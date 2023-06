Low-Code/No-code : les points à aborder avant de lancer un projet

La promesse initiale du Low Code/No Code est de permettre à des personnes ayant peu ou pas de connaissances en développement de créer rapidement des applications opérationnelles. Les solutions qui se réclament de cette mouvance sont aujourd’hui très variées dans les réponses qu’elles apportent.

On peut en distinguer trois grandes catégories :

Une limitation commune à ces trois types d’outils reste l’étendue, finie, des briques mises à disposition des utilisateurs. Paradoxalement, vous pouvez créer votre propre application, adaptée à vos besoins spécifiques, mais rapidement vous retrouver contraints par les limites de la plateforme (ou par les vôtres comme nous allons le voir).

Cette approche peut également séduire par la possibilité de confier le travail de développement à des équipes métier. Mais alors il ne faut pas sous-estimer la montée en compétence nécessaire pour réellement maîtriser la plateforme Low-Code/No-Code et avoir la capacité de répondre au besoin initial.

Il faut également garder à l’esprit que le développement ne commence ni ne s’arrête au code. Les compétences autour de l’analyse, de l’expérience utilisateur, de l’assurance qualité et des mécanismes d’exploitation font partie intégrante du processus de création logiciel.

Quelles menaces posent les limites du low code ?

Un inconvénient souvent constaté est ce que l’on peut nommer « le syndrome Excel » : une multiplication de micro-outils qui deviennent nécessaires et qui se complexifient sans fin jusqu’à devenir inmaintenables, à l’image des feuilles Excel remplies de formules et de macros que plus personne ne maîtrise.

Un autre effet pervers que l’on constate est l’engrenage que peuvent représenter ces outils. Au départ, ils sont développés avec beaucoup de bonne volonté. Pour aider, l’auteur (dont ce n’est pas le métier) se retrouve à devoir les maintenir et les faire évoluer, bien au-delà de l’objectif initial.

La cible de ces plateformes étant par essence des non-experts, cela implique souvent que le code généré n’est pas maîtrisé, et donc des risques associés.

Être en alerte et réagir à la divulgation d’une faille, s’assurer de la confidentialité des données et du respect du RGPD, maîtriser les mécanismes d’authentification et d’autorisation sont autant d’exemples de domaines, parmi d’autres, que les équipes de développement doivent constamment garder à l’esprit.