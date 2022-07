Stockage : IXsystems professionnalise ses NAS Open source

IXsystems, la startup qui fabrique les NAS d’appoint TrueNAS, part à la conquête des applications critiques. La dernière version 13.0 de son système accélère de 20 % les performances de ses équipements et leur apporte une plus grande tolérance aux pannes.

Dans le même temps, le système TrueNAS Scale, qui transforme les NAS du constructeur en véritable infrastructure hyperconvergée, passe en une version 22.02 désormais compatible avec Kubernetes et l’exécution d’applications d’entreprises en containers.

La particularité de l’offre d’IXsystems est qu’elle repose intégralement sur des composants courants, que les entreprises peuvent facilement mettre à jour sans être pieds et poings liés à un contrat de maintenance. Les matériels sont des serveurs x86 et les systèmes sont des versions étendues de plusieurs logiciels libres.

23 Po de capacité par NAS

TrueNAS 13.0 repose ainsi sur l’OS FreeBSD, désormais en version 13.1, et le système de stockage OpenZFS, dont la toute dernière version accélère de 80 % le démarrage en identifiant plusieurs disques à la fois au lieu d’un seul. L’ensemble supporte les derniers protocoles NAS, SMB 4.15 et NFS 4.12, tous deux plus sécurisés. TrueNAS 13.0 apporte notamment aux machines TrueNAS-M du constructeur le support de 1 250 unités de disques (qui s’installent via des tiroirs ES24F ou ES102) et une bande passante de 20 Go/s avec 1 million d’IOPS.

Le système existe en deux versions. La version Enterprise est celle livrée à l’achat avec la machine. Elle bénéficie d’un support de la part du constructeur qui est renouvelable tous les ans moyennant une souscription. Il existe également une version Core entièrement Open source et qui est installable sur tous types de serveurs.

Les machines TrueNAS-M intègrent 24 disques durs ou 28 SSD dans un boîtier 4 U. Il en existe quatre modèles qui se différencient par leur bande passante réseau et leur nombre de cœurs. Le M30 a quatre cartes Ethernet de 25 Gbit/s chacune, 16 cœurs x86 et 128 Go de RAM. Le M40 a quatre cartes 50 Gbit/s, 20 cœurs et 256 Go de RAM. Le M50 a quatre cartes 100 Gbit/s, 40 cœurs et 768 Go de RAM. Le M60 a huit cartes 100 Gbit/s, 64 cœurs et 1,5 To de RAM.

Leur capacité est extensible via l’ajout de tiroirs 2U TrueNAS ES24F avec 24 SSD de 15 To chacun, ou 4 U TrueNAS ES102 avec 102 disques durs de 18 To chacun. Au total, il est possible d’assembler un NAS avec 23 Po de capacité.

Une configuration M30 de base, sans tiroir externe, avec 20 To en interne, coûte moins de 13 000 dollars.