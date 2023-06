La loterie canadienne témoigne de son passage au pseudocloud HPE GreenLake

Comment fonctionne en pratique le programme GreenLake de HPE, qui imite le cloud dans le sens où il consiste à vendre une kyrielle de produits et services sous forme de souscription depuis une interface qui rappelle furieusement celle d’AWS ? C’est la loterie canadienne qui a répondu à cette question en partageant son cas d’usage lors de l’événement HPE Discover qui se tenait la semaine dernière à Las Vegas.

La Western Canada Lottery exploite et gère la loterie pour les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et les territoires du Nord du Canada. Le système de loterie dépend d'une infrastructure de stockage critique, qui doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui, bien évidemment, doit être hautement sécurisée.

C’est à la faveur d’un remplacement de l’équipement en place que la Western Canada Lottery a opté dès 2018 pour la location des baies de stockage plutôt que leur achat. A l’époque, son dévolu se porte sur les baies SAN 3PAR de HPE, justement proposée au paiement mensuel via un contrat commercial qui deviendrait plus tard le programme GreenLake.

« C'était vraiment intéressant pour nous », explique Adam Janssens, le directeur de l'infrastructure et des opérations de la loterie. « Vous bénéficiez d'un modèle de consommation similaire au cloud et, surtout, de la flexibilité nécessaire à la croissance », dit-il, en précisant que HPE est susceptible d’installer plus de capacité que nécessaire et de ne facturer ce surplus que lorsque son client en a besoin.

Au bout de cinq ans, la Western Canada Lottery a considéré cette année qu’il devenait économiquement nécessaire d’installer son datacenter de secours chez un hébergeur. Encore une fois, le programme GreenLake se montre plutôt adapté, puisqu’il propose de livrer une baie Alletra – le modèle qui a succédé aux 3PAR – prête à l’emploi, directement dans un datacenter du réseau Equinix.

Accessoirement, dans le contrat GreenLake, HPE s’assure que la baie dispose de tous les verrous de sécurité demandés par son client.