SAP RF : il est temps de passer aux alternatives d’un framework « So 2000 »

SAP définit le framework RF (Radio Frequency), comme la boîte à outils qui permet l’exécution des processus de gestion d’entrepôts depuis un terminal mobile en accédant en temps réel au système SAP depuis le terrain.

Cependant, si les transactions par radio fréquence (RF) ont constitué une avancée majeure… au début de ce siècle (sic), il est désormais largement répandu que cette technologie – aussi robuste, fiable et réputée soit elle – n’est plus en mesure de répondre aux aspirations et aux exigences actuelles.

Il faut donc bien reconnaître qu’ITS a apporté un indéniable souffle de modernité et que les écrans ITS générés à partir d’écrans Dynpro permettaient de s’appuyer sur les compétences de développeurs ABAP.

SAP Console est l’ancêtre de la mobilité avec une interface en mode texte, développée à une époque (lointaine) où les terminaux mobiles tournaient majoritairement sous Windows CE, où les écrans tactiles n’étaient pas (ou peu) connus, où les terminaux étaient munis de clavier, où aucun end-user n’avait de smartphone et où la fonctionnalité ergonomique la plus avancée consistait à utiliser les touches fonctions du keyboard (les fameuses « Fn ») voire à changer les couleurs pour moderniser les écrans. Bref, un autre temps !

À ce titre, il est d’ailleurs étonnant que l’éditeur allemand continue de préconiser le RF Framework alors qu’il fournit une galaxie d’applications dans de nombreuses technologies différentes (ITS, Fiori, MDK, SDK, API, Low Code, etc.).

Cela reste incontestable : tout terminal muni d’un navigateur Web a (et aura) la possibilité d’exécuter des transactions RF. C’est un fait. Néanmoins, une des limites (par rapport à une application native, voire hybride) réside dans son incapacité, par faute d’intégration, à exploiter tout le potentiel des appareils actuels (performances, hors ligne, intégration avancée de lecture de code à barres, etc.).

Une version standard fiable… mais rarement satisfaisante

Si la solution RF standard peut être déployée rapidement, cette version basique a (et aura) généralement le plus grand mal à contenter ses clients.

De fait, elle nécessite – dans une très grande majorité des cas – plusieurs (et donc coûteux) jours de développement pour coller à des aspirations spécifiques. Avec, à la clé, un choix cornélien à faire : investir (certains diront : gaspiller) pour tenter d’améliorer une solution d’un autre âge, ou engager une réflexion plus pérenne ?

Au vu de la couverture fonctionnelle extrêmement large fournie par le standard, l’alternative consistant à développer « from scratch » sera très vite confrontée à des considérations budgétaires.

En revanche, envisager des solutions tierces « sur étagère » peut, dans bien des cas, s’avérer judicieux pour profiter à la fois d’un déploiement rapide, d’une solution robuste et éprouvée, et bénéficier d’une maintenance ad hoc.

Si nous devions donc résumer, nous pourrions conclure, un brin provocateurs, que le choix d’un investissement sur le framework RF peut se justifier « si et seulement si » vous utilisez encore des terminaux avec un écran non tactile, un clavier avec des (grosses) touches fonctions, et que vos collaborateurs n’ont jamais basculé sur smartphone (ou que vous êtes un grand fan du « BlackBerry » et des années 2000).

Last but not least, budgéter des millions pour une migration vers S/4 (au nom de l’innovation, dixit SAP) et ne pas investir, en 2023, quelques milliers d’euros pour offrir aux utilisateurs terrain une suite d’applications mobiles à la hauteur des attentes du moment, relève d’un choix au mieux très largement discutable et contestable, au pire, coupable.