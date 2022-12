Principes de base du dépannage de Citrix Virtual Apps and Desktops

Les problèmes liés à Citrix Virtual Apps and Desktops peuvent avoir un effet néfaste sur l'efficacité des opérations et empêcher une entreprise d'atteindre ses objectifs. Il est donc essentiel pour les équipes informatiques de résoudre la moindre défaillance.

Les problèmes graves, comme une panne de Citrix, empêchent les utilisateurs de faire leur travail. Or pour les travailleurs en distanciel qui ne peuvent pas se rendre au bureau et se connectent localement, Citrix constitue l'unique porte d'accès aux ressources, applications et données de l'entreprise.

Le moindre incident lié à Citrix, même insignifiant, peut se traduire par une mauvaise expérience utilisateur, et la latence entraîne une baisse de productivité qui est préjudiciable aux résultats et à l'efficacité de l'entreprise. En qualité d'administrateur Citrix chargé de dépanner Citrix Virtual Apps and Desktops sur site ou en cloud, votre priorité est de vous assurer que le service est disponible.

Que faire si Citrix Virtual Apps and Desktops n'est pas disponible ? Commencez la procédure de dépannage par le problème le plus fréquent auquel les utilisateurs peuvent être confrontés : l'indisponibilité de Citrix Virtual Apps and Desktops. Imaginez que le service d'assistance vous appelle pour vous signaler que les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à leur session Citrix.

Procédure de dépannage sur site Si vous exécutez Citrix Virtual Apps and Desktops sur site, suivez ces étapes : Assurez-vous tout d'abord que le contrôleur de mise à disposition d'applications de Citrix (ADC, Application Delivery Controller), ou Netscaler, ainsi que les serveurs virtuels de l'ADC sont opérationnels et fonctionnent correctement. Pour ce faire, connectez-vous à l'ADC et cliquez sur Citrix Gateway, puis sur Virtual Servers. Vous pouvez alors vérifier si votre serveur virtuel est opérationnel, et consulter l'état des serveurs Secure Ticket Authority (Figure 1). Figure 1. Interface de Citrix ADC indiquant l'état des serveurs Secure Ticket Authority. L'étape suivante consiste à vérifier si l'authentification fonctionne correctement sur l'ADC. Cliquez sur Authentication, puis sur Dashboard pour afficher la liste des serveurs d'authentification et leur état. Si un point rouge apparaît en regard d'un serveur, comme c'est le cas de drnlic01 dans cet exemple, consultez la section des journaux pour trouver la cause fondamentale du problème (Figure 2). Figure 2. État d'authentification des serveurs Citrix. Ici, le serveur drnlic01 ne fonctionne pas correctement. Enfin, toujours sur l'ADC, contrôlez les serveurs virtuels d'équilibrage de charge. Pour ce faire, cliquez sur Traffic Management. Sélectionnez ensuite Load Balancing, puis Virtual Servers. Le tableau de bord qui s'affiche vous permet de vérifier si tous les serveurs d'équilibrage de charge sont opérationnels. Dans cet exemple, aucun ne présente d'anomalie (Figure 3). Figure 3. Section Traffic Management de Citrix ADC indiquant l'équilibrage de charge des serveurs. Après avoir déterminé que Citrix ADC ne présente aucun problème, examinez l'environnement Citrix Virtual Apps and Desktops. Vous pouvez pour cela recourir à Citrix Director, l'outil de surveillance et de dépannage intégré destiné aux environnements Citrix Virtual Apps and Desktops. Une fois que vous êtes connecté à Director, il existe plusieurs méthodes pour vérifier directement l'état de l'environnement VDI. Dans notre exemple, l'un des contrôleurs de mise à disposition (Delivery Controller) est en panne (Figure 4). Figure 4. Tableau de bord principal de Citrix Director affichant de nombreuses données relatives au serveur, et signalant que l'un des Delivery Controllers est hors ligne. La section Infrastructure permet en outre de vérifier si la connexion d'hébergement ou les Delivery Controllers fonctionnent correctement. En cas de dysfonctionnement de certains traitements, Director affiche des avertissements en haut de l'écran. Il convient ensuite de vérifier les licences. S'il est possible de les consulter dans Director, Citrix Studio fournit néanmoins davantage d'informations. Il vous suffit de sélectionner Configuration, puis Licensing. L'étape suivante consiste à vérifier le journal d'événements de Citrix Storefront. Director n'inclut pas les services Storefront dans le cadre de la surveillance de l'infrastructure, or il arrive souvent que le service Credential Wallet ou le DNS présentent des problèmes. Ces derniers apparaissent dans le journal d'événements de Storefront, qui se trouve dans l'observateur d'événements du serveur Storefront. Sélectionnez Applications and Services Logs, puis Citrix Delivery Services pour accéder aux erreurs du journal (Figure 5). Figure 5. Les journaux d'erreurs du service de mise à disposition Citrix affichent les erreurs, notifications et avertissements les plus récents, classés par date d'apparition. Si vous possédez plusieurs serveurs Storefront, n'oubliez pas de consulter les journaux d'événements de chacun d'eux. Vérifiez ensuite que vos machines sont correctement enregistrées auprès du Delivery Controller Citrix. Dans le cas contraire, elles seront visibles dans Citrix Director (voir l'étape 2). Dans Citrix Studio, vous pouvez examiner ces machines en cliquant sur Search. Assurez-vous que la zone de recherche est vide afin d'afficher toutes les machines monosession et multisession, ainsi que les sessions. Les machines sont réparties sur trois onglets, indiquant l'état de l'enregistrement de chacune (Figure 6). Figure 6. Citrix Studio affichant les machines monosession et les données afférentes. Si une machine n'est pas enregistrée correctement, utilisez Citrix Health Assistant pour déterminer l'origine du problème. Cet outil est disponible sur le site de Citrix.

