Palmarès : les meilleures solutions de stockage lancées en 2022

Proposer plus pour moins cher. Les lauréats de la 21e édition du prix TechTarget Storage Products of the Year sont les solutions qui mettent l'accent sur la richesse fonctionnelle à destination d’entreprises qui réclament de réduire leurs coûts. Le concours, qui récompense les meilleurs systèmes de stockage de données pour l’entreprise, a attiré à la fois les ténors du stockage et des nouveaux venus.

TechTarget, la maison mère du MagIT, a invité les fournisseurs à soumettre leurs produits à l'automne dernier. Pour être éligibles, les fournisseurs devaient avoir lancé ou mis à jour leurs produits entre le 22 septembre 2021 et le 1er septembre 2022. Ils concouraient dans quatre catégories : la sauvegarde avec fonction de reprise d’activité après incident, le stockage via le cloud qui apporte une dimension hybride aux datacenters, les équipements de stockage sur site et les solutions de stockage multi-usage.

Le jury se composait d’un panel d'experts du secteur : consultants, analystes, utilisateurs et, bien entendu, journalistes de TechTarget. Ils ont évalué les produits en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'innovation, les performances, la facilité d'utilisation, la richesse fonctionnelle et le coût. Les lauréats ont tous en commun d’avoir adressé des tendances modernes comme la sécurité des données, le format container et la prise en charge des SSD.

Les meilleures solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre La cyberrésilience face aux piratages est à présent une préoccupation majeure des solutions de sauvegarde. Le jury a en conséquence évalué des fonctions comme l'immuabilité (protection contre les réécritures avant une date d’expiration) et l’Air Gap (déconnexion du réseau) tout en scrutant la facilité d’intégration et l’évolutivité face aux menaces. Médaille d’or : InfiniGuard d’Infinidat Les baies InfiniBox de l’Israélien Infinidat, vendues sous l’appellation InfiniGuard quand elles sont dédiées à la sauvegarde, ont reçu les félicitations du jury pour leurs performances et leur facilité d'intégration. Évolutives jusqu'à 50 pétaoctets, les baies InfiniGuard sont compatibles avec tous les principaux fournisseurs de logiciels de sauvegarde et offrent de solides performances, que ce soit en sauvegarde comme en restauration. Les baies InfiniGuard sont des InfiniBox qui incluent le logiciel de cyberrésilience InfiniSafe. Le jury a noté qu'InfiniSafe apporte des fonctions essentielles comme les snapshots immuables, l'Air Gap, des outils d’enquête à propos des causes d’une cyberattaque et un système de restauration rapide. Les juges ont également attribué des notes élevées à la facilité d'utilisation et aux fonctionnalités des baies InfiniGuard. « Une baie InfiniGuard est une appliance de protection des données haut de gamme, qui répond à presque tous les besoins de protection des données pour les applications critiques de grande capacité. Dans ces environnements, c'est un avantage critique » a commenté le jury. Infinidat'InfiniGuard est extensible à 50 Po et fonctionne avec tous les principaux logiciels de sauvegarde. Médaille d’argent : Data Resiliency Cloud de Druva Le service en ligne Data Resiliency Cloud de Druva a impressionné le jury par son rapport richesse fonctionnelle/prix. La plateforme - qui avait remporté la médaille d’or dans cette catégorie l'année dernière - protège toutes les données, qu’elles se trouvent sur différents clouds, dans le datacenter, dans des applications SaaS, ou encore sur des équipements personnels. « Druva Data Resiliency Cloud est une solution SaaS très polyvalente, complète et évolutive », a commenté le jury. Le produit est également assorti d'une garantie de résilience des données de 10 millions de dollars pour protéger les données des clients dans cinq catégories de risques : cyberattaque, erreur humaine, défaillance d’une application, vol de données et catastrophe naturelle. Le jury a noté que Druva a amélioré sa sauvegarde déjà solide avec de meilleurs systèmes d’automatisation, de sécurité et de monitoring. La console de Druva Data Resiliency Cloud permet auxd entreprises de protéger leurs données en cloud, en SaaS et sur des machines locales. Médaille de bronze : K10 V5.0 de Kasten La marque Kasten by Veeam avait déjà remporté la médaille de bronze dans cette catégorie. Son logiciel Kasten K10 V5.0, dédié à la sauvegarde des containers, offre une sécurité renforcée et s’intègre avec une multitude de technologies ou de plateformes tierces afin que les entreprises aient la liberté de choisir. Le jury a attribué au produit de bonnes notes, tant pour l'innovation que pour les performances, notant que le fournisseur s’efforce de placer la barre le plus haut possible concernant la protection des données pour les applications fonctionnant sur Kubernetes. La version 5.0 du produit phare de Kasten by Veeam a pour objectif d'aider les entreprises à minimiser l'impact financier causé par les attaques sur les données et les applications cloud. Le jury l'a décrite comme « une protection innovante et intégrée pour Kubernetes, qui simplifie le développement et les opérations. » K10 V5.0 de Kasten propose un système de sauvegarde, de restauration, de reprise d'activité et de migration sûr et extensible.

