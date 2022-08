Le secteur de l’immobilier, lui aussi, est en pleine évolution sous l’influence de projets de transformation numérique. Les acteurs historiques et les réseaux d’agences physiques ont d’abord vu se développer des portails en ligne pour la diffusion d’annonces. De tels services se sont depuis largement banalisés.

D’autres technologies ont depuis émergé : modélisation 3D, automatisation des contrats de bail, les visites virtuelles ou encore le BIM (Building Information Modeling).

Améliorer l’efficacité des visites avec l’immersion 3D L’immersivité est un autre axe exploré par les entreprises du secteur pour créer de la valeur. BNP Paribas Real Estate, filiale à 100 % de BNP Paribas, développe par exemple un nouvel outil combinant technologies 3D immersives et données : Wired (Wearable Immersive Real Estate Dataroom). Sur le segment des agences immobilières, une autre entreprise parie sur l’immersion. Les Agences de Papa (LADP), 100 % en ligne, proposent un modèle économique qui s’appuie sur des frais fixes pour se démarquer de la concurrence. Fondée en 2019, peu avant le début de la pandémie, elle a également beaucoup investi dans le marketing pour tenter d’accroître sa notoriété. L’entreprise s’est par exemple offert les services de Teddy Riner comme ambassadeur – Teddy Riner qui est aussi actionnaire de la société. Cotées en bourse, Les Agences de Papa emploient une centaine de salariés. Pour franchir un nouveau cap dans leur développement, elles nourrissent des ambitions dans le métavers et l’économie des cryptoactifs ou « tokenomics ». Ces velléités s’incarnent dans le projet « Versity ». « Versity est un portail immobilier, immersif et Web3 », explique eu MagIT le cofondateur, Nicolas Fratini. « C’est un SeLoger qui proposera une approche différente de la visite immobilière », promet-il.

Création d’une économie via cryptomonnaie et NFT Ce projet est né d’un constat. Il répond également à une problématique métier de l’agence qui doit tenir ses promesses des frais réduits. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle est donc stratégique. Et pour accroître ses revenus, la PME se doit aussi de trouver et de monétiser de nouveaux services. C’est avec la volonté d’explorer le métavers qu’elle compte y parvenir. Le développement de Versity a déjà débuté. L’outil repose sur trois piliers : la visite immersive, une monnaie numérique (un token utilitaire) baptisée SITY et enfin des NFT, des tokens dits non fongibles, car uniques et non divisibles. Nicolas Fratini, co-fondateur des Agences de Papa La visite d’abord. Elle exploite différents outils afin de créer une représentation virtuelle, à la façon du jeu Fortnite, des biens immobiliers proposés à la vente, mais aussi des quartiers où ils sont situés. Les Agences de Papa exploitent en particulier le moteur 3D Unity – aussi au cœur de la solution Wired de BNP Paribas. « Le monde virtuel se veut un miroir de la réalité où l'on peut visiter le quartier et l’appartement. Surtout, il permet d’être en connexion en live avec les professionnels de l’immobilier et de l’habitat », résume Nicolas Fratini. « Vous pourrez visiter votre appartement avec un architecte, un déménageur, un assureur, un banquier », détaille-t-il. « Ainsi, l’acquéreur potentiel disposera de toutes les informations en amont d’une visite réelle ». Pour lui, cette approche contribuera à fluidifier les transactions immobilières du fait que les biens en vente – représentés dans le métavers – peuvent être visités en ligne (selon différentes modalités).

Des prestations de modélisation des appartements Trois modalités sont possibles pour importer un appartement dans ce métavers. En autonomie complète, les agents immobiliers – ou les propriétaires – pourront exploiter une technologie de Lidar embarquée sur smartphone pour procéder à un scan. Le fichier est importé ensuite comme un objet 3D dans Versity. « Le token permettra d’acheter des services dans notre métavers [comme] la location d’un espace [publicitaire] pour diffuser son bien. » Nicolas FratiniLes Agences de Papa Les Agences de Papa proposent aussi un mode assisté, via un partenariat avec une startup qui a industrialisé les processus de digitalisation en 3D et qui compte notamment parmi ses clients Maison du Monde et Leroy Merlin. En 48 heures, pour un coût compris entre 50 et 100 euros selon la superficie, le gestionnaire du bien disposera d’un objet 3D importable dans le métavers. Enfin, troisième scénario : déléguer le processus via une prise de rendez-vous en ligne avec un photographe doté d’un équipement 3D pour réaliser une visite consommable en réalité virtuelle. Les données peuvent aussi être exploitées pour créer un objet 3D. L’agence immobilière a néanmoins tenu à pousser plus loin son projet avec des usages liés à la blockchain et des cryptoactifs en créant son propre jeton : SITY. Ce token est un moyen de paiement pour des services connexes à l’immobilier. « Le token utilitaire permettra d’acheter des services dans notre métavers [comme] la location d’un espace [publicitaire] pour une durée donnée afin de diffuser son bien », illustre Nicolas Fratini.

Générer un rendement pour les détenteurs de NFT Les jetons SITY sont mis en vente au travers d’une ICO (Initial Coin Offering). Réalisée en plusieurs phases, cette opération est aussi l’opportunité de lever des fonds afin de financer les développements futurs. Prévente et 1er round ont ainsi permis de récolter 4,7 millions d’euros. Les cessions suivantes de jetons sont prévues en septembre, après un report en raison de la crise qui touche les cours des cryptomonnaies. Les Agences de Papa souhaitent en priorité toucher les acteurs du marché immobilier : agents, promoteurs, courtiers, etc. À noter que ces tokens donneront aussi un droit de vote sur les évolutions et décisions concernant Versity. « Le monde virtuel est un miroir de la réalité où l’on peut visiter le quartier et l’appartement […] avec un architecte, un déménageur, un assureur ou son banquier. » Nicolas FratiniLes Agences de Papa Ces tokens jouent un rôle de gouvernance au travers de la constitution d’une DAO (organisation autonome décentralisée), un concept en plein essor dans l’univers de la blockchain et de la finance décentralisée (DeFi). Mais le troisième pilier du métavers immobilier sera une autre catégorie de cryptoactif : le NFT (token non fongible). Le territoire virtuel sera scindé en parcelles (ou PARSELL) avec chacun un NFT. Ces terrains, qui correspondent à un code postal, seront mis en vente également – payables en SITY. Le détenteur de ces NFT « percevra une partie des revenus liés à l’adresse qu’il détient ». La commercialisation de ces NFT interviendra après l’ICO via le lancement d’une marketplace. En fonction de différents paramètres (dont l’activité immobilière sur une commune et le prix au m2), un algorithme calculera la valeur initiale des NFT. Les villes les plus recherchées appartiendront à une catégorie spécifique de NFT, dite « premium ». Leur vente se fera aux enchères avec un prix de départ déterminé par l’algorithme. Mais pourquoi acquérir un tel bien immatériel ? Pour percevoir une part des revenus de l’activité immobilière générée, en particulier via la diffusion d’annonces sur le portail, expliquent les Agences de Papa. Les propriétaires de ces NFT toucheront « un rendement hebdomadaire et direct, en fonction du nombre de SITY échangés en lien avec le code postal, par exemple suite à la diffusion d’une annonce. Quant à nous, nous prélevons une commission sur la transaction », précise Nicolas Fratini.