Procédure de dépannage d'un environnement Citrix Cloud Si vous êtes un client de Citrix Cloud et que vous utilisez les services Citrix Virtual Apps and Desktops, la procédure à suivre est légèrement différente. Accédez au site Cloud Health Dashboard de Citrix et assurez-vous que tous les services Citrix Cloud fonctionnent correctement. Une panne ou une maintenance planifiée pourrait en effet empêcher l'utilisateur d'accéder à son poste de travail. Il peut être judicieux de cliquer sur le bouton Subscribe, en haut à droite, pour recevoir des e-mails automatiques en cas de panne ou de maintenance (Figure 7). Figure 7. Site Cloud Health Dashboard de Citrix affichant l'état des services Citrix. Dans cet exemple, tous les services sont actifs et opérationnels. Si tous les voyants sont au vert sur ce tableau de bord et qu'aucune panne n'est signalée, vérifiez l'intégrité de vos connecteurs cloud. Connectez-vous au portail Citrix Cloud, cliquez sur les trois traits du menu dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Resource Locations. Toutes vos machines sont alors affichées. Cliquez sur un connecteur cloud pour en afficher l'état. Si une barre verte apparaît à gauche du connecteur, cela signifie qu'il fonctionne correctement et que la connexion avec Citrix Cloud est établie (Figure 8). Figure 8. État des connecteurs Citrix Cloud (les données sensibles ont été masquées) indiquant deux noeuds opérationnels. Vérifiez si le nombre de licences disponibles dans Citrix Cloud est suffisant. Cliquez de nouveau sur le menu représenté par les trois traits horizontaux, dans le coin supérieur gauche, et sélectionnez Licensing. Un écran indique alors si vous disposez de suffisamment de licences pour permettre aux utilisateurs de se connecter à leur environnement Citrix (Figure 9). Figure 9. Les données de licence de Citrix Virtual Apps and Desktops indiquent le pourcentage de licences disponibles utilisées. Pour terminer, assurez-vous que toutes les machines sont enregistrées correctement auprès des services Citrix Virtual Apps and Desktops. Cliquez sur le menu en haut à gauche, sélectionnez My Services, puis cliquez sur Virtual Apps and Desktops dans la liste des services. Cliquez ensuite sur Monitor et vérifiez si des machines n'ont pas été enregistrées ou n'ont pas démarré (Figure 10). Figure 10. Onglet Monitor de l'interface Citrix Cloud, indiquant que toutes les machines fonctionnent sans erreur. Une fois tous ces contrôles effectués, si tous les voyants sont au vert, le problème peut venir du back-end de Citrix Cloud. Dans ce cas, créez un ticket support haute priorité auprès de Citrix. Comment remédier aux problèmes d'expérience utilisateur dans Citrix Virtual Apps and Desktops Après avoir déterminé que le dysfonctionnement n'est pas lié à la disponibilité de l'environnement Citrix, la prochaine étape consiste à examiner un autre problème courant : la piètre qualité de l'expérience utilisateur (ou UX). Plusieurs facteurs peuvent en être à l'origine, mais les plus fréquents sont une mauvaise connexion Internet ou une insuffisance des performances de l'hôte. Pour obtenir davantage de détails sur l'expérience utilisateur Citrix, voici les premières mesures à prendre : Dans Citrix Cloud, cliquez sur l'icône du menu dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Virtual Apps and Desktops Services, puis Monitor. Dans un environnement sur site, lancez Citrix Director et connectez-vous. Les étapes suivantes sont les mêmes pour les déploiements en cloud et sur site de Citrix. En haut de l'écran de Citrix Director, cliquez sur le bouton Search et recherchez la session utilisateur à dépanner. L'écran User Overview répertorie les applications et les processus que l'utilisateur a démarrés. Vous pouvez repérer les applications bloquées et choisir de les arrêter. Dans la partie gauche de la console, des boutons permettent de redémarrer la VDI ou d'observer l'utilisateur (Figure 11). Figure 11. Le gestionnaire d'activités de Citrix Director répertorie les processus et applications exécutés sur les machines virtuelles. Cliquez sur Details en haut à droite de la fenêtre pour obtenir des informations détaillées sur la machine de l'utilisateur et sur la session. Plusieurs indicateurs sont affichés, notamment : Citrix Workspace App Version. Indique si l'utilisateur final dispose de la dernière version de l'application.

Indique si l'utilisateur final dispose de la dernière version de l'application. ICA RTT et ICA Latency . Une latence élevée peut indiquer que l'utilisateur pâtit d'une mauvaise connexion à l'environnement Citrix, en raison d'une faible connexion Wi-Fi ou d'un câble endommagé.

et . Une latence élevée peut indiquer que l'utilisateur pâtit d'une mauvaise connexion à l'environnement Citrix, en raison d'une faible connexion Wi-Fi ou d'un câble endommagé. Avg. disk sec/transfer et Current disk queue length. Une valeur élevée peut révéler des problèmes de performance liés à l'hôte Citrix (Figure 12). Figure 12. Onglet Details de Citrix Virtual Apps and Desktops affichant de nombreuses données de session. Cliquez sur le nom de la machine, en bleu, pour obtenir des informations sur la consommation d'UC, de mémoire, d'IOPS et d'autres ressources virtuelles, et analyser ainsi plus en détail les performances de la machine. En faisant défiler l'écran vers le bas, vous afficherez des données détaillées sur la session de l'utilisateur. Elles peuvent faciliter le dépannage des connexions lentes (Figure 13). Figure 13. Données de connexion pour Citrix Virtual Apps and Desktops, montrant différents aspects de la session.