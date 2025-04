Cloud souverain : un service Kubernetes chez OUTSCALE

C’est dans un contexte où la notion de souveraineté de l’IT semble progresser dans la réflexion des entreprises françaises et européennes qu’OUTSCALE, filiale cloud de Dassault Systèmes, a annoncé le lancement d’un service managé qui permet de créer, en quelques minutes (dixit le cloudiste), un cluster Kubernetes sur une infrastructure qualifiée SecNumCloud 3.2.

L’objectif serait de répondre aux attentes des entreprises et des acteurs publics pour des solutions d’orchestration de conteneurs sécurisées, isolées, et conformes aux standards de cybersécurité les plus stricts.

OKS se distingue des offres mutualisées du marché par un cloisonnement complet, insiste OUTSCALE. Chaque client bénéficie d’un environnement dédié, avec un « control plane » isolé, ce qui, toujours selon OUTSCALE, garantirait une meilleure protection des données et une conformité accrue.

L’offre est pensée pour des workflows critiques, en particulier dans les domaines de la défense, de la santé ou encore des services financiers.

Une réponse à la démocratisation des conteneurs D’après Gartner, plus de 95 % des organisations utiliseront des conteneurs en production d’ici 2029. OKS entend répondre à cette tendance avec une plateforme qui est également conçue pour s’interfacer avec des environnements hybrides. Si l’exécution des workloads se fait dans un cloud souverain français, les clients peuvent aussi maintenir une interopérabilité avec d’autres environnements, notamment ceux des hyperscalers pour les cas d’usage non sensibles. Thibaud Pietri, vice-président Cloud Infrastructure & Platform Services chez OUTSCALE, précise que ce nouveau service « constitue une réponse concrète aux exigences de souveraineté numérique, de sécurité renforcée et de performance et de performance attendues par les entreprises, éditeurs de logiciels et acteurs publics ». Selon lui, l’offre permettrait d’adapter rapidement les ressources aux besoins métier, même dans des secteurs fortement régulés.

L’IA souveraine en ligne de mire L’éditeur revendique aussi une simplification de l’usage de Kubernetes pour les projets d’intelligence artificielle (IA générative, Machine Learning, etc.). Toujours selon Gartner, 75 % des workloads IA/ML devraient reposer sur des conteneurs d’ici 2027. OUTSCALE veut donc capitaliser sur cette dynamique avec un service qui doit, sur le papier, conjuguer automatisation du déploiement, flexibilité et conformité. Toujours dans l’IA, le cloudiste avait fait qualifier ses instances GPUs en SecNumCloud 3.2 en 2023.