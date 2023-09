Comment le chiffrement interne des SSDs protège les données

Les SSD chiffrés existent depuis plus de dix ans, mais peu d’utilisateurs ou d’administrateurs maîtrisent vraiment cette fonction. La plupart des SSDs sont des disques à chiffrement automatique (SED) qui prennent en charge le chiffrement interne. Cependant, il existe différents niveaux de cryptage, différentes raisons de les utiliser et différents fournisseurs qui les proposent, de sorte que les entreprises ont beaucoup de choses à prendre en compte.

À date, les modèles les plus courants qui prennent en charge le chiffrement interne des données sont les suivants :

Tous les disques SSD d'entreprise Kioxia.

Les séries 5400, 6500 ION, 7450, 9400 et XTR de Micron.

La gamme Nytro de SSD SATA et SAS de Seagate.

Tous les SSDs de Samsung.

La majorité des SSD pour centres de données de Solidigm.

Les quatre gammes de disques SSD cryptés pour centres de données de Western Digital : Ultrastar DC SN640, 650, 655 et 840.

Il existe également le chiffrement intégral du disque par logiciel, dans lequel une application de chiffrement protège les données. Cette application doit être authentifiée par l'utilisateur et présente un surcoût en termes de performances. Cette alternative est souvent utilisée avec des ordinateurs portables et sa gestion peut se faire à partir d'une console centrale dans un scénario d'entreprise.

Par la suite, cette clé est appliquée lors du démarrage et chiffre les données sur le disque tout au long de son fonctionnement. Toutefois, lorsque les disques sont inactifs, ils sont entièrement protégés et ne peuvent pas être utilisés sur une autre machine. Il n'y a pas d'impact sur l es performances , car le déverrouillage du disque se fait au démarrage.

Pourquoi le chiffrement des SSD est-il important ?

Un datacenter connaît des défaillances matérielles et met également ses systèmes à niveau de temps à autre. Dans les deux cas, un ancien SSD peut être remplacé par un nouveau.

Si l'ancien SSD fonctionne encore et qu'il tombe entre de mauvaises mains, les données du client pourraient être compromises. Sans chiffrement, les bases de données financières, les données privées des utilisateurs et autres secrets commerciaux seraient accessibles à quelqu'un qui pourrait nuire à l’entreprise ou ses clients.

En outre, les services de récupération de données peuvent récupérer les puces flash d'un SSD endommagé ou défaillant. Ils procèdent à la récupération des données pour rétablir la situation telle qu'elle était avant la panne, mais cette opération peut être coûteuse. Si les données du SSD défaillant sont chiffrées, la récupération produit des données cryptées qui ne peuvent pas être utilisées sans l'AEK, de sorte que les données sont toujours en sécurité.

C'est une bonne chose pour les centres de données, mais qu'en est-il des systèmes plus petits, comme les PC ? Une SED serait-elle utile à l'utilisateur d'un PC ? Pensez-y. Votre PC contient potentiellement des informations sensibles. Il peut s'agir de vos finances personnelles ou de votre courrier électronique privé. Quoi qu'il en soit, sachez que quiconque vole votre PC a accès à toutes ces données s’il votre SSD n’est pas chiffré.

Et encore. Sachez que des SSDs se dissimulent dans de nombreux matériels et posent tout autant un risque. Par exemple, des malfaiteurs ont déjà acheté des photocopieurs numériques hors d'usage à un fournisseur de services de copie et ont examiné toutes les données stockées sur les disques de ces photocopieurs. Les clients du centre de photocopie ne savaient pas que les photocopieurs étaient équipés de disques. Les criminels ont récupéré des images de centaines de déclarations fiscales contenant des numéros de sécurité sociale et d'autres informations sensibles, parce que le chiffrement des données du disque n'avait pas été activé.