RAG : Peut-on faire travailler une IA à partir des sauvegardes ?

À mesure que les entreprises intègrent l’IA dans leurs processus métier, elles se rendent compte que les LLM doivent être nourris à partir de données de qualité pour produire des résultats précis. La provenance de ces données varie, mais une option en vogue est d’aller les chercher dans les sauvegardes.

Car, après tout, ces sauvegardes sont simplement là, inexploitées, attendant de jouer un rôle plus intéressant que la simple restauration de documents éventuellement perdus. Mais utiliser les sauvegardes de données pour nourrir des modèles d’IA est-il vraiment une bonne idée ?

Les sauvegardes sont d’abord créées dans le but de se prémunir contre la perte de données. L’IA, de son côté, a besoin de données de haute qualité, ce qui signifie qu’elles doivent être complètes, cohérentes et à jour, au moins. Si une sauvegarde de données n’est qu’une simple copie des données telles qu’elles existent, elle risque de ne pas être complète et donc pas prête à être exploitée par les modèles d’IA.

Les copies de secours ne sont en effet pas forcément mises à jour fréquemment et peuvent nécessiter un temps et des efforts supplémentaires pour nettoyer et transformer leur contenu. De même, les archives peuvent être obsolètes, désorganisées et difficilement accessibles par l’entreprise, ce qui les rend inadaptées à une utilisation conjointe avec une IA.

Cependant, la plupart des entreprises ont désormais compris qu’une seule copie de sauvegarde ne suffit pas pour protéger les données. Au minimum, il est généralement recommandé de suivre la méthode « 3-2-1 », qui prévoit trois copies sur deux types de supports de stockage différents, dont l’une est conservée hors site. Si une entreprise respecte cette règle, elle peut disposer d’une sauvegarde basique stockée hors site pour se prémunir contre une perte totale de données, mais elle devrait également disposer d’au moins une sauvegarde accessible, fréquemment mise à jour et testée, mieux adaptée à l’utilisation par une IA.

Les avantages de l’utilisation des sauvegardes pour nourrir l’IA À condition que le processus de récupération soit correctement mis en place, l’utilisation des sauvegardes dans un processus de RAG présente plusieurs avantages. Un démarrage plus rapide. Réunir de vastes réserves de données pertinentes et de haute qualité peut s’avérer difficile. Cependant, les données contenues dans des sauvegardes bien organisées et préparées pour être exploitées constituent peut-être une ressource dont vous disposez déjà. Leur utilisation pourrait vous aider à démarrer plus rapidement un processus de RAG. Des données mieux protégées. Les données sauvegardées disposent généralement d’une couche de protection intégrée, puisqu’elles sont destinées à remplacer en toute fiabilité les données de production en cas de sinistre ou de cyberattaques. De plus, les données sauvegardées devraient faciliter la mise en conformité en matière de gouvernance des données d’IA : vous saurez exactement quelles données vous utilisez pour nourrir votre modèle, d’où elles proviennent et dans quel état elles se trouvaient au moment de leur utilisation.