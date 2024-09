Workday rachète dans « l’intelligence documentaire »

Workday, spécialiste des solutions de gestion RH et financière, a annoncé l’acquisition d’Evisort, une plateforme « d’intelligence documentaire » basée sur l’IA. Cette opération vise à permettre à Workday d’exploiter plus efficacement les données non structurées contenues dans les documents de ses clients.

Selon l’éditeur, l’objectif principal de cette opération est de permettre aux entreprises d’exploiter plus efficacement les données non structurées, qui représentent plus de 80 % des données des entreprises. Ces informations sont souvent enfouies dans des contrats, des factures ou des documents réglementaires (politiques, etc.).

« Les organisations sont assises sur une mine d’or de données, mais elles n’en exploitent jamais tout le potentiel, car leur recherche et leur analyse peuvent être complexes et chronophages. Evisort nous aidera à accompagner nos clients pour qu’ils libèrent la valeur de leurs données les plus critiques », assure Terrance Wampler, directeur général du groupe pour le bureau du directeur financier chez Workday,

Evisort a conçu un LLM spécialement pour lire les contrats. L’entreprise revendique comme clients des grands comptes comme Microsoft, Western Union, le gestionnaire d’actifs, BNY Mellon ou encore… Workday.

Pour commencer, Workday prévoit d’intégrer les solutions d’intelligence documentaire d’Evisort dans trois des domaines qu’il couvre avec ses applications :

La comptabilité : pour l’analyse des contrats de revenus, des factures fournisseurs, etc. Les achats : pour améliorer les négociations de contrats avec les fournisseurs et la gestion des risques contractuels. Les bases de connaissances : pour accélérer l’accès aux informations sur les politiques RH et financières.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025 de Workday, qui se termine le 31 octobre 2024.

Cette opération s’inscrit bien dans la tendance actuelle qui voit de plus en plus d’éditeurs d’outils de gestion intégrer de l’IA générative dans leurs applications.

Quant à Workday, il a déjà fait de nombreuses incursions dans la Gen AI, que ce soit dans ses applications métiers (SaaS) ou pour développer des add-ons en utilisant son PaaS. Le tout, assure son CTO, en regardant de près la consommation énergétique des modèles pour limiter leur empreinte écologique – et donc les coûts pour l’éditeur.