série de produits et de services IAM sous sa plateforme PingOne, sera acquis à 28,50 dollars par action, selon un communiqué de presse annonçant la transaction. Cela représente une prime de 63 % par rapport au cours de clôture de l'action Ping ce mardi 2 août, ainsi qu'une prime de 52 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de Ping pendant les 60 jours précédents.

Ping Identity deviendra une société privée à la clôture de l'opération, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2022. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Ping.

« Un changement tectonique se produit dans les solutions d'identité intelligentes pour entreprise », a déclaré Seth Boro, associé directeur de Thoma Bravo. « Les capacités uniques de Ping Identity et sa position solide dans la sécurité de l'identité d'entreprise en font une excellente plateforme pour fournir des résultats aux clients, s'étendre à de nouveaux cas d'utilisation et soutenir les transformations numériques. Nous sommes très impressionnés par la talentueuse équipe de Ping Identity et nous sommes impatients de travailler en collaboration dans les années à venir ».

Ping Identity a été fondé en 2002 et est devenu au cours de la dernière décennie un fournisseur de premier plan sur le marché de l'IAM avec des offres de SSO, de MFA et fédération d’identité. En 2016, la société a été rachetée par Vista Equity Partners pour un montant non divulgué. En 2019, Ping Identity est devenue publique avec une introduction en bourse qui a permis de lever environ 187 millions de dollars à 15 dollars par action.

Les projets de Thoma Bravo pour Ping Identity à long terme n’ont pas été précisés. Il est possible que le fonds d'investissement cherche à combiner Ping Identity avec d'autres éditeurs présents dans son portefeuille. Au printemps 2021, Thoma Bravo a déjà rapproché Thycotic et Centrify, dans le domaine de la gestion des accès à privilèges.

A la même période, le fonds s’est offert Proofpoint pour 12,3 milliards de dollars. Au cours des précédentes, Proofpoint avait procédé à quelques acquisitions pour renforcer et étendre son offre, avec Meta Networks, en mai 2019, Wombat Security Technologies, un peu plus d’un an plus tôt, ou encore Return Path, en 2016.

Lors de l’annonce du rachat par Thoma Bravo, Gary Steele, Pdg de Proofpoint, expliquait compter sur le soutien de Thoma Bravo pour « accélérer la croissance et étendre l’échelle de Proofpoint à un rythme encore plus élevé ». C’est la même motivation qui a été évoquée par Sophos, à l’automne 2019, pour rejoindre Thoma Bravo, ou encore Imperva avant lui, ou encore Venafi.

Le PDG de Ping Identity, André Durand, a qualifié l'opération de « transaction convaincante » dans le communiqué de presse. Selon lui, cette opération « témoigne des solutions d'identité d'entreprise de pointe de Ping Identity, de notre équipe talentueuse et de nos clients et partenaires exceptionnels ».

Et de se dire « heureux de nous associer à Thoma Bravo, qui a fait ses preuves en matière d'investissement dans des éditeurs de sécurité en mode Cloud à forte croissance et qui soutient les entreprises par des initiatives visant à dynamiser l'innovation et à ouvrir de nouveaux marchés ».