L’AFNOR prépare la normalisation du low-code/no-code

Sous l’impulsion du SFPN (Syndicat Français des Professionnels du No-code), l’AFNOR a orchestré la publication d’un document de référence intitulé « Low-code/no-code : nouvelle ère pour le développement informatique » et enregistré sous la référence « AFNOR SPEC 2312 ».

Résultat de six mois de travail et d’une vingtaine de réunions, il a été concocté avec le soutien de près de soixante participants en provenance de 46 organisations, dont des collaborateurs d’Ivalua, de Payfit, du CEA, du ministère de l’Éducation, de plusieurs membres du SFPN (Convertigo, Alegria, etc.), d’Outsystems, du Crédit Agricole, de L’Oréal, ou encore de Dassault Aviation.

Le SFPN, les éditeurs Mr Suricate et Ontomantics et le Cercle de Confiance des Décideurs de l’IT (CRiP) sont les sponsors de ce projet.

« C’est le premier document de référence national et même mondial sur le low-code/no-code », avance Julie Latawiec, responsable développement et innovation chez l’AFNOR.

En quoi consiste-t-il ? Il s’agit de définir le low-code/no-code, de balayer son étendue et d’établir un guide de bonnes pratiques pour la mise en place de solutions en entreprise.

« Vulgariser le domaine du low-code/no-code »

C’est d’ailleurs l’un des constats opérés par les acteurs en présence : les solutions LCNC sont de plus en plus répandues chez les grandes entreprises, les plus communes étant les plateformes spécialisées comme Salesforce, ServiceNow, mais également des outils censés être plus versatiles comme Outsystems, Pegasystems, ou encore Appian.

Les petites et moyennes entreprises s’y mettent aussi. « Aujourd’hui, selon les segments, nous nous trouvons potentiellement entre les early adopters et le début du marché de masse », considère Éric Monnoyer, président du chantier de normalisation du low-code/no-code pour le SFPN avec l’AFNOR, et directeur BU hyper-agilité chez Zenith Consulting. « Ce qui est certain, c’est que les entreprises qui ne suivront pas cette évolution technologique comprendront ce que ça leur coûte de ne pas l’avoir fait ».

Les entreprises n’ont parfois pas conscience qu’elles manipulent des outils pouvant entrer dans cette catégorie. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’AFNOR et les participants à l’édition de la SPEC 2312 n’ont pas souhaité dissocier low-code et no-code.

« J’ai adopté un parti pris qui a été accepté (j’en remercie tout le monde), de ne pas essayer de faire la différence entre le low-code et le no-code, et de parler de low-code/no-code », évoque Éric Monnoyer.

Il fallait « éviter des guerres de chapelle : j’avais au sein des groupes de travail des no-codeurs, des low-codeurs, et tout ce qu’il y a entre les deux », poursuit-il. Pour le consultant, la frontière entre les deux approches, « notamment avec l’avènement de l’IA générative », est de plus en plus fine.

De plus, il fallait éviter l’écueil consistant à conseiller une solution plutôt qu’une autre.

« Sans entrer dans les détails, nous recensons plusieurs centaines de solutions aujourd’hui disponibles qui peuvent être groupées suivant des familles de cas d’usage », résume le consultant.

Dans les faits, le document liste certains cas d’usage, puis inscrit une distinction rapide entre low-code et no-code, et entre les plateformes et les outils LCNC, pour différencier les solutions utilisées de bout en bout de celles exploitées dans une philosophie « best of breed ».

À l’image du LCNC, censé apporter une forme de simplicité, le document de 44 pages est aéré, simple à parcourir et peu technique. Il est divisé en cinq parties concoctées par autant de groupes de travail.

« Nous voulions produire un document court et synthétique qui balaie les thématiques les plus importantes tout en respectant les avis des experts autour de la table, dans le but de vulgariser le domaine du low-code/no-code », explique Hélène Xu, chef de projet de normalisation chez l’AFNOR.

Le document définit ainsi le LCNC et évoque sa terminologie, brosse les principes de mise en œuvre d’un projet, revient sur l’intégration des solutions dans le SI des entreprises, évoque les enjeux de sécurité, les risques et les perspectives de cet ensemble technologique.