Les meilleures solutions de stockage via le cloud Les entreprises sont confrontées à des incertitudes économiques, telles que la réduction des effectifs et le resserrement des budgets. Dans ce contexte, elles évitent plus que jamais de redéployer des équipements et cherchent à rentabiliser les baies de stockage dont elles disposent déjà. Pour y parvenir, des logiciels de stockage indépendants des fournisseurs de matériels leur permettent de mettre en commun les ressources de solutions disparates et à interconnecter des silos de stockage dans un environnement hybride. Notre sélection des meilleurs produits de stockage via le cloud a considéré ce défi à partir de perspectives techniques et de besoins différents de la part des entreprises. Médaille d’or : MinIO Enterprise de MinIO Pour la deuxième année consécutive, MinIO remporte la médaille d'or dans la catégorie du stockage via le cloud. La solution MinIO Enterprise est une passerelle qui stocke de manière persistante les fichiers du datacenter vers des services en mode objet sur tous les principaux clouds publics, clouds privés et systèmes de stockage sur site. Le prix du logiciel est basé sur la capacité utilisable avec un modèle de coût par téraoctet et par mois. Le jury n’a pas tari d'éloges sur le produit, mais a noté que sa flexibilité nécessite de l’expérience en amont pour le configurer et assurer sa maintenance. « MinIO fait office de maître étalon pour comparer les solutions de stockage objet », a commenté le jury. « Ses performances ne sont limitées que par le matériel sur lequel il est installé. Il est donc nécessaire de le configurer de manière précise pour en tirer le meilleur parti." L'interface de MinIO Enterprise utilises des requêtes Prometheus pour récupérer des métriques. Médaille d'argent : File Data Platform de Nasuni Autre médaillé de la catégorie de l'année dernière, Nasuni remporte la médaille d'argent avec sa plate-forme phare de stockage de fichiers en cloud. Nasuni File Data Platform fournit à chaque succursale d’une entreprise l’accès à un NAS dont le contenu est en réalité stocké en cloud. Ainsi, les entités distantes d’une entreprise peuvent collaborer sur les mêmes fichiers aussi facilement que si elles étaient toutes situées sur le même site et reliées au même serveur de fichier local. Par ailleurs, Nasuni File Data Platform utilise un NAS local comme un cache pour accéder rapidement aux fichiers les plus récents. La solution est indépendante du fournisseur de NAS comme de l’hébergeur cloud, ce qui permet aux entreprises de rassembler leurs fichiers derrière un seul nom de domaine où qu'ils soient stockés. Le jury a félicité l’ensemble des capacités de Nasuni, en particulier pour les clients qui ont des quantités importantes de fichiers. « La solution de Nasuni offre une approche globale pour fournir un système de fichiers unique qui supporte une évolutivité infinie », a déclaré le jury. « C’est une approche cohérente dans le cadre d’utilisateurs distants et d’un fonctionnement en cloud hybride. » Le jury a toutefois noté que la solution est globalement plus chère que les autres produits proposant de se servir du cloud pour faire circuler les fichiers des NAS locaux. Nasuni File Data Platform adresse les besoins de sécurité et de performances de la collaboration à distance. Médaille de bronze : LightOS v3.0 de Lightbits Labs Le fournisseur Lightbits Labs, qui avait déjà remporté la médaille de bronze dans la catégorie des systèmes hyperconvergés l'année dernière, a obtenu la troisième place dans une autre catégorie avec LightOS v3.0. Ce système donne un accès NVMe/TCP à tout système de stockage accessible en réseau, c’est-à-dire qu’il sert à utiliser, en cloud ou sur site, un service NAS comme s’il s’agissait d’un tiroir de SSDs auxquels les bases de données peuvent accéder en mode bloc. Il permet par exemple d’atteindre 1,5 million d’IOPS par volume. Selon le jury, « quand il est déployé sur EC2 d’AWS, par exemple, ce produit offre des performances et des fonctions exceptionnelles, qui manquent cruellement à EBS, le service de stockage en mode bloc fournit par défaut sur AWS. Il s’agit donc d’une offre solide et, qui plus est, à prix raisonnable. » Au-delà de l’accès NVMe/TCP, qui ne nécessite rien d’autre qu’une connectique réseau standard, LightOS propose aussi des fonctions de snapshot, de restauration et de mise à jour automatiques. Quand il est utilisé sur EC2 d'AWS, LightOS v3.0 apporte du stockage en mode bloc à partir de services de stockage montés en réseau.

