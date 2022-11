Messagerie d’entreprise : Zoom va lancer son mail

Zoom se diversifie encore. En plus de la visioconférence et de la softphonie (Zoom Phone), l’éditeur lance sa propre messagerie et son propre gestionnaire de calendrier, en concurrence directe d’Outlook et de Gmail (et d’autres offres locales et/ou open source).

Ces deux outils sont actuellement en bêta et uniquement disponibles pour le continent nord-américain.

Zoom Mail Client vs Zoom Mail Service : les subtilités du marketing de Zoom Attention toutefois aux confusions. Le mail et le calendrier de Zoom, gérés et hébergés par Zoom, se nomment Zoom Mail Service et Zoom Calendar Service. Or dans le même temps, Zoom a également annoncé de nouvelles intégrations avec les messageries tierces. Il sera désormais possible de consulter, directement dans Zoom, son agenda ou ses mails – hébergés et gérés par un autre éditeur que Zoom. Ces fonctionnalités – en fait des intégrations donc – ont été nommées par le département marketing de Zoom : Zoom Mail Client et Zoom Calendar Client. La messagerie de Zoom (Zoom Mail Service) cible prioritairement les petites et moyennes entreprises « qui ne disposent pas de ressources informatiques dédiées », précise Zoom. Zoom Mail Service, la messagerie « 100% by Zoom » L’éditeur assure que sa messagerie est chiffrée de bout en bout (E2EE). D’autres options de confidentialité, comme des mails avec une date d’expiration après laquelle ils s’effacent ou avec des liens à accès restreint pour les destinataires externes, sont également proposées. Ce qui en ferait, d’après Zoom, une solution particulièrement adaptée pour des professions comme les avocats « ou toute autre entreprise qui doit partager des informations privées au sein de son équipe », souligne le communiqué de l’éditeur. Si Zoom Mail Client et Zoom Calendar Client sont annoncés pour tous les abonnements de Zoom, y compris pour la version gratuite de Zoom, les Services eux seront réservés aux clients payants (Pro, Business et Enterprise). La taille de l’espace de stockage varie de 15 GB à 100 GB en fonction des plans.