BNP Paribas Real Estate construit un univers 3D immersif de données immobilières

Filiale détenue à 100 % par le groupe BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate est implantée dans 30 pays. Son activité est dédiée à différents métiers de l’immobilier : promotion, transaction, gestion de biens et investissement via REIM.

L’entreprise n’emploie pas pour autant que des professionnels de l’immobilier. Elle comprend également un Lab d’innovation, de 10 à 15 personnes – en majorité des jeunes issus de l’univers du jeu vidéo.

BNP Paribas Real Estate envisage ainsi d’exploiter Wired comme solution « business » dans ses relations avec ses clients, locataires B2C et B2B, investisseurs et promoteurs/développeurs de projets immobiliers.

Le résultat : un outil qui combine cartographie et data. Or ce patrimoine – cet historique de données – est conséquent, souligne Eric Siesse, directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transaction. Les données sont aussi un atout concurrentiel et un facteur clé dans le processus de décision des clients.

Pour répondre à ces attentes, Wired permet de visualiser des développements immobiliers futurs et des prédictions grâce à l’intégration « d’une ligne temporelle ». Pour se projeter dans le futur, l’application exploite des données en open data, mais aussi internes, recueillies auprès des promoteurs et des investisseurs, ou encore d’établissements publics comme Paris La Défense.

Moteur Unity, IA et GPU de Nvidia

Techniquement, Wired exploite des images satellite en 2D. L’interface permet de zoomer pour basculer progressivement sur de la 3D et d’afficher les données tirées du SI. Wired embarque aussi un moteur de recherche afin d’effectuer des requêtes sur des critères comme la surface ou le loyer.

Une intégration avec des API Google – dont Google Places – permet d’afficher des lieux tiers comme des restaurants ou des boutiques – des critères qui entrent en ligne de compte dans un investissement. L’intégration avec Google Street View permet aussi une visualisation au niveau de la rue.

Visualisation 3D de Grand Parilly (Lyon) dans Wired de BNP Paribas Real Estate

Des évolutions sont prévues pour ajouter de l’animation dans ce jumeau numérique, par exemple la circulation en fonction des tranches horaires. En attendant, Wired offre de la 3D temps réel et de nombreuses informations et médias sur les bâtiments et projets : photos, plans, vidéos, etc.

Pour concevoir son application et connecter cartographie et données, BNP Paribas exploite donc des données, mais aussi des technologies de partenaires. « Wired est un SIG. Nous travaillons avec ESRI, le leader mondial de la SIG », indique Florian Couret. L’entreprise exploite aussi le moteur Unity, une plateforme née dans l’univers du jeu vidéo.

Autre partenaire de référence : Nvidia pour l’intelligence artificielle, les GPU et le rendu photo-réaliste à l’échelle européenne.

Les liens se resserrent avec Nvidia afin d’explorer les cas d’usage autour du prédictif. Pour proposer une expérience en réalité augmentée, BNP Paribas Real Estate a aussi collaboré avec Magic Leap, concepteur de lunettes de réalité augmentée.