Attention à l’interdépendance des contrats dans le domaine des nouvelles technologies

Il est assez rare qu’une opération de refonte d’un SI ou plus simplement d’acquisition de matériels ou de solutions soit encadrée par un seul contrat. Le plus souvent, un projet informatique agrège plusieurs conventions (matériels, licences, intégration, hébergement…) et, bien souvent, un contrat de location financière.

La notion d’interdépendance

La notion d’« interdépendance » vise à déterminer si, à l’occasion d’une opération globale, l’exécution de chaque contrat conditionne celle des autres et si la disparition d’un contrat (par l’effet d’une nullité, d’une résolution ou d’une résiliation, par exemple) entraîne celle des autres contrats.

En matière informatique, l’interdépendance peut avoir un impact majeur sur le sort des conventions passées et sur la restitution des loyers ou du matériel.

Bien avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, certaines juridictions avaient considéré que les conventions pouvaient avoir dans certaines situations une existence propre et étaient susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre.

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1186 du Code civil organise la caducité en cascade : si plusieurs contrats sont nécessaires à une même opération et que l’un disparaît, deviennent caducs (i) les contrats dont l’exécution devient impossible, et (ii) ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement. La caducité par ricochet n’opère toutefois qu’à l’égard du contractant qui connaissait l’existence de l’opération d’ensemble au moment de son consentement.

Le projet informatique, cependant, représente un cas de figure particulier dès lors qu’il contient fréquemment un contrat de location financière.

La Chambre mixte de la Cour de cassation a en effet posé un principe désormais classique : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ». (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, n° 11-22.927).

Cette objectivation a pour conséquence que l’anéantissement d’un contrat entraîne la caducité des autres, en dépit d’une éventuelle clause de divisibilité que les parties auraient stipulée.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a ensuite pérennisé cette solution de façon systématique en matière informatique (Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-22.677, Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-24.807 ; Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24.270, Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-14.371).

Cette trame objectiviste n’a pas été démentie après l’ordonnance du 10 février 2016, et ce, malgré les dispositions de l’article 1186 du Code civil qui auraient pu, en principe, la remettre en question.