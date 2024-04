Adobe : une plateforme de données colossale qui s’étoffe

« Aujourd’hui, notre Customer Data Platform héberge plus de 40 Po de données, gère 5 milliards d’interactions et 17 billions d’évaluations par jour, le tout avec des temps de réponse moyens inférieurs à 100 ms ». Les chiffres avancés par Anjul Bhambhri (SVP Experience Cloud Platform Engineering d’Adobe, en photo ci-dessus - source O.Barthe), lors du Summit annuel de l’éditeur américain, ont de quoi impressionner.

Il faut dire que cette plateforme est aujourd’hui au cœur de la stratégie d’Adobe pour son Adobe Experience Platform (AEP). « C’est le socle de données transversal à l’ensemble de notre offre. Elle approvisionne l’ensemble des solutions », rappelle Lionel Lemoine, responsable des équipes avant-vente d’Adobe en France.

En toute logique, celle-ci se doit d’être infaillible pour répondre aux besoins croissants des clients d’Adobe. Pour la partie technique, elle repose sur la solution de DataLakeHouse de Snowflake hébergée sur Microsoft Azure, comme l’ensemble de l’Adobe Experience Platform.

« Aujourd’hui, nous avons deux datastores principaux au sein de la plateforme pour répondre aux différents workflows. Un transactionnel et un non transactionnel », détaille Klaasjan Tukker, senior director product marketing pour l’Adobe Experience Platform.

Des Edge performants et une réduction drastique des données

L’ensemble est lui-même alimenté par ce que le dirigeant qualifie d’un « massif système de pipeline Kafka », secondé sur le Edge par des réseaux dédiés qui assurent déjà une première phase de curation.

« L’objectif est de pouvoir remonter la donnée la plus granulaire, mais aussi la plus réduite possible pour éviter de surcharger Kafka », détaille-t-il.

L’ensemble bénéficie de mécanisme de réduction et de déduplication des données maison qui permettent de limiter aussi bien les coûts et la bande passante. « Faire transiter de tels volumes sur des systèmes à haute disponibilité coûterait beaucoup trop d’argent sans ces mécanismes. L’exemple le plus parlant est Frame.io qui permet de gérer et d’échanger de très gros fichiers vidéo en streaming », commente Klaasjan Tukker.

L’autre tour de force d’Adobe pour traiter efficacement l’ensemble de ces données a été d’instaurer un standard unique de data, XDM, pour faciliter le traitement. « Avec un système de Data Distiller, nous transformons toutes les données à la volée pour les intégrer et les traiter facilement au sein de la plateforme », explique Lionel Lemoine.