SOC : comment améliorer l'expérience des analystes et pourquoi c'est important

Les analystes des centres de sécurité opérationnelle se trouvent en première ligne entre leur organisation et d'innombrables cybermenaces. L'efficacité avec laquelle un analyste réagit à une alerte de sécurité donnée peut faire la différence entre un incident mineur maîtrisé et une violation de données à grande échelle.

Trop souvent, cependant, les analystes des centres de sécurité opérationnelle (SOC) sont confrontés à des processus de travail inefficaces, à des outils obsolètes et à des charges de travail écrasantes. L'épuisement professionnel qui en résulte entraîne un taux de rotation élevé, ce que les entreprises ne peuvent se permettre compte tenu de la pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité.

Pire encore, ces conditions créent des environnements dans lesquels les incidents de sécurité passent inaperçus ou prennent plus de temps à maîtriser. Pour les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), l'amélioration des conditions de travail des analystes est un impératif de sécurité qui a un impact direct sur les risques organisationnels.

Pourquoi l'expérience des analystes est-elle importante au sein du SOC... et au-delà ? C'est Forrester qui a été le premier à forger le terme « expérience de l'analyste », ou AX. Les analystes Allie Mellen et Jeff Pollard l'ont défini comme « la perception qu'ont les analystes en sécurité de leurs interactions avec un produit, un service ou un processus de sécurité donné, dans le cadre de divers axes de travail ». Comme ils l'ont souligné, les entreprises comptent sur leurs analystes pour identifier, classer, examiner et contrer les cybermenaces qui font peser un risque considérable sur leurs activités. Or, les outils utilisés au sein du SOC ne reflètent souvent pas l'importance de leur travail. Selon eux, le cloisonnement des données, les intégrations peu fluides et les interfaces utilisateur peu conviviales rendent le travail des analystes inutilement difficile et pénible. « Les équipes de sécurité se retrouvent régulièrement contraintes d’adopter une approche réactive en raison d’un nombre excessif d’alertes, d’un manque de temps et d’une infrastructure de sécurité fragmentée, ce qui entraîne une augmentation du stress et de l’épuisement professionnel chez les employés », confirme Nicole Carignan, responsable de la sécurité des systèmes d’information (CISO) sur le terrain et vice-présidente senior chargée de la stratégie en matière de sécurité et d’IA chez Darktrace. Selon les experts et les professionnels du secteur, négliger l'expérience des analystes de sécurité au sein du SOC peut avoir les conséquences suivantes. Fuite des talents La plupart des RSSI, voire tous, ont été confrontés à un manque de personnel au sein du SOC — un problème chronique que le manque d’expérience des analystes ne fait qu’aggraver. « De nombreuses entreprises peinent à offrir une bonne expérience aux analystes, ce qui conduit ces derniers à s’épuiser ou à chercher un poste ailleurs », selon Allie Mellen. Lorsque des analystes mécontents finissent inévitablement par démissionner, les autres membres de l'équipe se retrouvent avec une charge de travail plus lourde, ce qui aggrave encore les problèmes et crée un cercle vicieux. Aggravation des lacunes en matière de couverture Les conséquences de la perte de talents s'aggravent avec le temps. Lorsqu'une organisation perd un analyste qualifié, elle perd également des mois d'expertise sectorielle et de mémoire musculaire, relève Heath Renfrow, cofondateur et responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) chez Fenix24, une société spécialisée dans la reprise après sinistre informatique, basée à Chattanooga, dans le Tennessee. « Ce roulement de personnel entraîne des lacunes dans la couverture, allonge les délais d’intervention et accroît les risques lors d’incidents critiques », ajoute Heath Renfrow : « à grande échelle, cela devient un cercle vicieux : les équipes surchargées commettent davantage d’erreurs, ce qui accroît la pression, ce qui entraîne à son tour une augmentation du taux de départs ». Pour beaucoup, le poids émotionnel et mental devient rapidement insupportable, selon Tom Levi, responsable de la sécurité informatique sur le terrain et directeur de la stratégie en matière de cyber-risques chez CYE, une entreprise de cybersécurité basée à Herzliya, en Israël : « lorsque la crainte de commettre une erreur s'ajoute à un manque de personnel, cela devient un travail émotionnellement épuisant qui ne peut être soutenu à long terme ». Conséquences des incidents Selon Allie Mellen, une expérience insuffisante des analystes peut entraîner des résultats moins bons lors d'incidents de sécurité : « les analystes qui ne disposent pas des informations nécessaires à leur enquête ne sont pas en mesure de réagir aussi rapidement et efficacement ». En outre, « ils risquent également de passer un temps excessif à traquer les faux positifs, ce qui les empêche d'enquêter sur les véritables incidents ». Conséquences opérationnelles Une expérience utilisateur médiocre pour les analystes freine les opérations. Lorsque les analystes doivent composer avec des outils peu pratiques, un excès d'alertes et des problèmes de coordination pour accomplir leur travail, les enquêtes s'en trouvent ralenties et il devient plus difficile d'uniformiser la qualité des dossiers. Cela nuit au moral du personnel et réduit le temps consacré aux tâches proactives, telles que la recherche de menaces. « De nombreux analystes SOC passent leurs journées à trier une multitude d’alertes peu fiables, à lutter contre des outils bruyants et à travailler en mode réactif », estime Heath Renfrow : «cCette routine génère un sentiment d’impuissance. Les analystes ont l’impression de ne faire que cliquer sur des boutons au lieu de protéger les entreprises ».

