Zoom Apps : Zoom ouvre son SDK à tous les développeurs

Zoom rend ses outils de création d’applications (SDK) disponibles à tous les développeurs. Le but est de convaincre le plus d’acteurs possible d’adapter sa plate-forme de vidéoconférence à des secteurs spécifiques, explique la responsable produit Zoom Apps, Ross Mayfield.

Zoom a ouvert une marketplace d’applications (Zoom Apps) en 2020, mais les développeurs devaient jusqu’ici demander une permission à l’éditeur. Cette étape est révolue, déclare Ross Mayfield Mayfield. « Je crois vraiment que l'on peut innover plus et mieux dans un contexte public et ouvert », vante-t-il.

Les développeurs devraient ainsi aider Zoom à répondre aux demandes d’un public de plus en plus large. De 10 millions de participants à des réunions quotidiennes en 2019, Zoom est passé à 300 millions en avril 2020. Parmi ces utilisateurs, on trouve des enseignants qui donnent des cours, des médecins qui consultent des patients, ou des équipes R&D qui brainstorment. Tous attendent des choses différentes de Zoom, souligne Ross Mayfield.

« Maintenant que nous avons ouvert [nos outils de développement] au monde entier, nous allons voir beaucoup plus d’applications dans des secteurs comme l’éducation et la santé », espère-t-il.

Les utilisateurs pourraient voir les fruits de cette évolution assez rapidement. Les développeurs peuvent en effet utiliser ces nouveaux outils pour convertir leurs applications Web en applications Zoom en l’espace de quelques semaines.

Les entreprises devront ensuite soumettre leurs « apps » à Zoom, qui les examinera et qui devra toujours les approuver avant de les publier dans sa galerie d’apps.

La galerie d'applications de Zoom permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités à leurs réunions vidéo.

L’adhésion d’une communauté de développeurs est une étape essentielle de l’évolution de Zoom, qui tente de passe du statut de produit de vidéoconférence à celui de plate-forme de collaboration, selon les analystes.

Zoom s’est efforcé d’encourager la création d’applications, en lançant l’année dernière un fonds de 100 millions de dollars pour les développeurs tiers. Ce fonds a par exemple permis de financer des apps de transcription de réunions, de jeux pour renforcer l’esprit d’équipe (team bulding) ou encore pour mener des entretiens d’embauche à distance.

En mai, Zoom a complété ce fonds en ouvrant une division d’investissement, Ventures, elle aussi destinée à encourager le développement de sa plate-forme.

Le Zoom Apps SDK est un SDK JavaScript. Il s’ajoute aux APIs et aux Webhooks au sein de la plate-forme Zoom Developer qui se compose également de deux autres SDK (SDK Meeting et SDK Video).