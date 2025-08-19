Windows Server sur site : tout comprendre à la licence « Pay-as-you-go »

Habituellement, une licence de Windows Server destinée à une machine sur site s’achète une bonne fois pour toutes ; on parle de licence perpétuelle. Mais depuis la dernière version 2025 du système serveur de Microsoft, il est possible de plutôt inclure le prix du logiciel dans l’abonnement au cloud Azure, comme une énième ressource affiliée à Azure Arc et qui n’est facturée que lorsque l’on s’en sert.

Selon Microsoft, cette nouvelle formule commerciale – dite Pay-as-you-go ou PAYG – serait plus avantageuse pour les copies d’appoint de Windows Server 2025, celles que l’on utilise seulement le temps d’un test. Précisons que cette formule de paiement à l’usage est en revanche la norme pour les copies de Windows Server qui s’exécutent, elles, dans le cloud Azure, au sein des machines virtuelles.

Mais est-il rentable de payer à l’usage des licences de Windows Server 2025 quand le système est déployé sur site ? Cet article fait le point sur les usages et les coûts de cette nouvelle formule.

Différences entre la formule PAYG et les licences perpétuelles D’ordinaire, Microsoft applique des prix différents pour les éditions Standard et Datacenter, car elles ont des fonctions différentes. Avec le système PAYG, Microsoft facture le même prix pour les deux éditions. Contrairement à la licence Datacenter, qui autorise un nombre illimité de machines virtuelles sur l’hôte, la licence PAYG ne s’applique qu’à une seule machine physique ou virtuelle. Chaque machine virtuelle doit disposer d’une licence distincte. Les instances Windows Server nécessitent des licences d’accès client (CAL, ou Client Access Licence), ce qui n’est pas le cas de la version PAYG. Néanmoins, dans le cas de services de bureau à distance, ou RDS, des licences CAL sont toujours nécessaires. Avec le PAYG, il n’y aura rien à payer pour mettre à jour Windows Server vers une version plus récente que 2 025, alors que des frais supplémentaires – une nouvelle licence ou une assurance logicielle – seront nécessaires à partir d’une licence perpétuelle. Windows Server 2025 PAYG étant lié à Microsoft Azure, il nécessite une connexion Internet et l’existence d’un abonnement Azure. Une licence perpétuelle de Windows Server n’est aucunement liée à Azure et peut être utilisée dans un environnement entièrement déconnecté. L’administration d’un Windows Server PAYG passe forcément par Azure Arc, tandis que le service IT peut utiliser l’outil qu’il veut pour administrer un Windows Server en licence perpétuelle. Azure Arc apporte l’utilisation de services comme Azure Update Manager, Azure Change Tracking and Inventory, ou encore Azure Machine Configuration. Pour que les coûts soient intéressants, il faut activer et désactiver les licences PAYG depuis le portail Azure, depuis PowerShell ou depuis l’API PAYG. Si une machine virtuelle est éteinte ou retirée de la production sans que sa licence PAYG ait été désactivée au préalable, les frais d’utilisation continuent de s’accumuler. Microsoft facture une licence perpétuelle de Windows Server sur la base du nombre de cœurs physiques sur le serveur hôte. Pour l’édition Windows Server 2025 Datacenter, le prix est de 6 771 $ pour les 16 premiers cœurs, ce qui signifie qu’un processeur avec plus de cœurs nécessite des licences supplémentaires qui prennent la forme de packs d’extension par lot de 2 ou 16 cœurs supplémentaires. Il faut donc calculer combien de packs sont nécessaires pour correspondre au nombre de cœurs présents dans le processeur. Les avantages de ce système de licence perpétuelle sont : Facturation une bonne fois pour toutes.

Un nombre de machines virtuelles illimité.

Possibilité de travailler dans un environnement étanche.

Liberté d’utiliser n’importe quel environnement d’administration. Microsoft facture la formule Windows Server PAYG par cœur de processeur à un tarif d’environ 0,046 $ par heure, un prix plus exactement calculé d’après un tarif fixe mensuel de 33,58 $ par cœur, quel que soit le nombre de jours (et donc d’heures) dans le mois. Le calculateur de prix Azure permet d’évaluer les dépenses mensuelles en fonction du nombre de cœurs utilisés et du nombre d’heures dans le mois en cours. Les coûts de la formule PAYG apparaissent sur la facture Azure mensuelle.