Que de chemin parcouru pour Dataiku ! Il y a 10 ans, Florian Douetteau (PDG) et Clément Stenac (CTO) fondaient une startup pour éditer « des outils qui donnent la capacité aux entreprises d’utiliser plus massivement leurs données, l’analytique et pour démocratiser l’intelligence artificielle », résument en 2022 les deux dirigeants. Aujourd’hui, Dataiku affiche un chiffre d’affaires de 150 millions $, une présence internationale dans 15 pays (dont les États-Unis), une croissance insolente de 60 % par an et la société a dépassé la barre symbolique des 1 000 employés cette année.

Le tout en continuant à « ne » vendre « que » des outils pour les Data Scientists – et pour leurs homologues métiers (les Citizen Data Scientists).

Autre chiffre impressionnant, lors de son évènement clients à Paris (Everyday AI, le 20 octobre au Louvre), Dataiku a réuni 1 500 participants. Un évènement où LeMagIT était présent et a échangé avec les deux dirigeants fondateurs d’un groupe international qui – après un nouveau tour de table de 400 millions $ – pèse aujourd’hui la bagatelle de 4,6 milliards $. À titre de comparaison, un de ses principaux concurrents sur ce marché, Alteryx – côté à Wall Street – est valorisé 3 milliards.

Florian Douetteau : Il y a tous ces compétiteurs que vous mentionnez. Et il y a une autre frange de marché – celle du MLOps et du AutoML – sur laquelle il y a beaucoup d’acteurs émergents. Mais nous avons la chance d’être un acteur de grande taille. En dix ans, depuis Paris, nous sommes parvenus à exister à l’échelle mondiale.

LeMagIT : Sur le produit justement : qui sont vos concurrents les plus directs ? Des spécialistes comme Alteryx et Databricks ? Ou des éditeurs plus généralistes comme SAP, Oracle, IBM ou les grands cloudistes ?

L’analytique, c’est plus que le travail des seuls data scientists ou de quelques spécialistes. C’est aussi une transformation profonde des métiers. Il y a quelques dizaines de millions de personnes dans le monde qui ont vocation à utiliser ce type d’outils et à changer leur manière de travailler.

Florian Douetteau : L’opportunité pour Dataiku, c’est que nous sommes sur un marché de la data et de l’Intelligence Artificielle (IA) qui est énorme. Pour les entreprises, c’est un enjeu de transformation massif pour maintenir leur compétitivité. Je pense que toutes les grandes entreprises, de tous les secteurs, ont vocation à avoir des plateformes de gestion systématique de leurs données et de l’analytique . Il y a une appétence de plus en plus forte des grands groupes pour ce type de solutions.

Clément Stenac : Ces profils clés sont aussi parfois eux-mêmes un petit peu atypiques. On n’a pas bootstrapé cette équipe aux États-Unis avec les profils les plus communs qu’on pourrait imaginer pour des Sales Leaders aux US. Mais si on regarde bien, c’est ce qu’on a fait aussi en France à nos débuts.

Florian Douetteau : Je pense que ce qu’il faut bien comprendre, c’est que quand on veut créer une équipe forte aux États-Unis quand on vient d’ailleurs, on fait face à un problème de recrutement. Ce qu’on propose est « atypique ».

Grosso modo, ça a décollé très vite et très fort dès qu’on a eu l’équipe. Parce qu’on avait déjà le produit. Il avait déjà prouvé en France qu’il était adapté aux entreprises. Le déclic est vraiment venu quand on a eu quelques personnes clés.

Au sein d’une entreprise, il y a toujours quelques projets phares – qu’on appelle, nous, les « moonshots ». Cependant une partie importante de la valeur vient d’un grand nombre de projets un peu plus « triviaux », mais qui sont très générateurs d’accélération, de productivité, de valeur… et surtout d’envie de continuer à en faire plus avec les données.

Clément Stenac : Les grandes améliorations qu’on a apportées récemment visent à « gouverner, déployer et massifier » l’utilisation de l’IA et des données.

LeMagIT : Si on en revient au produit, quelles sont les évolutions majeures récentes de Dataiku (désormais le nom de la plateforme et de l’entreprise) ? À quelles grandes tendances répondent-elles ?

D’autres les utilisent historiquement moins. Mais on constate de plus en plus que les métiers de production, de recherche, ou dans les RH, y viennent aussi.

