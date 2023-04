Ne dites plus Zoom, mais « Zoooooom ». Lors de son premier évènement physique en France, organisé au Palais de Tokyo, l’éditeur a martelé son message. Zoom ne fait pas que de la visioconférence.

Il est devenu – insiste-t-il – « one platform to connect ». Autrement dit, une suite d’outils de communication, reliés les uns aux autres, dans une logique de UCaaS de bout en bout.

Les 6 « O » de Zoom

Ce slogan s’est décliné visuellement dans un « Zoom » écrit avec 6 « O ». Un « O » pour chaque outil qu’il commercialise désormais : les réunions, évidemment, avec Meeting ; Events (⁠pour les évènements virtuels avec des parcours) et webinars ; Contact Center , Chat (pour les discussions en ligne et – nouveautés à venir en disponibilité générale – le ⁠mail et l’agenda) ; ⁠Zoom Phone (pour la softphony) ; et Rooms (pour l’équipement des salles dédiées à la visio).

Le hardware a d’ailleurs tenu une place importante dans ce premier Zoom French Day avec des partenaires comme Poly, Logitech, DTEN ou encore Shure (au côté de HP).

« Nous avons étoffé notre plateforme », lance dès son discours d’introduction Habib Aouad, directeur de Zoom France avant de passer à l’exercice traditionnel de la table ronde où témoignent plusieurs clients – du grand groupe comme Sanofi à la collectivité locale comme le Département de Seine-et-Marne, en passant par l’INRAE.

Les participants de la table ronde lors du Zoom French Day

Bien que classique dans sa forme, la table ronde a elle aussi illustré cette volonté d’être une gamme diversifiée « qui est bien plus que de la visio », dixit Habib Aouad.

Sanofi a par exemple équipé plusieurs salles, jusqu’à celle du conseil pour son comité exécutif, et utilise les webinaires aussi bien pour la formation que pour ses communications externes. TBS Éducation utilise Zoom pour dispenser ses cours sur plusieurs sites, en utilisant par exemple les sous-groupes pour mieux les animer, ou encore pour faire témoigner des experts sans les faire se déplacer.