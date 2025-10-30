Pourquoi l’Urssaf a réinternalisé son SOC

La caisse nationale de l’Urssaf pilote le réseau des Urssaf implanté dans toute la France pour collecter les cotisations sociales auprès des salariés et des employeurs. Cet OSE (Opérateur de Services Essentiels) compte 17 000 collaborateurs sur 144 sites. 1 300 des 1 800 collaborateurs de la Caisse Nationale sont à la DSI car toutes les applications métiers, de l’ordre de 800, sont développées en interne, faute d’offres éditeurs pour cette activité très particulière.

La cybersécurité est assurée par une équipe d’une soixantaine de personnes dont 25 prestataires. Dans le lot, 17 personnes sont affectées au SOC, avec une organisation très classique en niveaux 1, 2, et 3, des ingénieurs SOC et une personne qui accompagne le responsable sur le pilotage. L’Urssaf compte 22 000 postes de travail et 15 000 serveurs.

Un premier essai non concluant La genèse de ce SOC remonte à 2012, avec le déploiement d’un SIEM d’ancienne génération et 3 personnes pour opérer ce SOC. Avec une maturité alors limitée sur la question, le projet se solde par un échec et va être finalement abandonné : « il fallait tout voir, tout le temps, partout et nous n'étions pas prêts pour ça », résume Keran Campeon, le responsable actuel du SOC de l’Urssaf. En 2017, un centre opérationnel de sécurité est finalement créé. Une équipe de 5 personnes est mise en place pour construire ce SOC. Celle-ci peut s’appuyer sur une pile ELK déjà en production pour mettre en place une collecte des logs. Des intégrations sont développées pour les sources non supportées, les premiers tableaux de bord mis en place. De quoi faire de la supervision. La solution ElastAlert permet de mettre en place les premières alertes. En 2019, cette approche est remise à plat. Une étude de NDR est lancée pendant un an, mais ne donne pas suite : « le NDR nous amène une vue télémétrique purement réseau, mais l’EDR était encore en cours de déploiement. Nous n’avions pas de vision sur les endpoints et nous n’avions pas de SIEM. Nous étions en train de multiplier les consoles de supervision et des analystes qui devaient se connecter partout pour essayer de voir quelque chose ». En parallèle, les services exposés sur Internet subissaient régulièrement des incidents. Qu’il s’agisse d’attaques par force brute ou de credential stuffing, il devenait urgent de mettre en place une surveillance en 24-7 sur ce périmètre, ce dont l’équipe en place n’était pas en capacité de faire. Outre un mécanisme d’astreinte, la surveillance de ces applications est assurée par un prestataire externe dans une approche SOC hybride. Celui-ci prend en charge et analyse les alertes et escalade les alertes. Les scénarios de détection sont ceux de l’OWASP, plus quelques scénarios de détection de fraudes. De l’ordre de 2 000 événements par seconde sont ainsi traités. Une force d’intervention rapide externe est mise en place pour intervenir en cas d’incident majeur. Un dispositif qui n’a pas eu à être activé à ce jour.

Un service managé sur un périmètre très limité Le service managé entre en production en mars 2022, mais en parallèle, une veille est lancée sur la mise en place d’une SIEM en interne. En effet, le périmètre confié au prestataire est très restreint, 2 applications seulement sur les 800 que compte l’Urssaf… Une dizaine de solutions sont étudiées sur le papier et trois sont finalement sélectionnés pour mener des PoC. C’est lors de cette évaluation que Sekoia s’invite dans la compétition et remporte le marché : « ce qui nous a plu, c'est vraiment le niveau d'échange qu'on a pu avoir avec eux. Ils ont pris très au sérieux nos idées d'évolution et en ont déjà même inscrit dans leur roadmap dès la phase de POC ». En outre, le volet souveraineté plaide en faveur de l’éditeur français. L’Urssaf cherche une solution SaaS et l’hébergement en France de la plateforme est un argument de plus pour Sekoia.io. En outre, le langage de détection Sigma mis en œuvre sur sa plateforme séduit les techniciens : « Sekoia a une approche basée sur des standards, une approche normative. Le langage de détection de Sekoia, Sigma, est très facile d’usage. On définit des fonctions qui matchent, des règles de détection et le processus de corrélation de ces différentes fonctions de matching. Il y a très peu de limites ». Un périmètre restreint de déploiement est défini et la solution est mise en production. L’objectif était qu’à la fin d’une année d'expérimentation, l'outil ait été adopté par les équipes et soit bien intégré au process de production du SOC. Mission accomplie puisque le nombre d’actifs sous surveillance est passé de 10 000 à 20 000, puis 30 000, et que le déploiement a pu être généralisé. En 2024, une extension du périmètre applicatif surveillé est lancée, puisque seules 2 applications sont surveillées par le prestataire externe. Une étude est lancée en parallèle sur la capacité de l’équipe SOC à réinternaliser cette surveillance : « nous avons finalement fait ce choix de réinternaliser, parce qu'on a les capacités humaines, les compétences, l'outillage, et le niveau de service. Avec les playbooks de Sekoia, sur une alerte, la solution envoie une requête à notre plateforme d'envoi de SMS jusqu'à la prise en charge de l'alerte ». La décision est prise en septembre 2024. En novembre, le projet de réinternalisation du périmètre confié jusque-là au SOC managé est lancé et rapidement mené à bien : « depuis, nous avons continué à déployer, et nous sommes allés très vite. Cet été, nous avons décidé de massifier le déploiement au niveau applicatif. Nous avons intégré toute la partie navigation des usagers, ce qui nous a demandé un mois environ ». Pour le responsable, il s’agit plus de router de nouveaux flux que de devoir résoudre de réels problèmes techniques.