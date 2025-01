Louvre Hotels développe une application pour ses franchisés

Transformation digitale - Kyriad, Première Classe, Campanile, ou encore Hôtels & Préférence. Autant d’enseignes d’hôtellerie qui font partie de Louvre Hotels – un groupe qui compte plus de 1 700 hôtels dans 70 pays - et qui s’organisent autour de franchisés.

Pour accompagner ces derniers – et aider à la croissance du groupe - Louvre Hotels a fait un choix technologique ambitieux : développer sa propre application cloud, « Booster » (en collaboration avec UPPER-LINK).

La plateforme IT se veut un outil opérationnel, donc, mais aussi un moteur de croissance. « Booster est à la fois un accélérateur de performances à travers une trentaine de services experts proposés et un facilitateur grâce à un accès unique à toutes les infos clés liées à l’activité des établissements de nos franchisés », synthétise Krystel Blondeau.

Deuxième fonctionnalité, un catalogue de services. Autrement dit, des solutions pour améliorer la performance commerciale et opérationnelle des établissements, accompagnées de fiches techniques et de vidéos explicatives.

Un CRM, futur « cœur battant de la plateforme »

D’autres fonctionnalités seront intégrées au fur et à mesure. « Après le lancement de la v1, notre priorité sera de renforcer le développement du back-office, en particulier avec un CRM robuste pour gérer le catalogue de services et les commandes, tout en maximisant l'automatisation des processus », confie au MagIT German Milavin Crone, Directeur de la plateforme de service à la franchise.

« En construisant un outil maison, nous avons la liberté d’évoluer selon nos priorités stratégiques. » German Milavin CroneLouvre Hotels Group

Simultanément, Louvre Hotels va continuer à intégrer à Booster avec les solutions et les interfaces existantes, et à améliorer l'expérience utilisateur.

« Nous avons pour objectif d’enrichir le catalogue en proposant encore plus de solutions et de services adaptés aux besoins des franchisés », continue German Milavin Crone qui évoque de futures fonctionnalités pour « simplifier la gestion des contrats, faciliter l’accès aux données de performance et optimiser les interactions entre les franchisés et le siège ».

Ces évolutions s’appuieront sur les retours utilisateurs, insiste par ailleurs le responsable.

Techniquement, l’application a été développée sur l’infrastructure de Microsoft Azure. Mais le CRM, « qui sera le véritable cœur battant de la plateforme pour gérer le catalogue de services et les interactions avec nos partenaires franchisés, sera construit sur Salesforce ».