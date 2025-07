Quels sont les bénéfices de l’EAM dans la gestion d’actifs industriels ?

L’importance des équipements de production pour les industriels impose de limiter au maximum les temps d’arrêt. Une panne peut en effet rapidement désorganiser toute la chaîne. En adoptant quelques bonnes pratiques liées à l’EAM (Enterprise Asset Management), il est possible de renforcer la disponibilité de ses équipements et améliorer la continuité des opérations.

De nombreuses organisations s’appuient d’ailleurs de plus en plus sur ces plateformes logiciel éditées par des acteurs comme IFS, IBM Maximo, SAP ou Oracle pour suivre, entretenir et analyser l’état de leurs actifs en temps réel.

Ces outils IT facilitent la mise en œuvre de processus structurés et proactifs. Il y a cinq bénéfices et avantages à adopter ce type d’outils, qui permettent d’optimiser la gestion des équipements d’une entreprise, « du tournevis à la tractopelle » – comme le résumait Eiffage.

Un suivi précis de la localisation des équipements Des besoins de maintenance anticipés Des données mieux analysées Une communication entre équipes fluidifiée Des remontées du terrain plus rapides et réactives

1 – Un suivi précis de la localisation des équipements Une traçabilité rigoureuse des actifs est un pilier fondamental de l’EAM. Savoir où se trouvent les équipements à tout moment permet d’éviter les pertes, les erreurs de stockage ou les oublis. Trop d’équipes se contentent encore de fichiers Excel, peu adaptés aux environnements complexes. Les plateformes EAM apportent au contraire une visibilité complète et centralisée, qu’il s’agisse de chariots élévateurs, de pièces de rechange ou de machines fixes. En réduisant les équipements manquants ou mal attribués, elles contribuent à éviter des retards de production coûteux.

2 – Des besoins de maintenance anticipés L’un des objectifs majeurs de l’EAM est de prévenir les pannes plutôt que d’y réagir. Cela suppose une vigilance constante et des interventions planifiées en amont. Les logiciels EAM permettent d’automatiser les alertes et la gestion des cycles de maintenance. Ils peuvent par exemple déclencher automatiquement une commande de pièces détachées, ou notifier les techniciens lorsqu’un entretien est nécessaire. En s’appuyant sur ces rappels, les équipes évitent les oublis et réduisent le risque d’arrêt imprévu.

3 – Des données mieux analysées La gestion des actifs est un processus itératif, qui doit sans cesse être optimisé. L’analytique permet d’identifier les points de friction ou les équipements problématiques. Grâce à leurs fonctions de reporting, les plateformes EAM révèlent les tendances de pannes ou les composants les plus fréquemment remplacés. Un équipement en panne trois fois en deux mois, par exemple, peut signaler la nécessité d’un remplacement plutôt que de réparations successives.

4 – Une communication entre équipes fluidifiée Un système EAM ne remplace pas le dialogue entre collaborateurs, mais il peut grandement le faciliter. Or, les défauts de communication sont souvent à l’origine de retards d’intervention. Un chef d’équipe peut par exemple constater un dysfonctionnement sur un véhicule sans penser à prévenir la maintenance. En intégrant une note directement dans l’outil EAM, il peut alerter instantanément le service concerné, qui pourra planifier l’intervention sans délai. Ces outils simplifient aussi le suivi des commandes, la validation de pièces ou la transmission d’instructions.