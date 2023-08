CDP : B&B Hotels réveille ses données clients

L’arrivée, fin 2021, de Constance de Polignac au poste de Chief Marketing & Transformation Officer du groupe B&B Hôtels a impulsé un virage stratégique à la chaîne d’hôtellerie en matière de gestion de la donnée client.

Professionnelle de la « customer centricity », la dirigeante a souhaité la création d’un poste dédié aux clients et à leur fidélisation. En juin 2022, El-Mustapha Barkani prenait donc la fonction de Vice-Président Customer & Loyalty du groupe fondé à Brest en 1990 et qui compte aujourd’hui près de 700 hôtels dans 14 pays. Sa première mission : « capitaliser sur la donnée client pour créer de la croissance endogène », confie-t-il au MagIT.

Le référentiel a été développé en interne. « Nous ne voulions pas d’un outil standardisé du marché, mais véritablement une application adaptée à notre contexte d’entreprise. » Ainsi, chaque client dispose à présent d’un identifiant unique et transverse à l’ensemble des briques IT.

L’environnement et ses composants permettent d’autres usages, par exemple en matière de Machine Learning pour les Data Scientists rattachés à l’équipe client. Différents profils ont été recrutés pour tenir les délais fixés par la direction. Arrivé en 2022, El-Mustapha Barkani avait un an pour migrer sur GCP, construire le référentiel client unique et implémenter en parallèle une CDP.

Premier défi dans le cadre de la constitution de cet écosystème : la collecte de l’ensemble des données disponibles. Celles-ci étaient disséminées entre différents systèmes et issues de multiples canaux d’interaction (réservation en ligne ou via un distributeur, avis client, etc.).

Les moyens humains : des data ingénieurs et data stewards (chargés de garantir la qualité des données), un Product Owner Data, des Data Scientists (pour l’exploration et l’analyse des données brutes) et enfin une équipe Data Activation. Cette dernière tire profit des « insights » identifiés par les Data Scientists « pour les nourrir et définir une feuille de route stratégique d’animation client. »

Pour la conception du référentiel, l’exploitation des briques cloud et le respect du timing imposé par le top management, son chef d’orchestre a dû recruter rapidement, en interne et en externe. L’objectif était de mettre en place une équipe opérationnelle et expérimentée dans des délais courts. Il a pour cela disposé des ressources adéquates, souligne-t-il.

« Détecter un client en passe de faire de l’abandon de panier et lui envoyer un mail après trois jours, cela présente peu d’intérêt. L’outil devait au contraire nous permettre d’être très réactifs via le déclenchement d’actions en temps réel », souligne El-Mustapha Barkani.

Cette hétérogénéité en termes de maturité justifiait en outre le choix d’une solution CDP « simple d’utilisation ». Ce n’était pas le seul critère d’éligibilité toutefois. B&B Hotels cite également la connectivité à l’ensemble des front-office (en particulier les outils de gestion des campagnes et d’affichage publicitaire, site Web, app mobile, etc.).

« La CDP est la pierre angulaire de l’écosystème. Son rôle est d’être la courroie de distribution entre la donnée froide et centralisée, stockée sur un data lake, et les métiers qui exploitent cette donnée avec la donnée chaude de la CDP, afin d’activer les clients au travers des différents canaux marketing » détaille le VP Customer & Loyalty.

En se dotant d’un nouvel écosystème applicatif structuré cette fois autour du client et non plus des réservations, le groupe hôtelier a pu concrétiser cette vision 360 degrés du client. Il a ensuite décidé de s’équiper d’une CDP (Customer Data Platform) .

Depuis mai, l’application est opérationnelle dans tous les pays et exploitée pour plusieurs cas d’usage « avec un ROI déjà visible, ce qui participe beaucoup à la pédagogie ainsi qu’à l’adhésion à la politique customer centricity et data driven de l’entreprise. »

L’implémentation de la CDP auprès de l’ensemble des filiales a été finalisée en mars 2023. Pour sa prise en main, El-Mustapha Barkani a mené en avril des sessions de formation en amont et en présentiel. L’opportunité de former, mais aussi d’expliquer les motivations du projet. « Le but était aussi de donner du sens », résume-t-il.

Cette expérience des campagnes marketing transparaît dans l’outil et dans ses fonctionnalités. « De la CDP, nous attendions véritablement des fonctions liées à l’activation », insiste El-Mustapha Barkani. La facilité d’usage a également séduit, puisque la connaissance et la maîtrise de l’outil ne pouvaient pas être centralisées au siège. Chaque filiale est autonome dans la création de ses audiences et leurs activations.

Plus de personnalisation à venir sur tous les canaux de communication

La montée en compétence doit aujourd’hui encore se poursuivre. Depuis la mise en place de la CDP, le nombre d’attributs client a été multiplié par deux, favorisant des communications plus personnalisées.

La feuille de route prévoit d’ores et déjà d’enrichir ces attributs pour tendre vers « l’ultra-personnalisation ». Le groupe compte des hôtels de 2 à 4 étoiles et une clientèle variée, des particuliers comme des professionnels.

La CDP d’Imagino

« Nous devons être capables de communiquer de manière adaptée auprès des différentes typologies de clients. » La plateforme Imagino permet de tels cas d’usage. L’entreprise planche sur d’autres projets à court terme, dont la personnalisation du contenu sur son site Web et des offres avec une démarche de type « Next Best Offer » ou « Next Logical Hotel ». Sur la base de l’historique de réservations d’un client, le but est de recommander une offre présentant le meilleur taux d’appétence. El-Mustapha Barkani souhaite en tout cas aller plus loin que le premier cas d’usage sur le traitement des abandons de panier. Un cas couronné de succès.

« Le ROI a rapidement été au rendez-vous avec 9 euros par email envoyé. » El-Mustapha BarkaniB&B Hotels

« Cela a été un moyen de démontrer que la Data n’est pas seulement un coût pour l’entreprise, mais aussi un moyen de créer de la valeur et de contribuer à la croissance. Le ROI a rapidement été au rendez-vous avec 9 euros par email envoyé. Ce résultat a même dépassé l’objectif que nous nous étions fixé. »

L’ambition de B&B Hotels ne se cantonne pas au marketing. L’entreprise ambitionne de devenir « Data Driven », c’est-à-dire pilotée sur la base des données. « Les données doivent nourrir l’ensemble des employés et partenaires, avec un accès spécifique pour chaque profil », détaille le cadre du groupe.

Cela vaut aussi pour les hôteliers. Mais attention à leur fournir les bonnes informations, c’est-à-dire celles qui leur permettront d’améliorer leurs opérations en contact direct avec les clients. Ce qui signifie aussi et surtout de comprendre leurs réalités terrain. « Il faut savoir se remettre en question. C’est très bien de fournir de nouveaux outils. [Mais] la réalité terrain, c’est un hôtelier qui fait face au client et qui fera par conséquent toujours ce qui est le plus rapide. C’est un des challenges à relever pour aboutir à des hôteliers augmentés par la donnée », résume El-Mustapha Barkani.