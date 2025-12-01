Longchamp renforce les coutures de sa gestion de données

Longchamp fait figure d’exception dans le paysage du luxe français. Contrairement aux maisons rassemblées au sein des groupes LVMH et Kering, le spécialiste de la maroquinerie demeure une entreprise familiale. Le PDG actuel, Jean Cassegrain, est l’homonyme de son grand-père, celui qui a fondé la marque en 1948.

Longchamp dispose de 1 300 points de vente dans 80 pays, dont 370 en propre à travers 25 filiales. La société compte 4 500 collaborateurs, un peu moins de 1 500 en France. Elle réalise la grande majorité de son chiffre d’affaires par la vente de sacs et de bagages. Jean Cassegrain reste discret concernant les informations financières de l’entreprise, mais il a fait part d’une hausse de 20 % des revenus en 2024.

« Longchamp est une “petite” entreprise, mais avec de gros enjeux », déclare Alaa E. Kay, responsable BI chez Lonchamp. Il intervenait lors de Coalesce On Tour Paris, un événement local de dbt au côté d’un porte-parole de Devoteam. « Nous fabriquons, nous distribuons et nous vendons nos produits sur notre propre réseau. Nos équipes sont de petite taille, mais elles portent énormément de responsabilité et de domaines d’activité ».

Ancien prestataire de service, Alaa E. Kay a commencé à travailler pour Lonchamp en 2013. « Mon rôle était de déployer l’entrepôt de données retail et le reporting associé », indique-t-il. Il a pris la responsabilité du pôle BI en 2015.

Comme dans beaucoup d’entreprises, les silos de données se sont accumulés au fil des ans, de manière organique.

Deux socles BI historiques difficiles à connecter « Nous avons trois socles BI », indique Alaa E. Kay. « Le premier est articulé autour de l’activité Retail, la part la plus importante du chiffre d’affaires du groupe. Celui-ci est composé d’un ETL Informatica, d’une base de données SQL Server et IBM Cognos pour le reporting », décrit-il. Un projet accompagné par Jean Cassegrain, alors directeur général de Longchamp. « Il est arrivé plusieurs fois que Jean Cassegrain lui-même conçoive des tableaux de bord et demande des conseils techniques concernant Cognos », relate Alaa E. Kay. « Par ailleurs, les premiers dashboards mis en place en 2014-2015 étaient issus de son propre design ». Un deuxième socle BI a vu le jour, en complément d’un ERP SAP pour couvrir la gestion de la finance et des activités industrielles. « Nous avons déployé SAP BW en 2016-2017 pour couvrir l’ensemble des domaines liés à l’activité industrielle et logistique », relate le responsable de la BI. Les équipes BI et IT pensaient fournir les outils nécessaires aux besoins de reporting de Longchamp. Mais une forme de « Shadow BI » est née autour de Power BI, sous l’impulsion des métiers. « Le fait d’avoir un monde SAP et un monde non SAP a siloté beaucoup d’informations », explique le responsable BI. Les systèmes de l’éditeur allemand ne sont pas réputés pour leur ouverture. « Cela a généré de la frustration ». De plus, l’équipe BI devenait, chemin faisant, un goulet d’étranglement. « Notre équipe de taille restreinte recevait directement de la part des métiers les demandes de création de tableaux de bord et d’indicateurs clé que nous devions mettre en place sur des infrastructures on premise vieillissantes », évoque Alaa E. Kay.

Une stratégie « data » impulsée par la direction Une stratégie de modernisation commence à prendre forme lors de la covid. Elle est apparue essentielle après la crise sanitaire. « Longchamp connaît de belles années de croissance depuis la sortie de la covid », note-t-il. « En 2023, le directeur général en personne a demandé à inclure la “Data” en tant que levier pour les piliers stratégiques de l’entreprise, formulés dans un plan quinquennal. Nous devions absolument monter en niveau en matière de gestion de données ». Une stratégie qui s’est d’abord illustrée par une phase d’acculturation des équipes techniques. « Nous avons proposé une organisation pour répondre aux besoins des métiers avant de déployer des cas d’usage », résume Alaa E. Kay. Ces réflexions prennent racine dans un projet de cadrage lancé en 2024. « Ce projet de cadrage avait comme cible de définir une trajectoire technologique, organisationnelle et une feuille de route pour les prochaines années », relate le responsable BI. Longchamp a décidé de se faire accompagner. C’est Devoteam qui a remporté l’appel d’offres. L’ESN a été jugée la plus apte à accompagner les équipes techniques étant donné ses témoignages clients et sa vision. « Nous adhérons complètement à la vision de la gestion de données de Devoteam », affirme Alaa E. Key. En parallèle, la direction IT envisageait la transition vers le cloud. Une migration propice à la modernisation de la gestion de données. « Nous avons étudié les outils agnostiques des fournisseurs de cloud en récoltant les retours de nos pairs. Snowflake est notre point d’entrée dans la “modern data stack”, constate le responsable BI. « Une composante revenait dans tous les projets réussis liés aux nouvelles plateformes : la gouvernance de données », poursuit-il. À l’aune de cet enjeu de gouvernance de données, les équipes techniques de Longchamp ont décidé de mettre en place le fameux troisième socle BI. « Nous ne pouvions pas rester dans notre zone de confort », considère Alaa E. Kay. « C’est là que se sont posées des questions concernant le choix des outils d’ingestion, de transformation, de reporting ». Toutefois, Longchamp a pris une décision à contre-courant de la plupart des projets partagés par LeMagIT ces dernières années. Avec Devoteam et les directions métier, « nous avons statué collectivement que l’enjeu n’était pas de décommissionner les plateformes BI existantes. Elles sont amorties de longue date. Nous pouvons les laisser mourir de leur belle mort. Nous souhaitons faciliter l’adoption de nouveaux usages », nuance-t-il. Après six mois de négociations avec les éditeurs, Longchamp a mené en parallèle le déploiement d’une plateforme, la formation de son personnel technique et la mise en place d’une nouvelle organisation.

Une organisation pour équilibrer gouvernance des données et cadence de livraisons « Nous avons deux directions en matière de gestion de données. L’une s’occupe de la gouvernance de données et du suivi des besoins métiers, l’autre correspond à la “Data Factory”, à la maîtrise technologique », détaille Alaa E. Kay. « Je suis à la tête de cette deuxième organisation, tandis que nous avons recruté un chief data officer pour orchestrer la première ». L’équipe de gouvernance est le point de contact unique de la data factory. Ces deux entités ont adopté les méthodes agiles et les livraisons sous forme de sprints. « Nous sommes plutôt des tech leads, des ingénieurs, des architectes de données », décrit le responsable de la BI. « En face de nous, nous avons des responsables produits, des data stewards, des propriétaires de données, des data analysts. Nous commençons à itérer, à déployer des outils, à tirer profit de nos connaissances, et à délivrer de la valeur beaucoup plus rapidement ». Ce n’était pas encore totalement le cas en mars 2025. En début d’année, Longchamp a fait appel à des membres de Devoteam et d’autres partenaires pour déployer la plateforme et développer les premiers cas d’usage. « Cela nous a permis pour la première fois d’unifier nos stocks issus de SAP et de Cegid », illustre le responsable BI.