Quels sont les éléments qui contribuent à une bonne expérience d'analyste SOC ? Une mauvaise expérience d'analyste se caractérise par le chaos, l'ennui, la frustration et un sentiment d'inutilité. À l'inverse, une bonne expérience d'analyste présente les caractéristiques suivantes : Objectif. Les analystes comprennent pourquoi ils enquêtent sur les alertes, et pas seulement sur quoi ils enquêtent, ainsi que l'importance des résultats des enquêtes du SOC pour l'organisation.

Les analystes comprennent pourquoi ils enquêtent sur les alertes, et pas seulement sur quoi ils enquêtent, ainsi que l'importance des résultats des enquêtes du SOC pour l'organisation. Contexte. Plutôt que d'être submergés par les faux positifs et le bruit, les analystes travaillent avec des alertes de grande qualité qui leur fournissent le contexte nécessaire pour agir.

Plutôt que d'être submergés par les faux positifs et le bruit, les analystes travaillent avec des alertes de grande qualité qui leur fournissent le contexte nécessaire pour agir. Outils centralisés. Au lieu d'une multitude de systèmes disparates, les outils sont centralisés, ce qui évite aux analystes de devoir constamment passer d'un système à l'autre pour enquêter sur les incidents de sécurité.

Au lieu d'une multitude de systèmes disparates, les outils sont centralisés, ce qui évite aux analystes de devoir constamment passer d'un système à l'autre pour enquêter sur les incidents de sécurité. Respect. Les analystes ont le sentiment que leur entreprise, leurs supérieurs et leurs collègues les respectent en tant que professionnels et accordent de l'importance à leur avis.

Les analystes ont le sentiment que leur entreprise, leurs supérieurs et leurs collègues les respectent en tant que professionnels et accordent de l'importance à leur avis. Parcours professionnels. Les analystes voient des perspectives claires d'évolution professionnelle, avec des parcours qui ne se limitent pas au tri incessant des alertes. « Ce qui a fonctionné pour nous, c’est de considérer l’expérience des analystes comme une priorité opérationnelle, et non comme un simple avantage », explique Craig Jones, directeur de la sécurité chez Ontinue, un fournisseur de services de détection et de réponse managés (MDR) présent à Zurich et à Redwood City, en Californie : « nous mettons fortement l’accent sur l’hygiène de la détection, l’ajustement des règles trop sensibles, la correction rapide des faux positifs et le renforcement des critères de qualité afin que les alertes soient accompagnées du contexte nécessaire pour agir ». Selon Heath Renfrow, Fenix24 a obtenu des résultats tout aussi positifs grâce à une approche en trois volets : réduire le nombre d'alertes superflues afin que les analystes puissent se concentrer sur les problèmes concrets et à forte valeur ajoutée ; confier aux analystes une réelle responsabilité sur les dossiers, afin qu'ils puissent constater comment leur travail permet aux clients de l'entreprise de reprendre leurs activités ; et définir des parcours professionnels clairs qui encouragent le développement des compétences au-delà du simple triage.