Workplace : Zoom met encore plus d’IA dans tous ses outils collaboratifs

Zoom lance un nouveau « hub » collaboratif, après Zoom One. Ce hub embarque de l’intelligence artificielle (IA) et regroupe des applications internes et externes.

Workplace consolide ainsi les applications de messagerie instantanée, de téléphonie, de vidéoconférence et de mails de Zoom. Le tout s’accompagne d’API, de SDK et de connecteurs avec des outils disponibles depuis la Zoom App Marketplace – dont les messageries et le stockage cloud de Google ou de Microsoft. Et Workplace inclut donc AI Companion, le nouvel assistant à base d’IA de Zoom. Sans frais supplémentaires.

Le fait de ne pas facturer AI Companion pourrait être un avantage concurrentiel décisif par rapport aux grands rivaux que sont Microsoft et Google. Ces deux éditeurs facturent jusqu’à 30 $ par utilisateur et par mois pour leurs assistants intelligents.

Après une première année de « buzz » autour de l’IA générative en 2023, 2024 est l’année où les entreprises évaluent les assistants de manière plus rigoureuse pour déterminer si, oui ou non, les versions payantes valent les coûts supplémentaires demandés, constate Irwin Lazar, analyste au cabinet d’études Metrigy.

AI Companion dans Workplace AI Companion dans Workplace (Meetings, Team Chat, Whiteboard, etc.) pourra composer des messages et des emails. Il pourra générer des résumés des conversations, et faire des ébauches de documents ou de tableaux blancs. Ou encore, prendre des notes pendant des réunions. Dans Zoom Phone, l’IA pourra résumer les appels, hiérarchiser les messages vocaux et recommander des tâches de suivi. En mai, Zoom prévoit d’ajouter une autre fonctionnalité appelée Ask AI Companion, qui pourra rassembler, consolider et partager des informations et des données provenant de sources multiples – de la plateforme Zoom et de certaines applications tierces. Cet outil, explique l’éditeur, aura pour but d’aider à préparer les réunions et à assurer le suivi des personnes après celles-ci.