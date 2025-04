Grand Paris Aménagement mise sur le low-code pour porter le cycle de vie des aménagements urbains

Avec pour vocation de piloter l’aménagement urbain de l’Île-de-France, Grand Paris Aménagement (GPA) mène 80 opérations « actives et à l’étude » en banlieue parisienne. Cela représente un volume de 2,4 millions de mètres carrés à « habiller » en dix ans.

Le groupement d’aménageurs dit se mettre au service des maires et des collectivités.

Par exemple, il aménage le Fort d’Aubervilliers (Seine–Saint-Denis) et est en train de créer l’écoparc des Cettons à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Cette activité inclut une grande diversité de métiers, avec des chefs de projet d’aménagement, des architectes, des responsables en charge du suivi des travaux, etc.

En charge des applicatifs métiers à la DSI, Johann Trinh, IT Project Manager chez Grand Paris Aménagement est responsable de la numérisation du processus « Aménagement ». « En arrivant chez GPA lors de la création de la DSI, j’ai réalisé un audit de l’application qui était envisagée. Celle-ci avait initialement été développée pour l’EPA Bordeaux-Euratlantique auparavant dirigé par Stéphan de Faÿ, aujourd’hui l’actuel Directeur général de GPA », explique Johann Trinh. « Après deux mois d’audit, il s’est avéré qu’il fallait totalement refondre cette application pour l’adapter au mode de fonctionnement de GPA et véritablement gérer le cycle complet de l’aménagement. »

Adepte de veille technologique et des notes du Gartner, le directeur de projet teste l’approche low-code. Il commence à développer une application de gestion des déchets. « J’ai compris tout l’intérêt de l’approche en montant l’application en 1 mois », affirme-t-il. « J’ai été impressionné par la rapidité et la facilité de développement d’une nouvelle application ».

Johann Trinh rédige alors un cahier des charges. Un appel d’offres européen est lancé afin de trouver la solution technologique qui portera le cycle de vie des projets d’aménagement. « L’avantage dont je disposais chez Grand Paris Aménagement est que je pouvais choisir la technologie qui sera mise en œuvre, créer un environnement “from scratch” », poursuit-il. « 80 % des développements sont globalement identiques d’une entreprise à une autre, et 20 % sont des adaptations. Avec une plateforme low-code, on peut développer beaucoup plus vite », considère-t-il. L’approche low-code était particulièrement adaptée dans le cas de GPA, car le planning fixé était très ambitieux. Le marché est lancé en juillet 2023, puis signé en décembre 2023. La première version de l’application devait être livrée en février 2024.

Le cycle de vie des opérations d’aménagement, un processus critique pour GPA La solution OutSystems est choisie pour porter tout le cycle de vie d’une opération. Plusieurs phases composent une opération, depuis son développement, jusqu’à sa commercialisation, en passant par le suivi des travaux jusqu’à sa clôture. Avec la comptabilité et la gestion financière, il s’agit de l’une des deux applications clés au cœur de l’activité de GPA. Pour Johann Trinh, l’intérêt d’OutSystems, c’est d’être une plateforme full stack qui permet de développer les écrans en même temps que la base de données. « Une approche très précieuse, car le développeur peut visualiser le processus métier à travers les écrans tout en voyant l’impact sur le back-end ». L’autre intérêt d’OutSystems porte sur la réversibilité des données : « Lorsqu’on développe des applications à partir de plateformes low-code, l’on est parfois dépendant de ces plateformes », note-t-il. « Or, OutSystems nous apporte une réversibilité complète, ce qui nous apporte une certaine indépendance si un jour nous devons quitter la plateforme ». Autre atout en faveur d’OutSystems selon le responsable, une marketplace qui propose de « nombreux modules » fonctionnels prêts à l’emploi et customisables. Pouvoir développer des fonctions manquantes à un module serait un avantage majeur du low-code. La plateforme est déployée sur AWS. L’intégrateur sélectionné, Rokodo, est un spécialiste d’OutSystems. Un acteur que le GPA a préféré aux grosses ESN. Johann Trinh explique ce choix : « Le défi était de pouvoir livrer la solution dès le mois de février 2024. Les trois éditeurs et leurs intégrateurs devaient s’engager là-dessus. Lors de la soutenance, Rokodo s’est présenté avec une maquette de l’application développée en 48 heures. S’il y avait quelques défauts dans le design, cette démonstration était très convaincante ». La partie commercialisation est la première application du cycle de vie à être développée sur OutSystems. Chaque année dans le cycle des aménagements, le premier trimestre est dévolu aux revues de projet et à la commercialisation. Il fallait donc rapidement développer une application pour centraliser les données jusque-là manipulées sous Excel et PowerPoint. « Nous avions besoin d’un système centralisé aussi vite que possible. C’était aussi la partie la plus simple du cycle de vie, car les données existent et il faut essentiellement savoir les consolider. Un gros travail de reprise des données a été effectué ».