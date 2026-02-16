IA physique : les robots deviennent de vrais « partenaires autonomes »

Les projets émergent. Et si les combinaisons d’IA et de robotique – parfois appelées IA Physique (Physical AI) – ne sont pas encore largement diffusées, elles se multiplient et commencent à concrétiser leurs immenses promesses.

Du robot peintre automobile de haute précision… Un bon exemple de cette convergence en mouvement peut se trouver chez Stellantis, qui collabore avec FerRobotics. Le constructeur automobile s’efforce en effet d’automatiser la retouche des défauts de peinture – jusqu’ici un angle mort de l’automatisation. Pour y arriver, Stellantis combine une détection de haute précision (IA) et une technologie robotique capable d’appliquer une force constante sur des surfaces complexes pour un résultat de très haute qualité. La modernisation des installations a débuté sur le site historique de Sochaux. La prochaine étape sera le déploiement de quatre stations robotisées dans le nouvel atelier, toujours à Sochaux – un site qui servira de test grandeur nature pour le groupe au niveau mondial. Sur la base de ce pilote, des études sont en cours en vue d’un éventuel déploiement sur l’ensemble des sites européens, confie Fabrice Hermetz, responsable innovation process peinture de Stellantis. La stratégie visera alors à automatiser 100 % des ateliers de peinture, dans un domaine où les usines nord-américaines seraient actuellement beaucoup plus avancées.

… au robot sapeur-pompier L’industrie n’est pas la seule à explorer cette piste. Dans le domaine de la sécurité, le fabricant français Shark Robotics commercialise plusieurs modèles d’intervention dédiés à la sécurité incendie. Ces robots sont encore téléopérés pour des interventions dans des zones à haut risque, comme les entrepôts qui menacent de s’effondrer et où il est exclu d’envoyer des humains. Équipés de caméras thermiques et de capteurs, les robots collectent et transmettent des données en temps réel depuis ces environnements hostiles. Cette technologie n’a rien de futuriste. Elle a trouvé des clients dans plus de 20 pays – dont l’Ukraine où Shark Robotics est le premier fournisseur de robots pour les pompiers. Pour la petite histoire, le « grand frère » du nouveau modèle phare Colossus est intervenu à l’intérieur de la cathédrale en feu de Notre-Dame de Paris. Aujourd’hui, il est utilisé presque quotidiennement par les Sapeurs-Pompiers de Paris, par exemple pour les feux de parkings souterrains.

Transition en cours vers l’IA physique chez Shark Robotics La prochaine étape est l’intégration de l’IA. Shark Robotics s’appuie sur une équipe de 10 chercheurs dont le travail est de se concentrer exclusivement sur cette partie logicielle. L’IA doit d’abord permettre aux robots de se mouvoir de manière totalement autonome, avec la faculté de passer des portes, seul, ou de suivre (ou de précéder) une colonne de pompiers. Pour les milieux moins critiques, mais sensibles, Shark Robotics prévoit même un robot 100 % autonome, destiné au secteur privé cette fois, en particulier pour la surveillance et l’intervention dans les entrepôts. L’IA doit améliorer aussi la collecte et l’analyse d’informations. L’objectif est de rendre les interventions « plus intelligentes » en utilisant des algorithmes pour traiter les données issues des capteurs et des caméras, afin de renvoyer des informations plus pertinentes aux services de sécurité et de secours.