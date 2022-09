UX/UI : Adobe souhaite acquérir Figma pour 20 milliards de dollars

Le 15 septembre, Adobe a dévoilé son intention d’acquérir Figma pour 20 milliards de dollars sous la forme d’un accord de fusion. Pour réaliser cet achat, le groupe engage la moitié de la somme en numéraire, l’autre en actions.

Figma est une startup spécialisée dans le design d’UX/UI. Elle propose une plateforme Web censée réunir les développeurs et les designers autour des mêmes outils et de mêmes templates pour prototyper des interfaces et des parcours utilisateur. Figma a également mis sur pied FigJam, un tableau blanc conçu pour faciliter la collaboration entre différents collaborateurs d’une entreprise.

Fondée en 2012, la société a levé au total plus de 332,9 millions de dollars et réalisé une seule acquisition, selon Crunchbase. La licorne a surtout réuni une large communauté – plus de 4 millions d’utilisateurs, selon TechCrunch. La version payante a convaincu des entreprises comme Google, Stripe, Herman Miller, Uber, Netflix, Twitter, Zoom, entre autres.

Figma avait « une longueur d’avance » Les analystes de Forrester considèrent ce rachat comme « stratégique ». « L’acquisition de Figma par Adobe représente une démarche stratégique tournée vers l’avenir, de la part d’Adobe, pour rester adaptable et réactif aux besoins des designers », avance Sheila Mahoutchian, analyste senior chez Forrester. « L’acquisition de Figma par Adobe représente une démarche stratégique tournée vers l’avenir, de la part d’Adobe, pour rester adaptable et réactif aux besoins des designers. » Sheila MahoutchianAnalyste senior, Forrester Figma a tellement convaincu qu’il fait désormais de l’ombre à Adobe XD, un de ses concurrents directs. En l’occurrence, Figma a largement mis en avant son système de partage de documents permettant d’interagir à plusieurs et en temps réel sur la même planche virtuelle. Le fait qu’il n’y ait pas non plus à installer de client a joué dans la réussite de la solution. En Face, Adobe XD, réclame d’installer un client et son système de partage n’est pas aussi évolué, d’après les utilisateurs. Aussi, Figma est réputé pour sa plus grande flexibilité dans la gestion des vecteurs et ses fonctionnalités tournées vers les développeurs. XD, lui, fait partie d’un écosystème élargi, Adobe Creative Cloud, et peut donc s’intégrer avec des outils de design, de montage vidéo et de retouche photo. Adobe a pourtant lancé ses propres plateformes de design collaboratifs, mais trop tardivement, selon des analystes de Forrester. « Il y a un an, Adobe a lancé Cloud Spaces et Cloud Canvas, reconnaissant ainsi l’importance de la collaboration par navigateur », écrivent Sheila Mahoutchian et David Truog, VP analyste principal chez Forrester. « La force la plus distinctive de Figma a toujours été la façon dont la plateforme Web permet aux équipes de collaborer en temps réel », affirment-ils. « Bien qu’Adobe soit entré dans la danse l’année dernière, il reconnaît, par cette acquisition, que Figma avait une longueur d’avance et qu’unir ses forces était le meilleur moyen de la rattraper ». Surtout, Figma et FigJam ont gagné en popularité lors de la pandémie, selon Forrester. Figjam aurait même permis à la licorne d’atteindre un nouveau public, des cadres par exemple, mais aussi… des électriciens. Le maintien du télétravail et le passage au travail « hybride » continueraient de favoriser l’usage de ces outils collaboratifs. « […] Moins de 20 % des employés des agences [de design] sont retournés au bureau à plein temps, ce qui remet en cause l’avantage de leur culture créative », déclare Jay Pattisall, vice-président et analyste principal chez Forrester. « La combinaison d’Adobe Creative Cloud et de la technologie de collaboration de conception Figma sera un outil utile pour aider les industries créatives à maintenir et à réaliser leur valeur dans l’avenir du travail en tout lieu ».