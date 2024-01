Maximiser la performance des applications avec les outils d'optimisation VDI

Les professionnels de l'informatique doivent envisager l'optimisation du VDI pour maximiser les performances des applications et réduire la quantité de ressources utilisées.

Les administrateurs peuvent améliorer les performances de leurs déploiements VDI en optimisant leurs images de base, les fameuses golden images. Cependant, il est possible de sur-optimiser et de produire un poste de travail inadapté à l'usage auquel il est destiné. Avant de procéder au déploiement, il convient de tester ces postes de travail à l'aide d'outils d'optimisation VDI et identifier les compromis possibles avec les fonctionnalités des applications.

Outils d'optimisation VDI

La plupart des fournisseurs de VDI, y compris VMware et Citrix, disposent de leurs propres outils et guides d'optimisation VDI pour Windows afin de faciliter le déploiement sur leur propre plateforme VDI. Citrix Optimizer et Windows OS Optimization Tool for VMware Horizon sont similaires et font appel aux équipes de support et aux produits respectifs des fournisseurs.

Les outils d'optimisation VDI de Citrix et de VMware s'exécutent dans la machine de base gold avant qu'elle ne soit clonée pour créer des postes de travail. Ces outils configurent et désactivent les services, désinstallent les composants Windows et optimisent les paramètres. Bien qu'ils comprennent tous deux des modèles d'optimisation intégrés, ils prennent également en charge des modèles personnalisés et importés qui couvrent des optimisations spécifiques que l'équipe informatique juge utiles.

Le service informatique peut constater que des paramètres spécifiques s'appliquent à certains déploiements VDI et pas à d'autres. Les deux fournisseurs proposent des optimisations de base qui sont universellement applicables et un ensemble d'optimisations qui sont moins applicables mais toujours bénéfiques pour de nombreux déploiements. Par exemple, Desktop Search indexe le disque local et est désactivé pour de nombreux déploiements VDI afin d'économiser des ressources, car il n'indexe pas les données qui se trouvent sur le disque. Cependant, le fichier de messagerie hors ligne de Microsoft Outlook utilise Desktop Search pour les recherches dans les boîtes aux lettres et peut nécessiter cette fonction dans certains cas.

Outre les outils d'optimisation dédiés au VDI, certaines entreprises peuvent envisager d'utiliser des bloqueurs de publicité, qui peuvent réduire considérablement la charge sur le processeur et la mémoire vive. Les publicités peuvent consommer beaucoup de ressources, surtout si l'on tient compte du nombre de machines virtuelles dans l'environnement. La mise en œuvre d'un bloqueur de publicité peut améliorer les performances de l'environnement et l'expérience de l'utilisateur final.