Quel SGBD relationnel correspond le mieux à vos besoins ?

Nous avons vu les différences entre les divers types de SGBD disponibles : relationnel, NoSQL et NewSQL/In-Memory. Nous allons maintenant aborder les solutions de SGBD disponibles. Dans cet article, nous allons étudier les SGBD relationnels (SGBDR) leaders sur le marché.

Dans les installations Unix et Linux, vos choix se porteront sur Oracle et Db2. Pour ces deux plateformes, Oracle arrive en tête même si la présence d’IBM sur ce marché est loin d’être anecdotique.

De plus, la technologie est robuste et éprouvée, tous ces produits étant utilisés en production depuis plusieurs décennies.

Oracle, IBM DB2 et Microsoft SQL Server se sont partagés en maîtres le paysage relationnel pendant longtemps. Si leur influence commence à décliner, il n’en reste pas moins des valeurs sûres. Si vous envisagez d’acheter un nouveau SGBDR, commencez votre tour d’horizon par ces trois produits leaders : vous trouverez facilement des développeurs d’applications et des administrateurs de bases de données riches d’une grande expérience dans ces systèmes.

Oracle

Le leader mondial est Oracle. Son SGBD, dont la version LTS (jusqu’en 2027) est Oracle Database 19c, est très répandu. Le SGBD d’Oracle prend en charge un large spectre de systèmes d’exploitation, notamment plusieurs versions de Windows et d’Unix et de ses variantes Linux.

Étant donné l’importance de sa base installée et le nombre de plateformes prises en charge, vous trouverez facilement des techniciens et des développeurs de base de données Oracle compétents.

De même, il existe de nombreux outils d’administration de base de données, de développement d’applications et de gestion/déplacement de données pour Oracle. Si vous cherchez le chef de file du marché ou que vous vouliez vous assurer de la disponibilité des outils et des compétences, Oracle est un choix solide.

En termes de fonctionnalité, Oracle reste à la pointe et offre de nombreuses fonctions avancées, telles que la prise en charge native de JSON (JavaScript Object Notation), des capacités temporelles et le multitenant. En outre, Oracle Database In-Memory, une option de la base de données Oracle, utilise la technologie des colonnes en mémoire (In-Memory) pour permettre aux entreprises d’accélérer facilement et en toute transparence les performances de leur analytique métier.

En général, les clients apprécient les produits Oracle pour leurs performances et leur disponibilité. De plus, l’entreprise publie les résultats de ses propres évaluations de performances. Certes, les performances réelles s’écartent parfois considérablement des mesures effectuées en environnement de test. Mais les évaluations réalisées par les fournisseurs s’avèrent utiles si elles sont examinées à l’aune de vos propres besoins et évaluations.

Oracle préconise largement son appliance de base de données, Exadata . Alliant logiciel et matériel, elle fournit une plateforme haute disponibilité et hautes performances pour exécuter Oracle Database. Son architecture est marquée par une conception évolutive (scale-out) dotée de serveurs standard et d’un stockage intelligent, comprenant la technologie flash et une structure interne InfiniBand à haute vitesse. Les dernières évolutions de la plateforme matérielle apportent une séparation du stockage et du calcul, ainsi que des performances revues à la hausse.

Grâce aux configurations élastiques, les systèmes sont adaptables en fonction de la charge de travail des bases de données : traitement transactionnel en ligne (OLTP), entreposage de données, analytique In-Memory et charges de travail mixtes.

Le principal argument commercial en faveur d’une appliance de base de données est sa facilité de déploiement et l’exhaustivité des composants inclus nécessaires à l’exécution du SGBD. Oracle pousse aussi son offre Oracle Cloud Infrastructure (OCI) qui permet d’héberger le SGBD sur des instances de cloud public ou sur des machines Exadata dédiées. Le fournisseur accepte, tout comme Microsoft et IBM, que ses clients pratiquent le BYOL (Bring Your Own License), permettant ainsi de migrer des appliances vers le cloud.

Quant aux coûts, Oracle a la réputation d’être cher, qu’il s’agisse des licences ou de l’assistance.

Enfin, d’après les enquêtes menées lors des sommets annuels IT Financial Procurement & Asset Management de Gartner en Amérique du Nord et en Europe, Oracle arrive en dernière place du classement en termes de relations commerciales.

IBM Db2

Db2 est le principal concurrent d’Oracle sur les systèmes d’exploitation Unix et Linux. En plus de ces plateformes, il existe des versions DB2 pour Windows, mainframe z/OS et serveur milieu de gamme iSeries.

Les toutes dernières versions de DB2 sont : Db2 Version 11.5 for Linux, Unix and Windows (LUW) et Db2 13 for z/OS.

Il est plus difficile de recruter des développeurs et des administrateurs de base de données compétents pour DB2 que pour Oracle. Cela dit, les spécialistes DB2 chevronnés ne sont pas rares. Les compétences varient selon la plateforme et vous devrez en tenir compte : les compétences mainframe DB2 for z/OS sont différentes et un peu plus difficiles à trouver que celles de DB2 for LUW.

DB2 SQL est quasiment identique sur les deux plateformes, mais présente des différences notables en ce qui concerne l’administration.

Vous trouverez aussi de nombreux outils de développement, de déplacement de données et d’administration de bases de données pour DB2, fournis par IBM et par des éditeurs de logiciels indépendants.

En termes de fonctionnalité, DB2 bénéficie de révisions et de mises à jour continues. Parmi les fonctionnalités de pointe ajoutées récemment, on retiendra notamment la prise en charge JSON, les fonctionnalités temporelles, les tables fantômes et la compression avancée. De plus, grâce à l’arrivée de la compatibilité DB2 SQL, les applications Oracle sont exécutables sur DB2 for LUW sans qu’il soit nécessaire de modifier la logique métier du code client, des déclencheurs ou des procédures stockées.

Du point de vue des fonctions proposées, impossible de faire l’impasse sur la technologie BLU Acceleration d’IBM. Elle combine techniques de performance In-Memory, fonctions de compression et capacités de base en colonnes.

Comme Oracle, IBM publie régulièrement les résultats d’évaluations des performances de DB2. Dans tous les cas, nous vous conseillons fortement de mener vos propres évaluations, si possible avec vos propres systèmes et charges de travail.

Avec son appliance de base de données PureData System – devenu PureScale –, IBM propose une solution prête à l’emploi qui comprend Db2 préinstallé et configuré. En quelques heures, le système peut commencer à charger les données. Il offre par ailleurs une intégration ouverte avec les logiciels tiers. PureScale inclut une console de gestion intégrée pour l’ensemble du système, un seul canal d’assistance, ainsi que des mises à niveau et une maintenance système intégrées.

PureScale System est disponible sous plusieurs formes. Toutes ont été conçues, intégrées et optimisées pour l’analytique, l’analytique opérationnelle et le traitement transactionnel. IBM propose également sa solution depuis IBM Cloud et sur AWS.