Omnissa a trouvé sa voix dans l'ère post-VMware

J'avais hâte d'assister à Omnissa One 2025 la semaine dernière pour voir comment l'entreprise exposerait sa vision lors d'un événement en personne, plus d'un an après sa soirée de lancement - un événement qui, selon moi, avait manqué sa cible. Cette année, l'événement n'a pas déçu.

Lors de l'événement de l'année dernière, j'ai eu l'impression qu'Omnissa aurait pu mieux se concentrer sur les questions pratiques que les clients se posaient concernant la transition de VMware à Broadcom et à Omnissa, ainsi que sur l'état actuel - et l'orientation - de ses produits. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur les grandes lignes de l'IA qui ont laissé beaucoup de questions en suspend.

La semaine dernière, rien de tout cela, et Omnissa n'a pas seulement répondu aux questions de nombreuses personnes - elle a pris quelques instants pour s'en prendre aux "schémas de tarification monopolistiques", aux "licences" et aux "outils gonflés". C'est un langage que je n'avais jamais entendu la société utiliser auparavant, ce qui indique que les choses sont un peu différentes désormais.

Voici quelques-unes de mes principales conclusions. Vous pouvez consulter les blogs d'Omnissa pour toutes les annonces.

Workspace One est désormais découplé du MDM L'une de mes principales questions était la suivante : "Comment Omnissa peut-il continuer à réussir avec Workspace One sur fond d'adoption d'Intune ?" Cela a longtemps été un défi pour toute entreprise qui n'est pas Microsoft, mais le fait de faire partie de VMware a ouvert une certaine opportunité pour un quid pro quo afin de créer un espace pour la concurrence. Sans VMware, la dynamique a certainement changé. La réponse est, dans le langage du football américain, une solution de contournement. Les difficultés provenaient de conflits dans l'utilisation des API MDM dans Windows, et la solution a donc consisté à découpler Workspace One du MDM. C'est choquant si l'on remonte à l'époque d'AirWatch, mais c'est logique. De plus, cela permet à Omnissa de mettre en œuvre sa feuille de route sans avoir à franchir des obstacles importants. Cela signifie également que n'importe qui peut l'utiliser sur n'importe quel appareil, même sur les appareils avec Intune ou Config Manager - un changement significatif par rapport au Workspace One de l'ère VMware. Enfin, cette approche nouvelle génération de la gestion des terminaux permet à Workspace One de fonctionner avec Horizon, y compris la création de VM et de pools d'hôtes à l'aide de Workspace One avec Freestyle. (L'astuce pour que le MDM fonctionne avec les postes de travail virtuels est... de ne pas utiliser le MDM).

Workspace One gère également les serveurs Bien que je m'occupe principalement des terminaux et que je reste en dehors du centre de calcul, il semble que les entreprises commencent à considérer les serveurs qu'elles gèrent comme des terminaux, du moins en termes d'administration et de sécurité. Il semble qu'Omnissa s'intéresse également à cette question et, lors de l'événement, la société a annoncé que la gestion des serveurs avec Workspace One était disponible à un public limité pour le moment.

Gestion autonome des terminaux La gestion autonome des terminaux (AEM) n'en est qu'à ses débuts. Il y a beaucoup à écrire sur le sujet, mais elle s'aligne parfaitement sur l'une des principales initiatives à l'intersection de la gestion des termineux et de la sécurité : la consolidation. La consolidation a été un thème central tout au long de la conférence, et une grande partie de l'histoire de la consolidation pour Omnissa est sa vision de l'espace de travail autonome. Avec cette vision, la société entre dans la mêlée de la gestion autonome des points finaux aux côtés d'entreprises comme Adaptiva, NinjaOne, Tanium et bien d'autres. Alors que le terme AEM était manifestement absent, j'ai obtenu plus tard la clarification qu'Omnissa le considère comme un composant de l'espace de travail autonome, qui comprend d'autres éléments comme les applications, les bureaux virtuels et même les serveurs. Comme pour tous ceux qui développent la technologie AEM, il s'agit d'un mélange de vision et de réalité. La capacité autonome la plus tangible présentée était Workspace One Vulnerability Defense, qui ingère les données relatives aux vulnérabilités, les classe par ordre de priorité en fonction du niveau de risque et déploie des automatismes avec un certain degré d'autonomie. (Cela semble être le premier point d'entrée logique, et NinjaOne fait la même chose avec sa gestion autonome des correctifs récemment annoncée). Il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'AEM est un domaine sur lequel j'ai récemment mené des recherches, et 96% des organisations ont exprimé un certain niveau d'intérêt, de déploiement ou de pilotage de l'AEM. Ce niveau élevé d'intérêt est lié à de nombreux facteurs, qui se résument à quatre thèmes clés : Efficacité et automatisation.

Sécurité et atténuation des risques.

Intelligence et prise de décision.

Conformité et visibilité. Pourtant, si je devais résumer l'intérêt pour AEM en un mot, ce serait "consolidation". Il y a trop d'outils. Trop d'alertes. Trop de signaux. Trop de données. Trop de processus. L'AEM représente un moyen de maîtriser tout cela, d'accroître la visibilité, de réduire le temps moyen de réparation et d'améliorer les processus et les flux de travail qui englobent la gestion et la sécurité des points d'accès. Restez à l'écoute de cet espace !

App Volumes est un pilier essentiel d'Omnissa Je suis un grand fan de la gestion des applications en général, et d'App Volumes en particulier, depuis de nombreuses années. Historiquement, App Volumes a été traité comme une ramification d'Horizon, ce qui est logique étant donné qu'il n'était utilisé que pour les bureaux virtuels. La version 4 a représenté une mise à niveau importante qui a éliminé bon nombre des problèmes qui l'affectaient dans les versions précédentes, et depuis lors, Omnissa a continué à développer le produit. Aujourd'hui, App Volumes comprend de nouvelles fonctionnalités telles que les applications à la demande et un ensemble plus large d'outils pour faciliter l'ensemble du cycle de vie des applications. Avec la sortie d'Apps Essentials, il est découplé d'Horizon, de sorte que tout le monde - même les clients de Citrix - peut bénéficier des avantages sans avoir à acheter/déployer la pile complète d'Horizon. Lors d'Omnissa One, l'équipe a finalement annoncé qu'App Volumes fonctionnerait pour les appareils physiques dans les mois à venir et, compte tenu de sa capacité à empaqueter, déployer et mettre à jour les applications, vous pouvez voir comment cela s'inscrira dans la vision plus large de l'espace de travail autonome.