Clément Stenac : En plus des secteurs, on peut aussi regarder par métiers. Il y en a un certain nombre qui utilise depuis longtemps les données. On pense évidemment au marketing.

Mais globalement, une fois de plus, il y a des usages qui sont assez systémiques dans toutes les industries. Et il n’y a pas un seul secteur dans lequel nous n’ayons pas de client.

Après… il y a toujours des sociétés qui vont plus vite que d’autres ; c’est très lié à des cultures d’entreprise. Mais globalement, il n’y a plus ce décalage de un ou deux ans qu’on pouvait sentir au début de Dataiku.

Florian Douetteau : La maturité est très comparable entre les marchés français, UK et américain. On est sur les mêmes cas d’usage et sur des niveaux d’investissement assez similaires.

Prenez un chimiste qui mesure la température de sa cuve par rapport à la température extérieure. Depuis dix ans, il fait des règles de trois pour déterminer la bonne température. Il sent bien qu’il pourrait faire plus de choses avec ses données.

LeMagIT : Quels freins à l’usage du machine learning persistent encore aujourd’hui ? On parle souvent de la qualité des données. Le constatez-vous également et en voyez-vous d’autres ?

Clément Stenac : Il y a aussi certainement quelque chose de culturel qui explique ce retard que vous évoquez. En France, on commence réellement à se préoccuper de l’IA et de l’analytique quand on est un peu plus grand. On parle plus d’ETI que de PME. Jusqu’à 500 personnes, c’est un petit peu plus dur de se dire qu’on dédie des ressources à ce sujet.

En particulier en France, on voit en ce moment beaucoup d’équipement chez les retailers de taille intermédiaire (entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires). Il y a une maturité qu’il n’y avait pas il y a 5 ans.

Florian Douetteau : Les PME ont les mêmes freins que les grandes entreprises, avec un décalage et des différences d’échelle. Mais ce sont toujours les questions d’avoir ou pas une stratégie donnée, de centraliser ses données, de comprendre les cas d’utilisation qui peuvent être intéressants et la capacité d’avoir quelques ressources pour commencer. [Sur ce segment] le passage au cloud et l’activation par les partenaires devraient aider.

Le Citizen Data Scientist existe

LeMagIT : Votre exemple du chimiste – de l’IA faite directement par le métier – c’est ce que les analystes appellent la « Citizen Data Science ». Comment se positionne Dataiku par rapport à cette tendance ?

Florian Douetteau : C’est le cœur de notre activité depuis plusieurs années !

LeMagIT : Intéressant parce que, historiquement, vous vous adressiez plus aux data scientists « pur sucre » et pas forcément aux métiers…

Clément Stenac : C’est avec ce positionnement qu’on a démarré il y a dix ans. Le but était alors de répondre aux besoins de l’époque, à savoir la pénurie de data scientists. Mais depuis, on a beaucoup étendu notre plateforme. Maintenant, la problématique, c’est de démocratiser tout cela par la collaboration entre différents types de profils.

Oui, sur des cas d’usages avancés, il y a des data scientists. Mais, comme on le disait juste avant, tous les use cases ne sont pas « avancés » et n’ont pas forcément besoin d’experts [des algorithmes] !

Le but, c’est déjà d’amener à utiliser les données, de commencer, d’itérer et de passer en production le plus vite possible. Et après, éventuellement, on essaie d’optimiser avec de meilleurs algorithmes et des data scientists… Même s’il est quand même relativement rare d’avoir besoin de meilleurs algorithmes pour affiner les résultats au dernier millième après la virgule.

Donc pour répondre à votre question, je dirais que l’on fait de la Citizen Data Science parce que Dataiku est un outil pour tout le monde : pour les experts comme pour les métiers (même si eux n’utiliseront pas cette expression de Citizen Data Scientist).

Florian Douetteau : Et précisons quand même que quand on entend dire « pour tout le monde », on parle d’un sous-ensemble de personnes qui ont souvent un profil ingénieur ou finance, en tout cas avec une affinité pour les données, mais qui, effectivement, ne sont pas des développeurs. Ils ont une expertise métier forte. Ils sont souvent au cœur des entreprises, car c’est eux qui fabriquent les process, ou qui mettent au point des produits, ou la stratégie marketing. Et souvent ils sont frustrés de ce qu’ils ne peuvent pas faire par manque d’un bon outil.