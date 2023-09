L’IA générative menace-t-elle les plateformes low-code/no-code ?

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour tomber sur des prédictions concernant la fin certaine de métiers, de produits et de technologies que l’IA générative est censée détruire. Qu’en est-il des plateformes de développement de logiciels low-code/no-code ?

Le low-code/no-code doit permettre aux développeurs de logiciels et aux « citizen developers » de créer des applications, indépendamment de leur expertise en matière de programmation. Ces plateformes sont nombreuses. Chacune d’entre elles offre un éventail de fonctions pour la conception et le développement d’applications plus ou moins complexes.

La capacité des IA génératives à générer du code à la demande, comme le fait GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer, Code Llama, Tabnine ou encore ChatGPT – pourrait remettre en question l’utilité de ces plateformes.

D’un côté, les développeurs professionnels peuvent – en principe – se faire assister par ces outils capables de comprendre leurs intentions exprimées en langage naturel et compléter des portions de code qu’ils auraient déjà rédigé. De l’autre, les citizen developers pourraient se passer d’une plateforme pour créer leurs applications.

Clairement, ces outils propulsés à l’IA générative, dans leur état actuel, ne remplacent pas les plateformes low-code/no-code. Il y a trop de caractéristiques que les modèles de fondation ne savent pas encore reproduire fidèlement.

Parmi les choses que ChatGPT et consort peinent à réaliser, citons la conception d’architecture applicative, l’intégration du code, la sécurité et la gestion des licences.

À l’inverse, les outils d’IA générative ne permettent d’écrire que des bribes de code. Il est bien possible de leur réclamer de concevoir des fonctions, mais ils ne proposent pas de moyens pour les relier entre elles. Un novice en matière de développement ne pourrait donc pas le faire par ses propres moyens. Les développeurs professionnels savent réaliser ces intégrations, mais faire appel à leurs services coûte plus cher et amoindrit l’intérêt d’une telle technologie.

Les plateformes low-code/no-code assemblent des composants pour former une application. Les utilisateurs choisissent les fonctionnalités qu’ils veulent implémenter et les outils les produisent et les intègrent automatiquement.

Désormais, les outils tels CodeWhisperer et GitHub Copilot peuvent citer leurs sources. En outre, de plus en plus d’outils propulsés à l’IA sont conçus pour éviter aux développeurs d’exploiter du code propriétaire ou dont la licence serait mal attribuée.

ChatGPT et d’autres technologies similaires sont entraînées, en partie, à partir de portions de code accessibles depuis le Web. Les contributeurs n’ont toutefois pas donné leur accord explicite au processus d’entraînement. Des plaintes ont été déposées selon lesquelles ces outils d’IA – et, potentiellement, les lignes de code qu’ils produisent – violeraient les licences open source et propriétaires. Ces plaintes commencent à donner lieu à des actions en justice contre GitHub Copilot et d’autres.

L’IA générative s’immisce dans les plateformes low-code/no-code

En clair, il est peu réaliste que les plateformes low-code/no-code soient remplacées du jour au lendemain par l’IA générative.

« Au contraire, les deux approches coexisteront probablement et se compléteront », estime Stéphane Kamga, Senior Appian Architect chez Appian. « L’IA générative est plus susceptible d’être intégrée dans le paysage de développement existant, travaillant aux côtés des plateformes low-code pour offrir une gamme d’outils et d’options aux développeurs de tous niveaux de compétence. Chaque approche aura ses propres atouts et applications, et le choix entre elles dépendra de facteurs tels que les exigences du projet, l’expertise de l’équipe et le niveau de personnalisation souhaité », envisage-t-il.

Pour Outsystems, c’est une certitude.

« Nous pensons que les plateformes de low-code alimentées par l’IA générative représentent l’avenir ». Fabien PetiauCountry Lead France, Outsystems

« Nous pensons que les plateformes de low-code alimentées par l’IA générative représentent l’avenir et la prochaine grande avancée [dans le domaine] », répond Fabien Petiau, Country Lead France chez Outsystems. « C’est pourquoi nous avons investi de façon conséquente dans notre plateforme basée sur l’IA, qui intègre la gouvernance et le contrôle strict de ce qui est généré, afin de garantir que chaque application réponde aux normes des industries les plus exigeantes ».