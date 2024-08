SSPM vs CSPM : quelle est la différence ?

Choisir les meilleurs outils pour sécuriser l’infrastructure cloud, les données et les applications d’une organisation est crucial. Cependant, un marché rempli d’outils aux fonctionnalités similaires rend difficile la décision d’investissement.

Prenons par exemple la gestion de la posture de sécurité des applications SaaS (SSPM) et la gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM). À première vue, ces deux concepts peuvent sembler similaires, mais ils présentent des différences que les organisations doivent comprendre.

Comparons SSPM et CSPM, puis discutons des moments où il est pertinent d’adopter l’un, l’autre ou les deux.

Qu’est-ce que la SSPM ? Les produits SSPM sont des plateformes basées sur le cloud qui surveillent uniquement les applications SaaS, sans couvrir les déploiements PaaS ou IaaS. Les outils de SSPM détectent les configurations, contrôlent les accès entre les applications SaaS, y compris la connectivité API, et gèrent l’intégration de la gestion des identités et des accès (IAM) ainsi que les attributions de privilèges. Certains outils de SSPM peuvent évaluer et signaler la posture des appareils des utilisateurs finaux avant d’autoriser l’accès aux applications SaaS. Ils peuvent également détecter le shadow IT, des problèmes de conformité, et plus encore. Il est important de noter que les produits de SSPM ont des limites. Par exemple, ces outils peuvent prendre en charge certaines applications SaaS spécifiques dans un catalogue défini, mais ne pas couvrir toutes les applications SaaS utilisées par une organisation. Il est donc crucial de vérifier quelles applications sont prises en charge lors de l’évaluation des produits de SSPM.

Qu’est-ce que la CSPM ? Les plateformes de CSPM sont des plateformes basées sur le cloud qui surveillent en continu les configurations PaaS et IaaS ainsi que la posture des vulnérabilités. Elles fonctionnent majoritairement avec les principaux services cloud tels que ceux d’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, et parfois Alibaba Cloud et Oracle Cloud. Les plateformes de CSPM offrent une visibilité sur les actifs des services cloud, tels que les buckets S3 d’AWS, les conteneurs, etc. Initialement axés sur le signalement des faiblesses de configuration et des vulnérabilités, de nombreux outils de CSPM ont évolué pour inclure également la remédiation des ressources mal configurées. Avec l’expansion continue des offres PaaS et IaaS, il est recommandé de choisir une plateforme de CSPM capable de surveiller en continu tous les aspects des environnements cloud déployés, y compris : Les rôles et comptes IAM

La sécurité des données et du stockage

La posture de vulnérabilité des workloads et l’exposition

Les contrôles d’accès réseau

Comparaison entre SSPM et CSPM En général, les plateformes de SSPM et de CSPM ne protègent pas les mêmes domaines, bien qu’il y ait quelques exceptions : Les deux peuvent offrir une visibilité sur l’intégration IAM et les privilèges, qui peuvent être centralisés dans un modèle fédéré unique pour l’accès aux SaaS, PaaS et IaaS.

Les deux fournissent généralement une gamme de rapports de conformité et de standards, tels que les CIS Benchmarks pour certains outils SaaS et clouds IaaS, ainsi que les exigences réglementaires telles que PCI DSS.

Les deux peuvent offrir un certain degré d’analyse sur l’exposition des API dans leurs types de services cloud respectifs.

Les deux peuvent produire des alertes et des données de journal qui peuvent être transmises à une fonction des opérations de sécurité pour faciliter la réponse aux incidents, les enquêtes et les activités de chasse aux menaces. En dehors de ces aspects, les plateformes de SSPM et de CSPM se concentrent sur des éléments différents. La SSPM s’intéresse davantage aux applications SaaS complexes avec une large gamme d’API et de fonctionnalités, tandis que la CSPM se concentre principalement sur les configurations de base pour divers actifs PaaS et IaaS.