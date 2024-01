IDKIDS unifie ses logiciels de gestion financière

IDKIDS, l’écosystème de marques et de produits pour enfants, a mené un grand chantier IT pour rationaliser ses services comptables.

Fort de 17 marques – dont Okaïdi, Jacadi ou Oxybul –, le groupe gère 1 300 magasins et revendique 6 000 collaborateurs dans 63 pays. Avec un CA de 892 millions d’euros en 2022, le groupe originaire de Roubaix ambitionne de devenir un leader européen sur l’univers enfant de 0 à 12 ans. C’est dans ce contexte de développement que IDKIDS a décidé d’unifier ses outils de gestion financière, de rationaliser ses processus et d’optimiser sa productivité.

Auparavant, le groupe utilisait 14 applications différentes. « Cela entraînait des problèmes d’interface et de flux de données [ce qui] réduisait considérablement l’efficacité de la gestion financière du groupe », explique un communiqué de Workday, l’éditeur d’ERP financier choisi par le groupe après avoir également passé en revue SAP et Sage.

Côté calendrier, « la transition s’est déroulée en plusieurs étapes : la formation des équipes a débuté en décembre 2020, suivie de la migration des données », précise un porte-parole du groupe. « Le go live a eu lieu en mars et mai 2021 en deux lots. »

Aujourd’hui, IDKIDS a déployé son nouveau système dans ses 50 entités juridiques.

Cette unification aurait amélioré la gestion des flux multi-entités et permis de gagner en agilité pour optimiser la prise de décision.

Changer d’outils – avec une UI plus ergonomique, avec des capacités d’exploration plus poussée des données et grâce à des reportings plus flexibles – aurait également des retombés positives sur le recrutement du service financier. « C’est un atout RH considérable pour attirer et recruter de nouveaux talents », se réjouit Stéphane Massez, directeur du Service Comptabilité d’IDKIDS.

La prochaine étape pour la société sera d’exploiter l’Intelligence artificielle infusée dans l’ERP de Workday. Cette étape devrait commencer au deuxième trimestre 2024, mais le groupe reste évasif sur ce projet.