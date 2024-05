Les 8 conseils de Colas (Bouygues) pour développer des applications en low-code / no-code

Acteur des travaux publics et filiale du groupe Bouygues, Colas employait 58 000 collaborateurs dans le monde (50 pays) en 2022 pour un chiffre d’affaires avoisinant les 16 milliards d’euros. Colas, c’est également une informatique décentralisée et des débuts sur le low code/no code en 2020 lors de la crise Covid.

Pour répondre à des besoins liés à la gestion de la pandémie, l’entreprise a dû se doter rapidement de nouvelles solutions applicatives. L’opportunité pour la DSI, Colas Digital Solutions, d’expérimenter et de monter en compétences sur le low code/no code afin d’entreprendre des développements plus sophistiqués pour le métier.

Ce saut quantitatif nécessitait dans le même temps de définir des règles en matière de support et de maintenance des applications développées. En 2023, une équipe delivery est mise en place. Sa fonction est d’accompagner les métiers et le traitement de leurs demandes.

La réflexion a également porté sur le partage des responsabilités entre IT centrale et locales. « Cela a été un gros travail en 2021 ». Mais c’est en 2022 que s’engage la phase d’accélération avec le passage de quelques projets à une « quarantaine apportant de la valeur à nos métiers. »

Le juridique a été le premier en 2021 à bénéficier d’une application low code. « Nous avons commencé sur cette période à réfléchir à la répartition des rôles entre l’informatique et les métiers », témoignait le 29 février lors d’une conférence de l’IMA Jean-Michel Maillet, IT Digital Officer de Colas Digital Solutions.

Des plateformes low-code et no-code distinctes

La gouvernance a aussi son importance pour le passage à l’échelle d’applications conçues en local, par exemple le projet Darci, initié aux États-Unis, qui concerne le suivi et la maintenance des équipements.

L’IT de Colas est en effet répartie sur différentes zones géographiques. « Chacune peut développer sur la plateforme, mais localement des personnes sont là pour accompagner. » Un environnement de travail commun est accessible au sein duquel ont été créés des espaces cloisonnés par entités géographiques ou business. Le Corporate dispose aussi de son propre environnement.

La supervision constitue un autre point clé pour la bonne adoption du low code. Elle porte sur les usages de la plateforme, mais aussi sur les performances et les bonnes pratiques des applications hébergées sur celle-ci. Cette supervision a été mise en place en 2023.

Colas a par ailleurs pris le parti de distinguer clairement low code et no code. À chacun sa propre plateforme. Le low code repose sur la Power Platform de Microsoft. Pour le no code, l’acteur exploite une solution interne à Bouygues et baptisée Quick Connect.

La plateforme no code traite « des objectifs et des usages distincts », justifie Jean-Michel Maillet. « Les deux plateformes ne font pas appel aux mêmes compétences et n’offrent pas les mêmes facilités d’usage. Le no code fonctionne sur du glisser-déposer de composants ».