Gestion d’entrepôts : déjouer la complexité de SAP EWM

EWM, acronyme d’Extended Warehouse Management, est aujourd’hui la solution de WMS mise en avant par SAP. C’est une solution extrêmement riche, mais aussi complexe. Elle compte énormément de modules et nécessite un haut niveau d’expertise pour être déployée. Or actuellement, les experts sur SAP manquent cruellement.

Les consultants fraîchement formés mis en avant par les prestataires peuvent prendre de mauvaises décisions au moment de l’installation, alors que ces choix sont très structurants dans la façon dont l’entreprise va pouvoir utiliser le logiciel. Il n’est ainsi pas rare que des experts reconnus soient appelés en mode « pompier » afin de corriger une configuration en place ; l’entreprise se trouvant dans une impasse, incapable de sortir des marchandises de ses entrepôts ou avec une productivité subitement dégradée.

Une solution puissante, mais qui impose des choix forts Comme toute solution pointue, SAP EWM nécessite d’être correctement configurée et bien maîtrisée pour en tirer le meilleur parti. Il est malheureusement très simple d’amener de la complexité là où ce n’est pas nécessaire. C’est le cas de la traçabilité : EWM permet d’assurer une traçabilité très détaillée de chaque article, de chaque colis. Plus la granularité est élevée, plus on va demander des actions aux opérateurs et plus il faudra stocker des mouvements en base de données. Imposer aux métiers une traçabilité extrêmement fine n’est pourtant pas toujours pertinent sur l’ensemble des sites et/ou des entrepôts d’une même entreprise. Attention donc à ne pas fixer de contraintes trop élevées pour une valeur ajoutée métier parfois injustifiée. La richesse d’EWM pose aussi le problème d’experts qui ont tendance à répondre à une problématique donnée uniquement avec ce qu’ils maîtrisent. Dit autrement : un développeur Java aura tendance à vouloir développer toutes les applications… en Java, même si un autre langage aurait été plus pertinent. Pareillement, l’expert EWM va chercher à imposer EWM pour tous les besoins, avec toute la complexité induite. À l’inverse, une équipe qui a la compétence EWM, mais aussi SAP MM, WM, Stock Room Management, sera plus encline à choisir la bonne approche en fonction de la problématique donnée. D’autre part, la pénurie d’experts EWM étant structurelle, beaucoup de consultants se positionnent dans le seul but de valoriser au mieux leurs compétences. Avec tous les travers que cela peut engendrer. Ce qui est sûr, c’est qu’EWM sera un incontournable pour toutes les entreprises qui vont devoir migrer vers SAP S/4HANA dans les mois à venir. Toute société qui gère des entrepôts va devoir trouver la solution ad hoc pour faire cohabiter différents modules au regard de ses besoins spécifiques.

La mobilité, le talon d’Achille d’EWM Outre sa complexité, le vrai point d’attention concernant la solution EWM porte sur sa partie mobilité. Celle-ci est aujourd’hui techniquement obsolète, car elle s’appuie sur le framework RF (Radio Frequency), lancé au tout début des années 2000. Il existe heureusement de nombreuses alternatives pour pallier cette faiblesse, que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer sur LeMagIT. Par ailleurs, beaucoup d’entreprises qui souhaitent introduire la mobilité dans leurs process Supply Chain, optent assez naturellement pour l’offre native SAP. Toutefois, lorsque les applications sont dévoilées aux utilisateurs, celles-ci font bien souvent face à une levée de boucliers, tant l’ergonomie « standard » laisse à désirer. Pour d’autres acteurs, la démarche est différente. Eux seuls sont capables, après une analyse fine des attentes des populations cibles, de proposer une solution mobile qui emporte, dès son déploiement, et quasi spontanément, l’adhésion de l’ensemble des utilisateurs. Enfin, il y a ceux, qui ont déjà déployé l’offre SAP et qui souhaitent moderniser leur solution de mobilité avec une solution plus ergonomique et plus moderne.