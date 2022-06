IaC : Hashicorp arme la lutte contre les infrastructures à la dérive

Pour bon nombre d’administrateurs système, d’architectes et de développeurs, Terraform est devenu le framework d’infrastructure as code par défaut.

L’outil open source a été pensé pour configurer, construire, modifier, voire versionner automatiquement des éléments bas niveau des infrastructures (déploiement d’instances, du réseau, allocation de capacités de calcul et de stockage, etc.). Puis, le logiciel a petit à petit inclus des moyens pour piloter des composants plus hauts niveaux (DNS, bases de données, logiciels SaaS, etc.).

Maintenant, les porte-parole de l’entreprise insistent sur le soutien aux « opérations J-2 », celles liées à la maintenabilité et à la stabilité des infrastructures cloud.

En ce sens, lors de la Hashiconf Europe, l’éditeur a présenté une nouvelle fonctionnalité nommée Drift Detection, disponible en bêta public depuis Terraform Cloud.

Drift Detection : automatiser la détection de la dérive de configuration Comme son nom l’indique, le rôle de cette fonction est de vérifier les états de l’infrastructure pour détecter et notifier les changements de configuration. L’appellation découle d’un phénomène baptisé « dérive de configuration ». Ce problème apparaît quand l'infrastructure déployée dans le monde réel ne correspond plus à sa définition ancrée dans les fichiers Terraform. Ces dérives peuvent être dues à la chute d’une VM, aux temps de latence élevée d’un DNS ou une mauvaise composition d’un fichier provider, par exemple. Pendant ce temps-là, l’infrastructure peut changer sous l’impulsion d’une équipe suivant l’évolution des besoins fonctionnels, ou pire selon le bon vouloir d’acteurs malicieux infiltrés. Dans ces deux cas-là, les ressources peuvent être configurées en dehors de Terraform. La dérive est alors intentionnelle. « Supposons que je veuille déployer une instance EC2 depuis la console AWS », explique Michael Simo, ingénieur plateforme chez Honeycomb.io, dans une vidéo de présentation. « Par défaut, Terraform n’a aucun moyen de savoir quelle est cette ressource parce qu’elle n’est pas définie via HCL (le langage de programmation spécifique à Terraform, N.D.L.R) ». Aussi étrange que cela puisse paraître, Terraform Cloud ne bénéficiait pas jusqu’alors de mécanismes automatiques pour alerter des changements d’état aux opérateurs. Il fallait passer par un outil tiers de gestion de politique de configuration pour en être prévenu. La méthode en place était plus manuelle. Avec Terraform, tous les changements d’état sont enregistrés dans un seul fichier : terraform.tfstate. À chaque exécution, la commande terraform plan permet de créer un plan d’exécution pour apercevoir les modifications dans l’infrastructure. Le plan lit le fichier d’état, dresse le portrait de l’infrastructure à l’instant T et la compare aux fichiers de configuration définis par l’opérateur. Les dérives sont alors détectées. Puis, Terraform demande d’appliquer les changements nécessaires ou l’opérateur peut revenir à la configuration établie au départ. Un processus complexe à mener manuellement quand les équipes IT doivent gérer des déploiements multicloud et hybrides. Avec Drift Detection, sur Terraform Cloud, ce processus de vérification est automatique. « En arrière-plan, nous effectuons un rafraîchissement toutes les 12 à 24 heures », précise Armon Dadgar, cofondateur et CTO d’Hashicorp. Aussi, les workspaces apportent une interface permettant de savoir quand la dernière audit des dérives a été opérée, les ressources concernées et une visualisation des attributs modifiés. Ensuite, il est possible de valider les changements depuis un simple bouton. À cela, s’ajoute la configuration des notifications via Slack, email ou tout autre système compatible avec un webhook. Drift Detection notifie les dérives et les échecs de vérifications.