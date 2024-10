Qu’est-ce que Copilot for Sales : l’IA générative de Microsoft pour les commerciaux ?

Alors que les processus de vente deviennent de plus en plus complexes, l’Intelligence artificielle peut aider à maximiser la productivité et à stimuler les revenus des équipes.

Dans cette optique, Copilot for Sales est un assistant alimenté par de l’IA générative, et spécifiquement conçu pour automatiser les tâches répétitives et fournir des insights exploitables pour les opérations commerciales. Il peut s’intégrer à différents CRM et vise à aider les responsables à se concentrer sur la conclusion des ventes plutôt en les délestant le plus possible des tâches administratives.

Copilot for Sales ajoute des informations détaillées sur les clients afin de rationaliser les processus et d’améliorer la prise de décision.

Qu’est-ce que Copilot ? Début 2023, Microsoft a lancé une première version de Copilot sous la forme de chatbot pour remplacer Cortana, son assistant virtuel initial. Cortana utilisait le moteur de recherche Bing pour accomplir des tâches simples comme définir des rappels ou répondre à des questions basiques. Microsoft a ensuite développé Copilot comme une fonctionnalité intégrée à Bing et à son navigateur Edge, puis un Copilot pour Microsoft 365 comme un assistant pour ses outils de productivité. Alors que les applications gagnaient en fonctionnalités, Microsoft a vu une opportunité de sortir des versions dédiées pour des fonctions spécifiques au sein des entreprises, comme, les ventes donc. En février 2024, Copilot for Sales sortait.

Qu’est-ce que Copilot for Sales ? Copilot for Sales est un assistant intelligent conçu pour aider les équipes commerciales à gérer des activités complexes. L’outil s’intègre nativement aux applications de productivité Microsoft 365 ainsi qu’aux CRM comme Dynamics 365 et Salesforce, pour assister les commerciaux dans leurs tâches quotidiennes. Par exemple, il peut automatiser la saisie de données, résumer les interactions avec les clients et fournir des recommandations en temps réel. Les vendeurs peuvent ainsi passer moins de temps sur les tâches administratives et plus pour créer des relations et conclure des ventes. Microsoft a imaginé Copilot for Sales comme un outil qui accompagne les équipes tout au long du processus de vente, de la qualification des prospects à la clôture des contrats. L’outil utilise des modèles linguistiques pour analyser une grande quantité de données sur les clients comme les e-mails, les réunions et d’autres données issues du CRM afin d’extraire des informations pertinentes et de suggérer les prochaines actions à mener. Il fonctionne comme un assistant virtuel et propose des suggestions personnalisées basées sur des données historiques, sur le ressenti des clients et sur les interactions antérieures. Pour les responsables d’équipe, il offre également une meilleure visibilité sur le pipeline de vente, il peut améliorer les prévisions et aider à prendre des décisions plus pertinentes.

Caractéristiques principales de Copilot for Sales Copilot for Sales utilise l’IA générative pour assurer les fonctionnalités suivantes : 1. Création de contenu Copilot for Sales aide les représentants à créer du contenu, comme des brouillons d’e-mails, des résumés d’appels et des modèles de suivi. Il analyse les données des clients et les interactions passées pour rédiger des e-mails personnalisés reflétant le ton et le contexte des conversations en cours. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps tout en garantissant des communications individualisées. 2. Recommandations d'actions (next step) L’outil peut également suggérer les actions les plus pertinentes. Copilot analyse les deals en cours et propose des recommandations sur les prochaines actions, comme programmer une réunion de suivi ou envoyer une ressource spécifique. Les modèles d’IA s’inspirent des interactions réussies pour formuler ces suggestions. 3. Analyse et résumés d’appels Les appels sont souvent riches en informations, mais la prise de notes manuelle peut entraîner des omissions. Copilot peut extraire les points clés et le ressenti des clients pour créer des résumés d’appels et analyser les transcriptions, mettant en lumière les sujets de discussion importants à suivre après l’appel. 4. Prévisions de ventes Grâce à son intégration avec les données CRM, Copilot propose des prévisions plus précises. Il évalue les données historiques, les tendances du pipeline et les comportements des clients pour fournir des insights exploitables qui permettent de prendre des décisions plus « data-driven ». Cette fonctionnalité aide également les équipes à ajuster leurs stratégies pour atteindre leurs objectifs plus efficacement. 5. Mises à jour automatisées du CRM La saisie manuelle des données dans les systèmes CRM peut être chronophage. Copilot automatise ce processus en consignant les interactions, en mettant à jour les dossiers et en identifiant les informations manquantes ou obsolètes dans le CRM. Ces mises à jour automatiques garantissent que les données CRM sont à jour, offrant ainsi une vision plus claire du pipeline de vente. 6. Informations sur les clients Copilot analyse les interactions, les comportements et les préférences des clients afin d’aider les commerciaux à mieux comprendre les besoins et les freins potentiels des acheteurs. Avec cette fonctionnalité, les équipes de vente peuvent prioriser les prospects à forte valeur et concentrer leurs efforts là où elles ont le plus de chances de réussir.