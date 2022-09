Malgré la crise, Fieldbox.ai observe la croissance de l’IA dans la sphère industrielle

Fondée entre 2011 et 2012 au sein de l’incubateur Telecom ParisTech, la startup IDMOG s’est installée à Bordeaux en 2014. Elle s’était spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les acteurs pétroliers et gaziers. Depuis, la société a changé de nom – Fieldbox.ai – et est passée de 6 à 80 personnes. Fieldbox.ai est également installée à Paris et à Singapour.

« Un de mes deux associés travaillait sur un site industriel. La journée, il traitait des données à la main, et le soir, il développait des outils pour automatiser les traitements », se rappelle Aymeric Préveral-Etcheverry, cofondateur et directeur général de Fieldbox.ai. « Il s’est rendu compte que ce problème qu’il avait, c'est-à-dire le besoin d’amener de l’intelligence au traitement de la donnée industrielle, se retrouvait dans beaucoup d’entreprises », poursuit-il. « Dès le départ, nous avons eu cette volonté de développer des outils qui permettent aux industriels d'améliorer leur efficacité en utilisant mieux leurs données ».

Depuis, Fieldbox.ai a « élargi le périmètre » de son activité. « Nous couvrons différents secteurs d’activités industrielles : la logistique, la supply chain, l’industrie manufacturière, l’énergie, la ville intelligente », explique Aymeric Préveral-Etcheverry. Les clients de l’entreprise sont des grands groupes comme Suez, Total, le groupe Aéroport de Paris, la RATP, SNCF et des ETI. Au total, la société dénombre 50 clients et opère ses solutions installées sur 150 sites industriels.

« Par exemple, pour un client, nous allons répondre à une problématique de réduction de consommation d’énergie sur une machine, détection de la casse d’un compresseur, d’allumage de pompes au bon moment pour réduire la consommation d’énergies », illustre le PDG.

Dans ce cadre, la R&D de Fieldbox développe des briques logicielles, des librairies en Python, des modèles préentraînés, ou encore des templates. « Nous essayons de ne pas être seulement un cabinet de conseil ou de traitement des données, mais d’avoir une ambition technologique plus globale », énonce le PDG. « Nous contribuons au projet PyTorch , nous publions des articles de recherche et nous les partageons lors de conférences ».

Mais cela ne dit pas concrètement ce que fait Fieldbox.ai. « Nous avons une triple expertise. Premièrement, nous comprenons les besoins métiers », affirme Aymeric Préveral-Etcheverry. « Deuxièmement, nous avons des data scientists capables de répondre aux besoins exprimés en développant l’algorithme adéquat. Troisièmement, notre expertise en développement et en DevOps nous permet de concevoir l’application, de la déployer et de la maintenir en condition opérationnelle ».

Aymeric Préveral-Etcheverry cite le cas de son client Valorem, un opérateur de champs de panneaux photovoltaïques. « Avec Valorem, nous récupérons l’ensemble des signaux en provenance des panneaux photovoltaïques, mais aussi des équipements électriques qui les entourent. Notre algorithme permet d’identifier quels panneaux sont les plus défaillants pour optimiser la maintenance et donc la productivité du site », présente-t-il.

Aymeric Préveral-Etcheverry évoque le fait qu’environ 70 % des projets de traitements de données et d ’IA échouent chez les industriels. « C’est justement là que nous positionnons notre triple expertise », vante-t-il. « Il faut accompagner les métiers, avoir des algorithmes fonctionnels et maîtriser les déploiements ».

Une montée en puissance du cloud chez les industriels

Outre un plus grand nombre de cas d’usage, le PDG observe la montée en puissance du cloud chez ses clients industriels.

« Pendant ces deux dernières années, nos clients ont commencé à rattraper leur retard en matière d’adoption cloud, surtout en ce qui concerne les sujets industriels », remarque-t-il. « Avant la pandémie, nous faisions souvent des déploiements sur site, à base de virtualisation. Pendant la Covid, les industriels ont eu le temps d’améliorer leurs infrastructures IT. De plus en plus souvent, nous déployons des projets de manière agnostique, souvent sur Azure, mais aussi GCP, AWS ou OVHcloud ».

Les lacs de données plus ou moins matures sont utilisés pour récolter des données industrielles. « Nous, nous orchestrons les projets dans des clusters Kubernetes, dans le compte cloud du client ».

Les déploiements Edge et hybride commencent à se démocratiser. « Ce que nous faisions historiquement, c’est-à-dire déployer nos applications sur site sur du VMware, nous sommes en train de le voir revenir via des solutions comme Azure Edge. Nous, nous utilisons beaucoup le projet K3S, mais nous suivons les choix d’infrastructures du client ».

En outre, la problématique du cloud souverain, et plus généralement de la protection des données industrielles, est de plus en plus comprises par les clients de Fieldbox.ai, assure Aymeric Préveral-Etcheverry.

« Globalement, les industriels ont aligné les briques technologiques, maintenant, ils cherchent à obtenir les retours sur investissement ». Aymeric Préveral-Etcheverry

« Il y a quelques années nous sensibilisions nos clients sur la localisation et les problématiques de protections des données. Nous avions plutôt un rôle de prescripteur. Aujourd'hui, le client lui-même est tout à fait conscient des sujets, et effectue des demandes en ce sens. Donc, je pense que je pense que l'offre [de cloud souverain] se déploie heureusement. Cela correspond à un vrai segment de marché qui va être de plus en plus important », anticipe-t-il.

Les projets « bien cadrés » demanderaient trois à quatre mois de développement, quand les sujets plus complexes réclament environ un an de gestation, selon le responsable. Cela n’effraie pas les entreprises : Fieldbox.ai prévoit une croissance de 25 % de son chiffre d’affaires pour l’année 2022. La startup compte recruter une quarantaine de personnes l’année prochaine.

« Il s’agit de répondre à la demande du marché : il y a différents sujets liés à la consommation d’énergie, à l’optimisation de la logistique, etc », observe le dirigeant. « Globalement, les industriels ont aligné les briques technologiques, maintenant, ils cherchent à obtenir les retours sur investissement ».

En la matière, les projets logiciels sont perçus comme des solutions efficaces en comparaison à l’achat de nouveaux équipements souvent