Les meilleurs équipements de stockage Les médaillés dans la catégorie des équipements de stockage comprennent deux anciens fournisseurs qui ont déjà occupé le podium, mais qui cherchent encore à innover, et un nouveau fournisseur qui n'est pas étranger au stockage. Ils ont tous les trois obtenu un score élevé en termes de fonctionnalité – une caractéristique qui a gagné en importance avec la banalisation du stockage - et de performances. Médaille d'or : baie InfiniBox SSA II d’Infinidat Passant de la médaille d'argent l'année dernière à la médaille d'or en 2022, Infinidat remporte cette fois la première place avec son InfiniBox SSA II, une baie de stockage 100% Flash de seconde génération. Le jury a félicité son taux de disponibilité et sa résilience, deux caractéristiques qui se sont nettement améliorées en un an. La solution dispose à présent d’un Neural Cache, à savoir un dispositif basé sur du Machine learning pour améliorer l'efficacité de la répartition des données et optimiser davantage les accès des applications. Infinidat garantit désormais la récupérabilité d'un snapshot en moins de 60 secondes. « Infinidat continue de montrer la voie à suivre pour concevoir des baies qui supportent à la fois l’élasticité des capacités et celle des performances », a commenté le jury à propos des mises à jour dont a bénéficié la solution. InfiniBox SSA II est par ailleurs utilisable avec le système de sauvegarde InifiniSafe des appliances InfiniGuard (Air Gap, snapshots immuables) pour faire face au risque des ransomwares. La baie InfiniBox SSA II d'Infinidat a moins de latence que sa version précédente. Médaille d'argent : baie PowerStore avec PowerStoreOS 3.0 de Dell Dell Technologies a également progressé dans son classement, passant cette fois du bronze à l'argent, grâce à PowerStoreOS 3.0, le dernier système d'exploitation pour sa baie de stockage PowerStore. Dans cette mise à jour, Dell a ajouté plus de 120 fonctionnalités que le jury a considéré utiles pour une variété d’entreprises de taille moyenne. Cette version 3.0 du système d'exploitation rend la baie PowerStore plus facile à utiliser et offre de meilleures performances, ainsi qu’une sécurité accrue. « Il s'agit d'une mise à niveau majeure, pas d'un simple ravalement de façade », a déclaré le jury. « Au-delà des améliorations concernant la prise en charge des SSD NVMe, on trouve des fonctions impressionnantes, comme la visibilité VMware de bout en bout, une sécurité accrue et une meilleure détection des ransomwares. » Les baies Dell PowerStore dotées de PowerStoreOS 3.0 supportent des tiroirs 2U de 24 SSD NVMe des connexions Ethernet 100 Gbit/s. Médaille de bronze : disque dur Ultrastar DC HC570 de Western Digital La médaille de bronze revient à l'Ultrastar DC HC570 de Western Digital, un disque dur rotatif de 22 To. Il s'agit du plus capacitif des disques durs conventionnels sur le marché. Le DC HC570 est également équipé d'un circuit flash pour le stockage des métadonnées. Le jury a félicité la capacité et les performances du disque dur et, ce, avec un coût qui reste très bas au regard de l’offre SSD. Le disque dur a des exigences moindres en matière d'alimentation et de refroidissement, ce qui se traduit par un meilleur coût total de possession (TCO). Ce TCO devient de plus en plus important à mesure que le prix du flash baisse. L'Ultrastar DC HC570 permet aux disques durs de rester économiquement compétitifs par rapport aux SSD QLC. « Le DC HC570 est révélateur d'une innovation florissante chez Western Digital », a déclaré le jury. L'Ultrastar DC HC570 22 To de Western Digital utilise la technologie OptiNAND pour optimiser les performances.