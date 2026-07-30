France Travail poursuit l’outillage en IA des conseillers et chômeurs

France Travail (ex-Pôle emploi) pratique l’IA depuis plusieurs années déjà. La Cour des comptes y consacrait d’ailleurs en 2026 un rapport, publié plusieurs mois après la communication de l’opérateur public sur différents projets en cours.

Le 10 juin, en amont de l’édition 2026 de Vivatech, France Travail faisait un nouveau bilan de ses initiatives en IA. Le cap est inchangé par rapport à l’année précédente : le passage à l’échelle en s’appuyant sur une infrastructure revendiquée comme souveraine et sur des modèles de langage européens.

L’IA levier de transformation de l’emploi et de l’efficience interne Dans un contexte où l’automatisation transforme la structure du marché du travail, France Travail adopte une double approche : l’optimisation des processus internes pour les agents et le renforcement des services aux publics externes. La réduction de la charge administrative n’est toutefois pas une fin en soi, précise Samir Amellal, directeur général chargé de la Tech. Moins d’administratif, c’est d’abord un levier mécanique pour augmenter le volume horaire consacré à l’accompagnement intensif des usagers les plus éloignés de l’emploi. D’après le dirigeant IT, France Travail est l’une des rares organisations à l’intersection entre une transformation pour elle-même et l’accompagnement de la société dans une transition technologique imposée par une innovation accélérée. Cette orientation se matérialise par l’intégration systématique d’une suite d’outils développés en interne et identifiés sous le label « FT ». Ceux-ci sont conçus pour automatiser des tâches répétitives et améliorer le ciblage des offres d’emploi.

3 heures gagnées par semaine avec Chat FT Le déploiement des solutions d’IA, supervisé par la nouvelle directrice Data & IA Béatrice Grenade, a quitté la phase de test. L’outil Chat FT, un agent conversationnel de type SecureGPT entraîné sur les données internes et réglementaires de l’organisme, est désormais utilisé par l’ensemble des conseillers. Les mesures d’impact révèlent un gain de productivité de trois heures par semaine par agent. Ce résultat découle principalement de la synthèse automatique d’entretiens et de la recherche accélérée d’informations. Pour réduire davantage la charge de navigation complexe dans les dossiers des demandeurs d’emploi, l’outil Neo permet désormais aux conseillers d’interroger les bases de données en langage naturel, évitant ainsi l’usage de menus multiples. Rappelons que Neo est un produit visant à dialoguer avec le SI grâce à des connexions API. Plutôt que de se connecter aux différents applicatifs métiers pour collecter des informations, le conseiller peut obtenir la donnée via une requête. Chat FT Écoute, en test dans six régions incluant La Réunion et la Nouvelle-Aquitaine, assure la transcription automatique des échanges physiques avec un taux de performance de 91 %. Son but est de permettre au conseiller de se focaliser sur l’interaction humaine plutôt que sur la saisie informatique.

Match FT et Chat FT Écoute pour les demandeurs L’optimisation du rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi repose quant à elle sur le système Match FT. Dans son volet « Offre », actuellement déployé au Centre-Val de Loire et aux Pays de la Loire, l’IA qualifie les profils par SMS en moins d’une heure trente, ce qui réduit le délai moyen de pourvoi des offres de trois jours. Le volet « Formation », actif dans six régions dont le Grand Est, la Normandie, les Hauts-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes, a généré une hausse de 17 % des inscriptions en formation avec un indice de satisfaction de 4,75/5. Sur le canal vocal, l’opérateur a développé Coach FT. Le service est destiné notamment aux bénéficiaires du Contrat Engagement Jeune (CEJ). L’outil transcrit le langage naturel des usagers pour l’intégrer directement dans le référentiel professionnel du système d’information. Pour les recruteurs, notamment les TPE et PME représentant 70 % du tissu économique, Coach FT optimise la rédaction des annonces. L’analyse des données de recrutement démontre qu’une offre ainsi optimisée a cinq fois plus de chances d’être pourvue qu’une offre non optimisée. Les outils d’IA axés usagers ont pour fonction d’assurer la transition entre des données vocales non structurées et des entrées de base de données qualifiées. Cette interface facilite ainsi les démarches administratives des entreprises et des candidats.

Socle technologique et partenariat avec Mistral AI La maîtrise de l’infrastructure constitue un impératif pour un Opérateur d’Importance Vitale (OIV) traitant des volumes massifs de données sensibles. France Travail rejette le recours aux hyperscalers pour ses données critiques. Il privilégie un hébergement on-premise au sein de ses datacenters de Montpellier et Orléans. L’architecture logicielle repose sur une hiérarchisation des modèles de langage (LLM) en fonction de la criticité des données. Pour le socle souverain, France Travail utilise exclusivement les modèles de Mistral AI, déployés localement ou via des infrastructures souveraines comme OVH. L’objectif : garantir la continuité de service et l’intégrité des informations traitées. La stack IT est présentée comme optimisée pour minimiser l’empreinte carbone et les coûts de calcul, par l’utilisation de modèles de taille réduite pour les tâches de transcription et de classification simples. Sylvain Poirier, directeur des projets IA, précise que la plateforme Data reste intégralement maîtrisée en interne. Si des modèles plus larges et moins souverains peuvent être sollicités pour des données non sensibles, le cœur du système d’information demeure étanche aux fournisseurs extra-européens, assure France Travail. L’approche qualifiée de « sovereignty by design » vise à fournir à l’opérateur la capacité de maintenir un niveau de performance à l’état de l’art tout en respectant les exigences de sécurité nationale liées à sa mission de service public.