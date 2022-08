Microsoft Teams sur Mac : bientôt une version optimisée pour les puces ARM d’Apple

Microsoft va lancer une version de Teams adaptée aux processeurs ARM d’Apple au cours des prochains mois. Teams, initialement conçu pour les Macs tournant sur les puces d’Intel, devrait être plus performant et moins gourmand en ressources système que la version actuelle, promet Microsoft.

Les utilisateurs de Mac sous Intel ne seront pas laissés de côté pour autant. La nouvelle application utilisera le format binaire universel d’Apple pour fonctionner en natif aussi bien sur les puces Intel que sur les puces Apple.

Les concurrents de Teams, Zoom et Cisco Webex supportent déjà les puces d’Apple.

Les professionnels sont de plus en plus équipés de Macs. Aux États-Unis, par exemple, près d’un quart des laptops en entreprise étaient des Mac en 2021 – contre 17 % en 2019 – chiffre le cabinet de recherche IDC.

Les utilisateurs d’Apple seraient également plus sensibles aux performances, ajoute Tom Arbuthnot, fondateur de la société de formation Teams Empowering.Cloud. De nombreux professionnels utiliseraient en effet leurs Macs pour des tâches gourmandes en traitement (comme l’édition d’images ou de vidéos) et ne veulent pas qu’un outil de collaboration accapare leurs ressources du système.

« [Les Macs] ne sont pas donnés, donc [les utilisateurs] veulent en échange de très bonnes performances », explique-t-il. « Il y a incontestablement des retours de la communauté Mac qui estiment que les performances [de Teams] pourraient être bien meilleures ».

Pour Bob O’Donnell, analyste de Technalysis Research, Microsoft se devait de mettre à jour Teams. Les applications de visioconférence consommaient déjà énormément de ressources système avec l’accès à la caméra et au micro. La tendance s’est accentuée avec des fonctionnalités comme la suppression du bruit et les arrière-plans virtuels qui chargent encore plus le CPU. En l’absence d’une véritable application native, les machines qui embarquent des puces Apple ont dû recourir à l’émulation pour faire fonctionner Teams, ce qui surcharge encore le fonctionnement de l’outil collaboratif.

« La beauté de l’architecture ARM utilisée par Apple, c’est qu’elle a tendance à être beaucoup plus économe en énergie », rappelle Bob O’Donnell. « Mais vous n’en tirez réellement les avantages que si vous [programmez] des applications natives pour elle ».

Les utilisateurs d’Apple réclament depuis un certain temps maintenant un Teams adapté aux puces Apple. La demande pour une telle application sur le forum des retours clients de Microsoft a reçu 3 216 votes, les utilisateurs se plaignant de l’utilisation élevée du CPU et de la lenteur de la version actuelle.

Apple a commencé à remplacer dans ses machines les processeurs Intel par des puces de sa conception il y a deux ans, avec l’intention de faire fonctionner à terme tous les Macs sur son propre matériel. Depuis, les Mac embarquant des puces Intel se sont réduits aux seuls Mac Pro et à des modèles spécifiques de Mac mini.

Cet été, Apple a présenté ses premiers portables équipés de la deuxième génération de ses processeurs maison, les M2.