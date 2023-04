VMware ou Citrix : Quelle est la meilleure solution pour vos postes de travail ?

Le choix des outils de virtualisation d'une entreprise repose sur un grand nombre de considérations. Il est donc utile de savoir quelles sont les caractéristiques qui distinguent les fournisseurs les plus populaires, tels que VMware et Citrix.

Si une entreprise a besoin d’une infrastructure sur site, le logiciel de virtualisation des postes de travail est le moyen par défaut d'optimiser l'utilisation du matériel et d'accéder à des options pratiques, telles que la sauvegarde de l'état des machines virtuelles et la migration des serveurs virtuels sur du matériel différent. Les administrateurs informatiques ont toutefois le choix entre de nombreux produits de virtualisation.

VMware et Citrix sont deux des principaux fournisseurs dans le domaine de la virtualisation, tous deux proposant des produits VDI, de mise en réseau, de cloud et d'infrastructure. VMware et Citrix proposent chacun leur plateforme de VDI – VMware Horizon et Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD), respectivement – mais il peut être difficile de déterminer laquelle est la mieux adaptée aux besoins de son entreprise.

3 considérations clés VMware et Citrix ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients et peuvent offrir la même expérience utilisateur et les mêmes niveaux de fonctionnalité. Comment une entreprise doit-elle donc choisir entre les deux ? Lors de la sélection d'un nouveau logiciel, trois éléments principaux doivent être pris en compte : la connaissance des produits au sein de l'organisation, le prix et les caractéristiques techniques. 1. Connaissance interne des produits Citrix et VMware proposent tous deux des programmes de formation et de certification complets. Si un administrateur système est certifié VMware et non Citrix, les outils VMware seront probablement mieux adaptés à l'organisation et vice versa. Les organisations peuvent choisir de rééduquer les administrateurs, mais il peut être difficile pour des personnes expérimentées et certifiées dans un produit de s'habituer à un ensemble d'outils différent. En outre, le fait d'avoir des années d'expérience avec un produit peut s'avérer très précieux et faciliter la résolution des problèmes. Avant de choisir un fournisseur, les entreprises devraient demander l'avis de leurs administrateurs informatiques et faire l'inventaire de leurs certifications et de leurs années d'expérience avec chaque fournisseur. 2. Le prix Le coût est l'un des principaux facteurs de décision pour de nombreuses organisations. Citrix et VMware ont des systèmes de licence, des offres groupées, des remises et des reprises très complexes. Dès lors, la plupart des entreprises reçoivent un devis personnalisé. Citrix propose parfois des remises plus importantes aux entreprises qui échangent leurs licences sur site contre la plateforme Citrix Cloud. VMware, quant à lui, combine souvent les licences de sa suite de virtualisation VMware vSphere avec les licences Horizon. Les entreprises doivent faire le tour du marché et comparer les offres et les remises pour obtenir la meilleure offre possible.