Et si la cyber-résilience était la principale leçon de l’incident Crowdstrike ?

Vendredi 19 juillet, Crowdstrike a dû gérer un incident informatique qui a affecté un grand nombre de continents dans les environnements Microsoft, avec des impacts très concrets sur la vie quotidienne de millions de personnes. Cet incident informatique a touché les services informatiques de nombreuses industries (administration, compagnies aériennes, banques, services d’urgence, logistique, etc.).

Si l’origine de cet incident n’est pas malveillante, elle interroge tout de même sur les vulnérabilités mises au jour et l’importance de penser un écosystème où cyber et IT travaillent main dans la main.

Le déroulé des évènements : l’EDR, l’acteur clé L’incident informatique est lié à une mise jour logiciel d’un composant EDR (Endpoint Detection & Response). La solution mise en cause est une solution en mode SaaS qui, régulièrement fait des mises à jour sur les postes de travail et serveurs afin de protéger ceux-ci contre des attaques cyber. Cette mise à jour a été délivrée avec un bug qui a eu pour conséquence de créer une « error logic ». Elle-même a provoqué un crash sur les postes de travail et serveurs ayant l’agent EDR Crowdstrike. L'EDR est un logiciel de sécurité qui est capable d’identifier un processus anormal dans des environnements Windows, Linux, etc. A la différence de l’antivirus qui dispose juste d’une bibliothèque de signature de virus, malware, l’EDR surveille en temps réel l’activité d’un utilisateur et de son environnement pour identifier des anomalies, l’installation de codes malveillants, la modification de fichiers propres à OS (Windows par exemple). Il peut initier des actions de remédiations pour bloquer le poste de travail, éliminer un malware, etc. Mais pour cela, l’EDR a besoin de disposer de droits et de privilèges pour opérer. C’est bien ce point qui doit nous faire réfléchir.

Replacer l’incident dans le contexte de l’intégration Crowdstrike n’est pas le premier éditeur à avoir subi ce type de revers, il faut se rappeler ses concurrents qui, dans les années précédentes, ont eu à gérer des incidents qui n’étaient pas que des problèmes de mises à jour. Le problème de Crowdstrike doit être vu comme une vulnérabilité si on considère que la mise à disposition d’une mise à jour est une fragilité dans son processus métier non testé ou validé. Cet incident s’inscrit aussi dans un contexte global d’intégration avec d’autres acteurs comme Microsoft et dans un environnement cloud puisque le service affecté est fourni en mode SaaS. C’est bien ce contexte qu’il faut mettre en perspective. Vous avez un composant logiciel EDR qui dispose des privilèges sur Windows pour opérer ses tâches. Mais pour qu’il puisse réaliser ses tâches avec efficacité, il a besoin de se connecter à son propre cloud afin d’opérer d’autres tâches qui sont mutualisées pour l’ensemble des clients dans une perspective de gain économique. Dans notre cas, il s’agit d’un composant qui a presque tous les droits sur l’environnement OS du client. Dès lors que cette mise à jour a affecté l’environnement Office 365 et les serveurs, elle a eu pour conséquence d’interrompre l’activité d’un grand nombre de Serveurs/Ordinateurs connectés à Office 365 et les serveurs. Certaines entreprises ont pu réagir car elles disposent d’équipes, de point de restauration (back-up) et d’équipes IT mobilisables. D’autres n’ont pas ces moyens et elles doivent faire face à des enjeux de ressources, de compétences et n’ont pas forcément de politique de back-up. Enfin, un grand nombre d’entre elles ont des environnements en datacenter, et doivent se déplacer sur site pour effectuer des manipulations parce qu’elles n’ont pas des intégrateurs ou d’infogérances pour les assister. Il y aura probablement des conséquences logistiques (un avion raté, une opération chirurgicale décalée, un centre de logistique à l’arrêt, des camions qui partent à vide, un commerçant affecté par ce bug), et économiques fortes. Parametrix, par la voix de son CEO Jonatan Hatzor, estime d’ailleurs que les pertes financières pourraient s’élever à environ 15 milliards de dollars au niveau mondial. Mais il y a également déjà des répercussions sur des menaces cyber. En moins d’une journée un nombre important de nom de domaines avec l’intitulé « Crowdstrike » ont été créés afin de d’abuser de potentiels victimes de ce bug pour vendre et offrir des services de maintenance/services sur les produits Crowdstrike.