Scalingo sur Outscale : tout sur la PaaS française « à la Heroku »

En mai dernier, le Cigref saisissait l’Autorité de la Concurrence pour « pratiques anticoncurrentielles de certains éditeurs de logiciels ». Plus récemment, son président Jean-Claude Laroche s’élevait contre les politiques tarifaires de ces mêmes acteurs, en particulier ceux du SaaS.

Il soulignait à cette occasion la forte dépendance des utilisateurs. Une situation qui résulte de choix technologiques, dont souffrent à présent des membres du Cigref, mais aussi d’autres entreprises.

Scalingo est une Platform as a Service qui prend en charge une cinquantaine de technologies dont les frameworks de développement les plus populaires (Java, Python, PHP, Node.js, etc.). Il propose également six DBaaS : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Redis, InfluxDB et ElasticSearch.

Sur la PaaS, la référence du marché souvent citée par les développeurs est Heroku. Scalingo revendique spontanément cette inspiration. « Nous avons repris un certain nombre de standards de fait (…), ceux qui ont du sens pour le client, comme ceux qui sont utiles et réutilisables, par exemple du côté des API. »

« Oui, notre produit est compétitif sur le segment de marché de la PaaS . Dès la création de la société, notre volonté a été que l’utilisateur, quelle que soit sa nationalité, juge l’application comme venant d’une startup de la Silicon Valley en termes d’expérience, d’ergonomie et de qualité de service », déclare Yann Klis, cofondateur et PDG de Scalingo.

Pour Scalingo – positionné sur la PaaS (Platform as a Service) – et Outscale – la branche IaaS de Dassault Systèmes –, la concurrence française et européenne n’aurait pas « à rougir de ses fonctionnalités ».

Les fournisseurs cloud français revendiquent régulièrement l’équivalence fonctionnelle de leurs solutions avec celles des hyperscalers (AWS, Azure et GCP en tête). Ils peinent malgré tout à convaincre les décideurs des secteurs privé et public, dont les politiques d’achat évoluent lentement.

Pour Outscale, le cloud souverain n’est pas plus cher

Sur l’IaaS aussi, les géants mondiaux de l’IT mènent la danse. « Les standards, de fait, sont américains. AWS pour nous, sur l’IaaS. Et tant mieux. Ils servent de fer de lance et tirent l’évangélisation du cloud » rappelle David Chassan, directeur de la stratégie d’Outscale. Cependant, « avec l’ensemble de l’écosystème, nous n’avons pas à rougir des fonctionnalités que nous pouvons proposer », poursuit-il.

« 80 % des fonctionnalités les plus utilisées [chez les hyperscalers] sont disponibles également sur Outscale, et qui plus est, au même prix que sur AWS. Choisir une souveraineté n’est pas plus cher que d’opter pour AWS », affirme le représentant du prestataire cloud hexagonal.

La stratégie ne consiste cependant pas à rivaliser frontalement et sur tous les cas d’usage avec les hyperscalers. Outscale a ainsi assuré dès l’origine la compatibilité de son API avec celle d’AWS. Un choix qui tient compte de la tendance à l’hybridation des SI et du recours au multicloud. Cette compatibilité est aussi un moyen de faciliter les migrations d’AWS vers ses infrastructures.

« Parmi nos clients, certains utilisent plusieurs clouds sur la base de leur analyse de risques. Selon la sensibilité des données et de l’usage fait, ils opteront pour une commodité ou plutôt pour du cloud certifié », indique David Chassan.

Scalingo, partenaire d’Outscale et utilisateur de ses services IaaS, revendique la même approche de compatibilité et d’ouverture. Yann Klis note néanmoins une divergence culturelle entre CSP européens et américains dans ce domaine. « La réversibilité est innée chez les Européens. Cette valeur, on la retrouve moins chez les Américains. »

Pour étayer cette affirmation, il épingle en particulier les produits propriétaires proposés par ces derniers, mais aussi la forte « adhérence » générée par l’utilisation de services cloud. Le dirigeant de Scalingo cite encore le coût du trafic sortant, qui freine la réversibilité, là où (soulignent les deux acteurs français) Outscale a fait le choix de ne pas facturer ce trafic.