IA agentique : « Il y a très peu de vrais produits sur le marché »

Les éditeurs parlent tous aujourd’hui « d’agents », sans toujours s’accorder sur leur définition. Pour Jerry Ting, responsable de l’IA agentique chez Workday (et fondateur d’Evisort, société spécialisée dans l’IA appliquée au droit, rachetée par l’éditeur d’ERP), le terme est à la fois omniprésent et un peu trop large.

« Ce mot agent est sur-défini, trop englobant », estime-t-il. « Même chez Workday, nous avons différents types d’agents : certains assistent, d’autres transforment complètement [un processus]. »

Agents versus assistants Jerry Ting distingue deux familles. D’un côté, des agents capables d’accomplir une partie d’un travail humain, en entrant dans un raisonnement approfondi et en combinant plusieurs compétences. De l’autre, des assistants plus simples, conçus pour éliminer des frictions et automatiser des tâches ou des micro-tâches. Pour lui, la différence se voit de manière criante dans la manière de les construire. « Lorsque nous développons un agent avec un impact (deep value), dédié à un rôle particulier, il nous faut entre six et douze mois. Cela ressemble à un produit. Et d’ailleurs, c’est un vrai produit », souligne-t-il. « Il peut faire des choses très spécifiques, il a de nombreuses compétences. Et [son fonctionnement] est dynamique ». Par opposition, un assistant peut se créer à la volée, par exemple avec Sana, startup suédoise spécialisée dans l’IA générative, que Workday a rachetée cette année pour proposer l’équivalent d’un ChatGPT privé. « Je peux utiliser Sana pour créer un agent en trente secondes », assure Jerry Ting. « On peut lui demander un résumé quotidien des actualités et de l’envoyer par mail tous les matins. C’est très utile, mais ce n’est pas ce que nous appellerions “un produit” à part entière », compare-t-il.

Pas tant d’agents que cela Cette différence explique que Workday, malgré ses gros moyens, ne multiplie pas les agents comme des petits pains ; même si une de ses nouvelles devises est « gérer les gens, l’argent, et les agents ». L’éditeur en propose aujourd’hui quatre. Neuf sont en early-release. Et quatorze seront ajoutés l’année prochaine, soit une petite trentaine en tout. « C’est aussi pour cela que nous présentons chaque agent, un par un, alors que certains éditeurs se vantent d’en avoir des milliers ». Le PDG de Workday devant une des nouvelles devises de l’éditeur : gérer les gens, l’argent et les agents Le PDG de Workday devant une des nouvelles devises de l’éditeur : gérer les gens, l’argent et les agents Agents. Assistants. Les vendeurs de technologie ne parleraient donc pas tous de la même chose. Et Jerry Ting de conclure que, plus largement, « très peu d’éditeurs ont de vraies applications agentiques sous forme de produit ».

Les clients séduits par les vrais agents D’autres éditeurs, comme IFS, ont une philosophie proche de celle de Workday (agents en nombre mesuré et centrés sur des process de bout en bout, mais précis). Néanmoins, le président d’IFS constatait récemment une certaine retenue des clients, pas forcément prêts à déléguer des workflows entiers (comme le dispatching) à des bots. Jerry Ting nuance cette analyse. Il nuance d’abord, à cause de son parcours personnel de juriste. « Je passais des journées entières à lire des contrats. C’était très ennuyeux », se souvient-il. « J’ai voulu aller plus vite, mais sans prendre le risque de commettre une erreur juridique ». Il a donc fondé une société (Evisort). « L’IA me retirait tout ce que les juristes détestent, sans retirer celui qui valide. Je suis avocat, je ne voudrais pas perdre mon examen du barreau parce que j’utilise l’IA pour être plus efficace. » Il nuance, ensuite, parce que l’adoption serait de facto au rendez-vous dès que l’on explique le produit, avec moult détails sur le processus métier géré par l’agent, et sur la place de l’humain, qui reste impliqué. Jerry Ting,

responsable de l’IA agentique

chez Workday Jerry Ting,responsable de l’IA agentiquechez Workday Il nuance, enfin, en constatant les bénéfices de l’approche de co-développement. « Pour notre agent de paie, par exemple, des dizaines de clients le créent avec nous ». Cette implication dès la phase de conception ferait que « non seulement ils n’hésitent pas [à l’acheter ensuite], mais ils veulent au contraire nous donner leurs retours pour l’adapter à leurs besoins. » Mais les clients les achètent-ils de manière significative ? La question se pose d’autant plus que si Workday intègre certaines fonctionnalités d’IA gratuitement, les agents sont facturés. « Ce sont des produits », justifie Jerry Ting. Leur facturation repose sur un système de « crédits flexibles » (« flex credits ») que les entreprises peuvent dépenser selon leurs besoins : agent de planification, agent RH, agent d’audit, etc. La consommation de ces crédits dépend du nombre de compétences mobilisées par chaque agent. La réponse à la question serait en tout cas, d’ores et déjà, « oui, ils les achètent » (sic). « Ils achètent ces agents parce que le “business case” est clair », confirme Pierre Gousset, VP Presales EMEA. « Leur ROI est vendable auprès des comités de direction. Ce sont de vrais sujets d’investissement », constate-t-il.